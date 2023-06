Lito Vitale: «Me emociono más con las canciones de la vieja usanza»

El pianista argentino Lito Vitale ensayó durante los últimos días en el Gabinete Literario de la capital grancanaria, junto a la cantante Olga Cerpa y Mestisay, los temas del concierto que ofrecerán juntos esta noche en la plaza de Santa Ana, a partir de las 21:00 horas, en el tradicional ‘Concierto Sanjuanero’ programado por el ayuntamiento en el marco de las Fiestas Fundacionales de la Ciudad. El compositor, pianista, productor y arreglista está considerado toda una institución musical en su país. Ganador de un Grammy Latino al Mejor Disco de Tango ha editado más de una treinta de discos, compuesto bandas sonoras y distintas piezas para el ballet de Julio Bocca.

«El repertorio del concierto lo ha propuesto el grupo isleño, pero a buen seguro me encontrará muy cómodo interpretándolo porque muchas de las canciones forman parte del cancionero de autores emblemáticos argentinos, con los que he tocado en alguna ocasión. Es muy familiar para mí y será un hermoso recital», señala Vitale, que conoció a Cerpa y Manuel González en una visita que le cursaron a Buenos Aires el pasado año para proponerle esta colaboración felizmente fraguada, aprovechando una gira que la banda canaria realizaba por Montevideo.

Vitale alcanzó en los 80 una notable popularidad en España con un disco que lo consagra, Ese amigo del alma, que se convirtió en Disco de Oro. Otros trabajos suyos como La Senda Infinita o La Cruz del Sur lo refrendaron como una de las figuras más destacadas dentro de las músicas populares del hemisferio sur. «Tocando el piano es donde me encuentro más cómodo. Me sedujo desde muy chico; es un instrumento armónico, tiene un montón de características muy seductoras, es muy completo».

«Ese amigo del alma», continúa, «marca un instante muy importante en mi carrera musical. Quizás representa lo que más deseaba hacer en aquel momento, aunque luego he seguido experimentando e indagando. Mi trabajo junto a Juan Carlos Baglietto ha sido muy fructífero y afortunado y con él iniciaré una gira por España el próximo mes de septiembre. Sigo haciendo cosas porque el éxito es un suceso que uno tiene que disfrutar en el instante, ya que si lo buscas predeterminadamente puedo bloquear la creatividad. Opto por el perfil bajo y me quedo con los artistas que tienen la certeza de que están en un plano terrenal. La única ambición, entre comillas, que puedo tener, es la de no parar nunca y estar siempre en acción; es de alguna manera mi fortaleza, no me gusta bajar los brazos para proponer proyectos nuevos», señala el músico argentino.

A Baglietto lo conoce a finales de los 70 en el seno de una cooperativa de músicos. En Buenos Aires se afianza su amistad y a principios de los 90 conforman dúo, al que se suman de cuando en cuando sus hijos, Jano Vitale en el bajo y Julia Baglietto en la batería. Vitale, que confiesa que «el reconocimiento o la popularidad me tiene sin cuidado, no me importa mucho», opina que las redes sociales y las plataformas de consumo de música en streaming han generado un magnífico escenario virtual para jóvenes artistas y músicos que de ninguna otra manera podrían dar a conocer y difundir sus trabajos y propuestas. Antes no existían las redes sociales para enterarte de que había un artista nuevo, había que verlo en algún medio de comunicación, radio, televisión o medio gráfico, o buscarlo en un concierto, ahora con el poder de las redes manejadas por la gente más joven, los nuevos, en una acción, tienen un montón de vistas que lo ayudan a ser conocidos. Para mí, algunos son muy buenos, otros me encantan, otros no me interesan tanto, pero es hermoso lo que sucede y lo que proponen. También hay un formato musical que tiene que ver con lo generacional y yo, quizás me emociono más con una canción de la vieja usanza».

Pero la propuesta de Lito Vitale ha transitado por otros géneros menos vinculados a la tradición como el rock, la new age o las músicas del mundo. El pasado año se puso al frente de ‘Sólo le pido al rock’, un show especial que reunió a artistas entre los que figuraba Coti o Hilda Lizarazu. «Me gusta generar este tipo de eventos, conceptualizarlos y transformarme en rockero, tanguero, folclorista, clásico o lo que sea. Me encanta esa situación de colocar la energía en distintos estilos, algo que se potencia gracias al apoyo de mi banda que es muy versátil y que me sigue a full en cada proyecto», concluye el pianista.

La banda de este ‘Concierto Sanjuanero’ estará conformada por el propio Vitale al piano y en la dirección musical, acompañando a la voz de la solista grancanaria Olga Cerpa La banda estará integrada por Hirahi Afonso y Manuel González en las guitarras, timple y contra, Jonny Olivares en la percusión étnica, Osvaldo Sánchez en la batería, Jairo Cabrera en los vientos, Marco Valero en el bajo e Isabel Padrón en los coros.