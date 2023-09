La aparición de un nuevo héroe en Gran Canaria fue uno de las noticias más trascendentes la pasada semana. La llegada de Batman a La Isleta, en la capital de la Isla, sorprendió a propios y extraños en el lugar, pero su intervención, haciendo justicia a la colocación de una línea de amarilla que limitaba los aparcamientos en una calle del barrio isletero, había hecho que su identidad se convirtiera en uno de los misterios a resolver.

Sin embargo, ya se conoce un primer indicio sobre quién puede ser el súper héroe enmascarado. En una publicación realizada en Instagram ya se ha perfilado que uno de los señalados como el 'Batman de La Isleta' y no es otro sino que Claudio Serrano, el actor que da voz a Christian Bale en las últimas entregas de la saga del héroe de Gotham -ya instalado en Las Palmas de Gran Canaria-.

Serrano no ha dudado en publicar un vídeo con un montaje, en el que desvela que uno de los motivos por los que 'el Batman' pintase la línea amarilla, no respondía solo a la defensa de los intereses de los vecinos del barrio, sino porque el ascenso a Primera División por parte de la UD Las Palmas el pasado 27 de mayo, ha conllevado que la ciudad se haya teñido de amarillo, y estilísticamente 'The Dark Knight' no lo ha podido soportar, de ahí que prefiere que le cambien el color a "negro" o "tonos grises oscuros".

Con esta publicación en redes sociales, Serrano ha querido hacer un guiño no sólo al héroe anónimo de La Isleta, sino también al personaje al que con tanto éxito ha doblado al castellano para la gran pantalla.

Larga trayectoria profesional

Christian Bale, Ben Affleck, Paul Rudd, Patrick Dempsey y Jason Priestley tienen algo en común. Todos ellos comparten la misma voz en castellano, la de Claudio Serrano (Parla, Madrid, 1970), toda una institución en el mundo del doblaje que ha firmado múltiples trabajos en cine, televisión, videojuegos y spots publicitarios.