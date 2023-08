Obras Públicas rechaza municipalizar el Guiniguada para su peatonalización

Técnicos de la consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias desaconsejan la municipalización de la carretera que tapa la desembocadura del barranco Guiniguada para su peatonalización, según analiza un informe de 2020. El documento estudia la situación del emplazamiento y proponen una solución intermedia a la peatonalización total de la vía. El Gobierno regional plantea una actuación blanda para convertir la autovía en un vial urbano con prioridad al peatón, similar al proyecto elaborado durante la alcaldía de Augusto Hidalgo. Una iniciativa que suprime por completo la posibilidad de destapar el barranco, como incluyó el Cabildo de Gran Canaria en el Plan Insular de Ordenación (PIO).

Tras la apertura del túnel de San José, la GC-110 soporta cada vez menos tráfico, hasta el punto que algunos de sus carriles son utilizados como aparcamientos. En el informe los técnicos cifran en menos de un 5% los vehículos que circulan por la carretera, de los cuales la mayoría son conductores que se desplazan por el mismo municipio. Desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche pasan 10.800 vehículos en uno de los tramos de la carretera y 22.350 en otro de los tramos, cifras que no son particularmente cuantiosas para una autovía.

Por ello, desde la Consejería proponen transformar la autovía a una carretera urbana con prioridad peatonal, como se ha hecho en otras zonas de la ciudad como la calle Galicia. «Compuesto por tres carriles, dos de subida y uno de bajada», especifica el documento. Esta transformación viaria supondría una reducción de la velocidad para equipararla a la de una calle urbana, en la que prevalezca la seguridad del peatón. Las modificaciones nunca supondrían un cambio de itinerarios de los ya establecidos en la autovía. De esta forma, la única transformación como tal que ratifica Obras Públicas es la conversión de la intersección entre el Teatro Pérez Galdós y el Mercado de Vegueta, que se convertiría en una pequeña rotonda conectada a las avenidas Rafael Cabrera y Alcalde Díaz Saavedra Navarro.

En el documento aseguran que la actuación no implicaría una congestión en la vía, ya que la mayor parte del tráfico se encuentra en la autovía del túnel de San José. Por lo que no supondrá un empeoramiento en la red de carreteras con posibles atascos en horas puntas. «Se mejoran los niveles de servicio en algunas intersecciones y aunque se empeoren otras, no se llegan a producir demoras importantes en ellas que reflejen un comportamiento que no sea aceptable o equiparable a la situación actual», defiende el documento.

Un futuro sin grandes cambios

Para el futuro los técnicos tienen en cuenta los cambios que sufrirá la red con la incorporación de la Metroguagua, que tendrá prioridad en las intersecciones. En el caso de que la autovía pasara a ser un calle urbana, el estudio desgrana la afectación en las diferentes carreteas. Durante la hora punta matutina, el túnel de San José en dirección a la Avenida Marítima podrá mantener un nivel de tráfico normal en el que se puede garantizar a los conductores unas condiciones de circulación relativamente cómodas, con detenciones cortas y una menor probabilidad de un colapso generalizado de la circulación.

Por otra parte, la autovía marítima mantendría los mismos niveles de carga de tráfico, sobre todo en dirección norte y el trenzado entre Lady Harimaguada hasta el Mercado de Vegueta. Otras vías y calles conservarían la misma carga de vehículos que actualmente con los posibles atascos o demoras comunes como en las salidas de la autopista GC-1 en dirección al Mercado de Vegueta, a la avenida Eufemiano Jurado y al Muelle de Las Palmas, esta última sería la única que mejoraría su capacidad de tránsito de vehículos.

Las propuestas para recuperar la identidad del barranco fueron muchas desde que fue tapado en los años 70. Tan solo nueve años después de finalizar la obra, el Ayuntamiento capitalino abrió un concurso de ideas para subsanar el error, sin embargo, el proceso quedó desierto. Fue el inicio de medio siglo en busca de una unión real entre los barrios históricos de Vegueta y Triana sin coches de por medio, sin embargo, nunca ha llegado a ocurrir. La única actuación durante este tiempo ha sido el derribo del Scalectrix en 2006, que ha dado paso a la plaza donde se ubica la estatua de Pérez Galdós, que no deja de ser un lugar de tránsito para los peatones y no ha llegado a convertirse en un lugar de ocio o descanso.

Prescindir del Scalectrix fue tan solo la primera fase del proyecto del arquitecto Joan Busquets durante el mandato de Pepa Luzardo, que pretendía destapar el barranco y soterrar el tráfico. Pero al llegar Jerónimo Saavedra a la Alcaldía la iniciativa fue paralizada al alegar que el alto coste no podía ser asumido.

Por su parte, Augusto Hidalgo planteó la propuesta analizada en el citado documento del Gobierno canario. Es decir, la peatonalización parcial del espacio entre el Rectorado y el Teatro Pérez Galdós, pero la propuesta quedó en el olvido al pasar los años.

Última propuesta

La última iniciativa para la recuperación del barranco Guiniguada es la esbozada por la actual regidora municipal, Carolina Darias, durante el pasado abril en plena campaña electoral. Darias dibujó un paseo cultural con el objetivo de solucionar la división entre los históricos barrios, que se encuentran separados por la losa de hormigón. La propuesta pretende potenciar el carácter cultural de la capital con una mejora del espacio. El proyecto está previsto que sea elaborado a través de un concurso de ideas en el que participen los integrantes de las instituciones públicas y privadas de carácter cultural y educativo que se concentran en ambos barrios.