Los transportistas sacarán el tráfico pesado en sentido subida de Luchana

Los transportistas sacarán el tráfico pesado en sentido subida de la calle Luchana, en Guanarteme. Tras mantener diversas reuniones con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias está estudiando vías alternativas al paso de camiones de gran tonelaje que desde que se produjera el desvío de Fernando Guanarteme en abril está causando molestias a los vecinos, según su presidente, José Ángel Hernández. En principio, la circulación de este tipo de vehículos se mantendría en sentido bajada.

El cierre del tramo final de Fernando Guanarteme por las obras del residencial Las Américas obligaron hace casi tres meses a redirigir el tráfico por Luchana. El aumento considerable del tráfico y especialmente del paso de camiones que se dirigen a los polígonos industriales de Lomo Blanco han causado molestías entre los vecinos por ruidos y contaminación. A esto se ha unido el hundimiento de la calle al reventar una tubería por no soportar el peso de este tipo de vehículos.

Los camiones podrían seguir bajando por la Carretera de Chile y Luchana

«El problema lo estamos teniendo sobre todo con los camiones de alto tonelaje en sentido subida», apunta Hernández. La estrechez del giro por donde están subiendo los camiones hacia la Carretera de Chile -por la calle Párroco Francisco Rodríguez Rodríguez- unido a la pendiente de la vía está dificultando la circulación, incluso se han producido ya pequeños accidentes.

Entre las alternativas que están barajando, la Federación de Transportes está estudiando desvier este tráfico pesado por las ramblas de la avenida Juan Carlos I, la circunvalación y de ahí a la carretera de Las Torres o por la calle Doctor Alfonso Doctor Chiscano, que conectaría directamente con la Carretera de Chile y de ahí a los polígonos Díaz Casanova y Lomo Blanco, en Las Torres.

«Todavía no hay una fecha fijada para hacer el cambio, tenemos que hacer los trabajos de campo, ver con un camión si estos pueden hacer los giros», apunta Hernández, «y en el caso de Doctor Chiscano habrá que calibrar cómo pueda afectar al hospital Doctor Negrín por los ruidos».

Un mensaje a los vecinos

Hernández señala que esta medida reducirá de manera «significativa» el número de vehículos grandes que seguirán circulando por la calle Luchana. No obstante, matiza que los camiones podrán seguir circulando en sentido bajada desde Las Torres hacia Guanarteme, «todavía hay empresas y talleres en Carretera de Chile y Fernando Guanarteme a las que hay que abastecer y quedan a mano en el sentido bajada».

El presidente de los transportistas lanza un mensaje a los vecinos de esta zona de Guanarteme y recalcan que están «por la labor tanto de buscar una alternativa como de garantizar el suministro de mercancías en el barrio». Aclara que son conscientes de que el subsuelo de estas calles es arenoso y que no fueron diseñadas para soportar el tonelaje de este tipo de vehículos pesados.

Lo cierto es que desde que se produjera el desvío por Luchana en abril la calle no ha parado de agrietarse. Los vecinos cuentan casi cada día una línea nueva y ven cómo la red de saneamiento no está soportando el peso nuevo al que se ve sometida la calzada -a los camiones se les une dos líneas de Guaguas-. Este miércoles los técnicos de Emalsa acudieron a tapar un socavón producido tras reventar una tubería; y no es el primero que se ve en la zona.