La salud mental y las adicciones, preocupaciones de los jóvenes

Los jóvenes migrantes de la capital no se sienten representados en los proyectos e iniciativas destinados a la juventud. La salud mental es una de sus mayores preocupaciones, así como las adicciones que son más favorables por los contextos familiares. Así lo indica el último Diagnóstico sobre la Población Joven en Las Palmas de Gran Canaria presentado ayer por el Consistorio capitalino a través de encuestas realizadas a 17 jóvenes entre los 14 y los 30 años. El objetivo del estudio es mostrar una radiografía de los jóvenes de la ciudad para orientar las políticas públicas. En la investigación se han tratado las principales preocupaciones de la juventud. La salud mental, la mirada adulta, las dificultades de los jóvenes migrantes, la inserción laboral, la educación, adicciones o los trastornos de la conducta alimenticia.

La antropóloga, Gara Sentís, una de las trabajadoras de las autoras del estudio aseguró que durante la realización del mismo le sorprendió «lo poco que se escucha a los jóvenes». La experta denomina a este tipo de actitud como ‘adultismo’. «Este fenómeno no es algo novedoso existe desde Platón pero no nacemos siendo adultista es una construcción social, por lo que podemos intentar evitarlo», asegura Sentís. «Me sorprende todo lo que se habla de la juventud sin ellos presente», opina. La antropóloga añade que una de las partes más duras fue hablar sobre la salud mental con los jóvenes, al ser uno de los problemas de los cuales la población está más concienciada. «Me ha dolido y sorprendido escuchar a las personas jóvenes hablar sobre cómo viven este tema», comenta.

El estudio demuestra que la predisposición a las adicciones se basa más en el contexto familiar que en el origen cultural o económico. Una de las causas de la adicción se puede encontrar en las incongruencias que percibe el joven entre el comportamiento adulto y las normas. El estudio pone como ejemplo el uso de pantallas cuando la persona adulta las utiliza con frecuencia.

Los jóvenes son el 18,73% del total de la población de la capital grancanaria, aunque con los años ha ido disminuyendo debido al aumento de la esperanza de vida y la baja fecundidad. El estudio deduce que muchas personas que pertenecen a este porcentaje de la población ve esta etapa de la vida en la que están inmersos como un momento de incertidumbre que se ha incrementado con el contexto global actual. Las crisis, pandemia y guerra de Ucrania han dificultado su proyección como adultos para el futuro. «Sobre todo, ahora, entre el Covid, las guerras, la crisis, la no sé qué, la no sé cuánto… yo mi juventud la vivo con mucha incertidumbre, con mucho miedo también», indica una de las jóvenes encuestadas. «La adultez ya no puede proyectarse como la promesa de seguridad», refleja el estudio.

La Covid-19 ha afectado a los jóvenes principalmente en las relaciones sociales y la salud mental. «Te siembran un miedo que te limita en la vida, te limita en las relacionas, te limita para seguir en continuidad con tu vida», indica uno de los jóvenes que coincide con el resto en los problemas para socializar sin miedo a las consecuencias del virus. La pandemia también ha estigmatizado a los jóvenes al ofrecer la imagen de una juventud irresponsable que sale de fiesta sin control. «Yo iba a la frutería, lo escuchaba, iba al súper y lo escuchaba, en la radio lo escuchaba hablando de los jóvenes, en la tele la irresponsabilidad de los jóvenes ¿cómo los adultos son tan injustos de culparnos de una situación así, después de la mierda que nos estamos comiendo, después de su mala vida que han llevado hasta ahora?», refleja uno de los encuestados en el estudio.

«El estudio construye una fotografía de la juventud del municipio para conocer sus necesidades, retos, demandas y asuntos pendientes, profundizando en cuestiones como las consecuencias de la pandemia, la participación y las distintas vivencias de la juventud, así como en otros temas que les afectan como la salud mental, el bienestar, las adicciones o los entornos digitales», expresó la edil del área de Juventud Carla Campoamor. La concejala indicó que desde el Consistorio capitalino orientarán «las políticas a los resultados extraídos» aunque añade que muchas de las demandas «están siendo cubiertas ya por esta área», expresó durante la presentación.

El estudio también ahonda en lo que significa formar parte de este conjunto poblacional desde la percepción que creen que tienen los adultos de la juventud. En este sentido, se observa que los jóvenes consideran que la población adulta les reconoce y les conoce poco, que no se les escucha, que se les estigmatiza y se confía poco en ellos, que existe una visión totalmente homogénea sin tener en cuenta sus singularidades, que existen prejuicios y demasiados clichés.

Por esta razón, una de las principales peticiones son espacios para interactuar entre ellos sin la necesidad de un adulto. «La escasez de espacios de encuentro, diálogo y escucha puede estar contribuyendo a la distancia entre generaciones y a la perpetuación de los prejuicios e ideas preconcebidas en torno a la juventud», refleja el análisis. Uno de los principales estereotipos que molesta a los jóvenes es el de ‘generación de cristal’: «Lo de la generación de cristal, por ejemplo, a mí me toca mucho la moral eso ¿no? porque es como que parece que somos lo débiles por haber puesto sobre la mesa un tema como es por ejemplo la salud mental», expresa uno de los preguntados.

Espacios de juventud

La investigación también incluye un mapa en el que se reflejan las zonas por las que se mueven los jóvenes para conocer sus preferencias y realizar acciones en aquellos lugares donde suelen relacionarse. El Ayuntamiento indica que gracias a la determinación de estos puntos se pueden realizar estrategias políticas en áreas como Movilidad, Parques y Jardines, Igualdad, Seguridad, Participación Ciudadana.

En términos generales, los que cuentan entre 14 y 17 años prefieren los parques, las plazas y los centros comerciales; los que tienen entre 18 y 20 años, además de las ubicaciones citadas suman el ocio nocturno, y los que ya tienen más de 20 años se decantan más por restaurantes y bares por encima de parques y plazas.

El skatepark de El Refugio, en la imagen, es uno de los puntos de referencia de la juventud capitalina. Tras su cierre por las obras de la MetroGuagua, los usuarios se preguntan en redes sociales para cuándo la alternativa, pendientes de las opciones en El Hoyo y El Rincón. |