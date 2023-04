La Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria promueve la séptima edición de la Feria de la Moto y la Movilidad Urbana Sostenible, que se celebrará del viernes 12 al domingo 14 de mayo en Infecar y cuenta con la participación de más de 60 expositores.

Motown se desarrolla con el objetivo de promover la actividad comercial de las empresas vinculadas al sector de las dos ruedas, promocionar nuevos productos y favorecer la proyección social de colectivos, asociaciones y clubes de aficionados.

Las motocicletas juegan un papel fundamental en la movilidad sostenible y eficiente de la ciudad, ya que su uso implica una menor ocupación del espacio público, tanto en movimiento como aparcadas, y la reducción del tiempo de los recorridos realizados y, por tanto, de la contaminación emitida.

Se trata además de un escaparate para fomentar la tecnología eléctrica en las motos, visibilizar los nuevos vehículos de movilidad personal y de bicicletas eléctricas e impulsar los desplazamientos sostenibles en la capital. El pasado año, el evento recibió más de 8.000 visitantes.

La Feria de la Moto y la Movilidad Urbana Sostenible está organizada por Aemoto, Femepa y TopTime Eventos, y promovida por la Concejalía de Movilidad con el patrocinio de Sagulpa y de Guaguas Municipales –que colabora económicamente por primera vez este año–.

En esta edición, la feria contará con más de 16.000 metros cuadrados de exposición en los pabellones 5 y 7 y los espacios exteriores de Infecar y con múltiples actividades para todos los públicos, como circuitos, exposiciones, exhibiciones, talleres, carreras o conciertos.

La movilidad, un eje básico

Como en pasados años, el Ayuntamiento capitalino dispondrá de un espacio propio, en el Pabellón 5, dedicado al área de Movilidad. Así, entre otras iniciativas, Sagulpa habilitará un circuito para que los visitantes de la feria puedan probar la Sítyneta, el nuevo sistema de patinetas públicas de la ciudad. También se hará entrega de los premios del Reto Sityclético anual y se repartirán trofeos para los usuarios más fieles del servicio de préstamo de bicicleta, en la celebración de su quinto aniversario.

Por su parte, Guaguas Municipales se mostrará en la feria como elemento central de la cohesión social para el transporte colectivo entre barrios, brindado actividades que promocionen la integración entre diferentes modos sostenibles de transporte en la ciudad y divulgando los beneficios del servicio público de guaguas para avanzar en compromisos sociales, económicos y medioambientales.

El viernes 12, Motown se desarrollará en horario de 10.00 a 21.00 horas y acogerá actividades con niños y niñas de diferentes colegios de la capital, con visitas guiadas a la feria, talleres de mecánica y movilidad, circuitos prácticos con bicicletas, charlas de seguridad vial o recorridos de destreza.

El mismo día también se celebrará una exhibición de Bike Trial y Stunt, exhibiciones de las diferentes marcas que lideran el sector de las dos ruedas así como de motos clásicas, charlas de seguridad vial y un circuito de la Policía Local capitalina. La jornada terminará con un concierto de música en directo.

El sábado, en horario de 10.00 a 22.00 horas, se desarrollarán numerosas presentaciones y charlas, así como actividades específicas de exhibición de motos 'radical' y charlas sobre seguridad. A primera hora, dará comienzo una novedosa iniciativa motera llamada 'King of the Route' y 'Queen of the Route', un recorrido secreto por los 21 municipios de la isla de Gran Canaria. Para cerrar este día también habrá música en directo.

Por último, el domingo, Motown tendrá lugar de 10.00 a 16.00 horas y contará con actividades más infantiles y familiares, como una ruta motera, exhibición de patinetas y juegos para los más pequeños y talleres relacionados con la moto y la movilidad sostenible. La feria se clausurará con un concierto de música en directo al sol en una zona de restauración roquera.

A lo largo de los tres días, las personas que se acerquen hasta la Feria de la Moto y la Movilidad Urbana Sostenible podrán probar y comprar los distintos vehículos expuestos –no solo motocicletas, sino también vehículos de movilidad personal, como bicicletas o patinetas eléctricas–, así como una amplia variedad de accesorios, y disfrutar de exposiciones, charlas, talleres y demostraciones.

Diferentes actividades

El evento contará también con un espacio destinado a las autoescuelas, con talleres para los visitantes, y una zona 'moto test', donde los usuarios podrán reservar una ruta de muestra de sus vehículos preferidos. Las agrupaciones de moteros dispondrán además de un espacio propio, donde podrán compartir sus vivencias con los visitantes.

En las zonas entre pabellones y los alrededores de las mismas habrá distintos food trucks con una amplia oferta gastronómica y se realizarán distintas actividades, como cursos de iniciación a la conducción, concursos, sorteos, y circuitos.

También se habilitará un 'motocall', donde se podrán depositar las motos, bicicletas y patinetas. El aparcamiento de la entrada principal será exclusivamente para las motocicletas y de carácter gratuito.

Los asistentes podrán adquirir dos tipos de entrada: la primera, gratuita, ofrece la posibilidad de visitar la feria. La segunda, con un coste de 5 euros, dará oportunidad de participar en los sorteos, tener acceso a zona preferente en los conciertos y las actividades y descuentos en los food trucks. Ambas se podrán adquirir en taquilla o en la web https://www.lpamotown.es/.