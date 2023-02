Manuela Teno Nevado, la Gran Dama amante de Queen

La Gran Dama del Carnaval 2023, Manuela Teno Nevado, coronada en la Gala del domingo, es fanática del grupo roquero Queen. Si pudiera pasar unas horas con el cantante, Freddie Mercury, le hubiera preguntado por qué decidió incluir sonidos españoles en su último disco Innuendo. De esta canción de la banda surge la idea de su fantasía, que ideó al asistir a una cabalgata de Carnaval el Gáldar, municipio al que representa.

“Hace muchísimos años en una cabalgata pasó la carroza con la señora de la tercera edad y se me pasó por la mente la idea de que yo algún día también podría ir subida en una carroza, pero ese pensamiento se quedo ahí”, rememora. Tras la primera decisión de presentarse comenzó a darle vueltas para materializar la música y el diseño que luciría.

Estaba totalmente entregada a su proyecto, pero la pandemia lo paró todo, incluida su ilusión por subirse a los escenarios. Buscó la mano tendida de un diseñador que conocía personalmente pero por problemas de agenda no pudo encargarse de su diseño. Pero Teno no iba a desistir en su propósito, por lo que fue a hablar con el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, Julio Mateo, que le encantó la proposición de la mujer y buscó él mismo al diseñador que se encargaría de crear una fantasía que impresionó a los espectadores.

Tres tipos de telas

La fantasía, Sinfonía española, diseñada por Alberto Santana Jiménez y Universo GC y patrocinada por el Ayuntamiento de Gáldar, está compuesta por más de 70 metros lineales de tres tipos de telas y 150 metros de encaje fruncido. Está coronada por una peineta de cuatro metros de altura y 30 kilos de peso y además un abanico de dos metros de alto, todo ello ribeteado por más de 500 metros de lentejuelas. Cada uno de los siete claveles, que brotan sobre la fantasía están compuestos por entre 60 o 70 pétalos individuales, además de llevar en total casi 900 piedras que decoran todo el traje y el cuerpo de la ganadora.

”Yo tenía clara la fantasía y la música, que no era exactamente lo que salió al escenario porque luego hablando con el diseñador él me presentó su boceto y me gustó mucho”, explica. Teno es una apasionada del flamenco, asiste a clases de sevillanas en una academia de la capital, lo cual se notó en el derroche de energía y bailes que demostró sobre el escenario. Andalucía y todo su arte se transportó, por unos minutos, a la ciudad grancanaria con el contraste del grupo Queen. Aunque la ganadora confiesa que la unión de los dos géneros ha quedado genial, “hay personas que no ha entendido el traje con la música”. “Pero para gustos colores”, sentencia Teno y se desquita de cualquier crítica.

Aunque el grupo británico es su favorito, en el flamenco también tiene algunos referentes como Diego el Cigala o la Niña Pastori. En cuanto a los nuevos artistas que experimentan con el género asegura que no siempre le gustan, prefiere lo tradicional casi siempre. ¿Y qué le parece Rosalía? “Tiene cosas que me gustan y otras que no, yo quiero de cualquier cantante español poder entender lo que dice”, expresa.

Sin segunda vez

Aunque se ha coronado como Gran Dama, Teno confiesa que nunca ha sido “muy carnavalera”. “Hace años salía, me disfrazaba, iba con el niño al carnaval más familiar, pero nunca he sido una carnavalera al 100%”, explica y añade que las Galas Drag Queen son sus favoritas y no se ha perdido ninguna desde la primera vez que en Las Palmas de Gran Canaria, hace 25 años, las incluyeron. “Los ves en el escenario, que están unos pocos minutos, pero ellos llevan un bagaje increíble porque las coreografías que hacen cansan mucho”, hace hincapié. “Yo estuve tres minutos en el escenario y cuando me di la vuelta y fui para atrás iba haciendo señas al equipo porque necesitaba agua”, contrasta.

La ganadora volvería a vivir la experiencia pero precisamente por el peso de las fantasías no cree que pueda haber una segunda vez. “Son muchos los nervios pensando en si podrás empujar el bicho por ahí porque no te puedes parar en medio”, recalca. “Tan solo la peineta pesaba 30 kilos y menos mal que no había viento porque entonces llego a Sevilla”, exclama. Para contrarrestar los nervios fue al Centro Hebe, de envejecimiento activo, donde un psicólogo le dio algunas pautas para calmar la inquietud a través de la respiración.

Canaria de París

Teno nació en París porque sus padres, oriundos de Extremadura, estuvieron trabajando en Francia por una temporada. Así pasó sus primeros ocho años en el país vecino hasta que se mudaron al País Vasco, donde se crio. A los 22 años se mudó a Gáldar por una oportunidad laboral de su marido y desde entonces lleva 40 años viviendo en el Archipiélago. Afirma que ya se siente canaria y de Gáldar, aunque al principio fue un gran contraste. “Me pareció que al estar en un pueblo notaba muchas diferencias con el País Vasco, por ejemplo, faltaban productos al hacer la compra, pero todo empezó a evolucionar. En aquellos tiempos cuando se abrió el Hiper Dino fue el nova más”, opina.

En Gran Canaria se ha asentado con su familia, que la ha acompañado en su proceso al reinado. “Mi hija cuando subió al escenario estaba más emocionada que yo”, asegura. Y un mensaje de su nieto le llegó al corazón, cuando tras desfilar todas las candidatas recibió en su teléfono móvil la valoración del más pequeño, la más importante: “Abuela, qué bonita estás”.

Por esta razón, Teno aconseja a las próximas candidatas que quieran presentarse en la próximas ediciones que si tienen el deseo y el sueño de hacerlo, lo hagan. “A las abuelas a veces nos dan de lado y no es así”.