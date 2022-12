Íñiguez : «El delito más grave en Arenales no es la droga, es la violencia contra las mujeres»

«El principal problema que hay en la zona de Arenales no es la droga es la violencia que sufren las mujeres» prostituidas. «Ese es el principal problema de seguridad en la zona porque los delitos más graves se cometen contra las mujeres. Eso no significa que no nos ocupemos del menudeo de droga». Así de tajante se mostró este martes el concejal de Seguridad Josué Íñiguez, quien consideró que la única solución para resolver la explotación de las mujeres es apoyar la abolición de la prostitución que promueve el PSOE.

«Esperamos que cuando llegue al Congreso, la apoyen», dijo el concejal al Partido Popular, cuya moción para reforzar la vigilancia policial contra el menudeo de drogas rechazó, al considerar que ya se está trabajando en el «segundo problema de convivencia que tiene el barrio», relacionado con el tráfico de droga, al incrementar la presencia policial. Al respecto indicó que en los últimos meses se ha detenido a nueve personas, tras los dispositivos que están funcionando de noche y de día, estos últimos «en colaboración con los comerciantes», con presencia a pie y patrullaje. Anunció que a lo largo de este mes está previsto que se vuelvan a activar las vídeo cámaras en la zona, tras adjudicar el contrato de todo el sistema de comunicaciones y visionado de cámaras. Por su parte, el concejal popular Ángel Sabroso consideró «una gran equivocación graduar los problemas. No puede ser esa la respuesta que se da a los vecinos que han visto degradada su convivencia y su seguridad personal».