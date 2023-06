Las bacterias fecales no ahuyentan a los bañistas en El Confital

Hortensia Gutiérrez va todas las semanas a El Confital desde Santa Brígida y asegura que "por supuesto" que seguirá bañándose porque siempre ha visto el mar limpio. "Soy una enamorada de este lugar", afirma. Camina sin prisas con un bolso del que sobresale la toalla y una sombrilla colgada del hombro. "Es salvaje, rústica, yo la llamo el Miami Beach de Gran Canaria", defiende. Cuando era pequeña su madre le prohibió acceder a la zona por la supuesta inseguridad de las chabolas edificadas a finales de la década de los 60, por lo que descubrió el paraje natural hace tan solo dos años y no pudo quedar más sorprendida.

Pedro Quevedo, el concejal de Ciudad de Mar, aseguró que, a efectos prácticos "no cambia nada", porque los usuarios siguen bañándose, por lo que los servicios de limpieza y Cruz Roja seguirán trabajando con normalidad. La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento capitalino, Jimena Delgado, ha tildado de "irresponsables" las declaraciones grupo de gobierno. "Restan importancia a un hecho de esta gravedad diciendo que lo único que ha hecho Salud Pública es dar de baja El Confital como zona de baño", criticó Delgado.

"Es un poco vergonzoso que esta ciudad tenga cerrada una zona de baño", opinó Pedro Quevedo. El concejal de Ciudad de Mar explicó que aún no han conseguido averiguar las causas de los picos de contaminación. Para llegar a una conclusión el edil pidió a Emalsa una actualización sobre la red de saneamiento de Las Coloradas, que añadió que "no tiene grandes pérdidas y por lo tanto no es esa la cuestión". "Todas las causas posibles de intervención que pudiesen tener que ver con la competencia de Ciudad de Mar están exploradas", detalló. "Vamos a preguntar a los militares si su parte está hecha completamente y vamos a tratar de identificar lo que ocurre", concluyó. Por su parte, el PP pide a Darias “explicaciones urgentes” tras la pérdida de la playa capitalina de la lista.