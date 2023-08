La nueva tarifa de taxis, inadvertida por los clientes

La mayoría de los taxistas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria comenzaron a aplicar la subida de las tarifas urbanas a finales de la semana pasada. La nueva tasa, que llega cinco años después de la última, conlleva un incremento de entre 77 y 98 céntimos en las carreras más habituales de la capital. Tanto los taxistas como los usuarios de este medio de transporte no han tardado en pronunciarse al respecto.

Raimundo Domínguez, taxista de la capital, espera en San Telmo junto a su taxi a que lleguen los clientes. Uniformado con un polo de color azul claro, al igual que el resto sus compañeros, y unas gafas para protegerse del sol, explica que "la carrera está saliendo como un euro más al cliente y hasta ahora ninguno se ha quejado. Al contrario, hay quienes dicen que ya era hora".

Domínguez confiesa que las "quejas" eran una de sus "mayores preocupaciones" pero "la gente ha sido consciente". Además, señala que la nueva tarifa es para ellos "como una ayuda al combustible" y, aunque reconoce que "el cambio se nota", recalca que "agosto es un mes más flojo" por lo que será a partir de septiembre cuando el gremio empiece a notar las consecuencias de la subida.

La tasa, destinada "a cubrir gastos"

Jaime Navarro, recién llegado de sus vacaciones, se muestra satisfecho con el incremento de la tarifa. "Yo lo veo bien. Si todo sube tenemos que subir también nosotros", comentaba desde el interior de su vehículo. Lo que perciben de más con esta nueva tasa va destinado "a cubrir gastos" como el combustible. Navarro añade que, en su corto regreso al trabajo, "las personas que he cogido no me han dicho nada".

Juan Lorenzo Aguiar y Teresa Santana, usuarios habituales de este medio de transporte, aprueban la escalada de precios. "Me parece estupendo que cobren un poco más porque llevaban muchísimo tiempo sin subir la tarifa", sostiene Aguiar. Por su parte Santana defiende que los taxistas "están cobrando un euro más como mucho" y que el incremento "no es tanto".

Ambos coinciden que en la inflación ha afectado a la mayoría de productos y prestaciones por lo que, en palabras de Santana, "como todo ha subido, lo lógico es que sus servicios también lo hagan". "Tienen que vivir. Tienen que subir los precios porque si no lo hacen se mueren de hambre", agrega Teresa Santana.

"Nos merecíamos la nueva tarifa ya"

Pedro Rodríguez, conductor de taxi, toma un trago de agua con gas para sobrellevar el calor estival que caldea la ciudad capitalina. Rodríguez explica sus primeras impresiones de la tarifa urbana tras varios días en funcionamiento. "Va de maravilla. Llevábamos cinco o seis años con la misma tarifa y nos merecíamos la nueva ya", manifestaba el taxista.

Rodríguez, al contrario que sus compañeros Raimundo Domínguez y Jaime Navarro, sí ha tenido que enfrentarse a las quejas. "Se me ha quejado una sola señora", explica, "le he dicho que son 50 céntimos lo que ha subido", concluye.

María Eugenia García otra taxista habitual en la parada de San Telmo comenta que, "la nueva tarifa, aunque parezca una barbaridad, sigue siendo la más barata". No obstante afirma que, "yo como taxista titular que soy lo veo muy bien".

El presidente de la Cooperativa de Productores-Taxistas de Las Palmas, Cosme Damián Mesa, sostiene que ahora buscarán que las subidas se hagan "paulatinamente" y de manera anual para evitar los incrementos del "15 o 20%" que "no son buenos ni para los clientes ni para el gremio".