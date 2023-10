El Club Victoria distingue a 19 socios veteranos en el marco de su 113 aniversario

El Real Club Victoria de Las Palmas de Gran Canaria se vistió de gala en la noche de este viernes. La entidad social, que estos días celebra su 113 aniversario, distinguió en un acto cargado de «emoción» a 19 socios veteranos. La medalla de oro fue otorgada a nueve miembros con más de 50 años de trayectoria en el Club; mientras que otros diez miembros han recibido la insignia de plata por llevar implicados en la histórica asociación capitalina más de 25 años.

«Para nosotros es el acto más importante», resaltó el presidente del RC Victoria, Juan Jesús Ortega Machín, «ellos son los que han fuerte este club, nos dignifica y lo hacen más grande todavía». Y es que reconocer la labor de estos veteranos, consideró, «es lo que hace que sigamos existiendo».

Con la medalla de Oro, el Victoria reconoció a José Luis Santana Suárez, Bernardo Santana López, Manuel Torres Pérez, Juan Armas Martín -expresidente de la entidad-, Roque Díaz Fuentes -exfutbolista y exconcejal de Deportes de la capital-, Agustín Santana Carballo, Antonio Santana Suárez, Roberto Caballero Norro y Adolfo Caballero Norro.

Con la de Plata, el club distinguió a Carmelo José Quintana Brito, Juan Octavio Martín Álamo, Antonio Déniz Cáceres, Ana Sait León, José Juan Vega Domínguez, Antonio Betancor Arteaga, Víctor Diepa Montesdeoca, Francisco Paiser Bevilacqua, Armando Santana Rodríguez y María Begaño Hernández Pérez.

Derechos y obligaciones

«El deporte me ayudó a salir de la porquería en la que estaba», apuntó este viernes Roque Díaz. Lleva más de 50 años en el Victoria y para él, reconoció, es «una segunda casa». «Pasaba por el club y me daba sana envidia, me hice socio deportivo y posteriormente llegar a la UD Las Palmas me facilitó poder ser un socio más con todos los derechos y obligaciones».

Años después de aquello, reconoce que hoy vive el Club «diariamente, porque soy un usuario permanente de las instalaciones, que son magníficas». Al tiempo que recalcó las «muchísimas vivencias» que ha presenciado en una entidad que ha pasado por altibajos y que ha sabido «reactivarse» y sobrellevar los cambios.

Al igual que el exconcejal, José Luis Santana también empezó vinculado con el Victoria a través del deporte. Hijo de un anterior socio, resaltó que «hoy en día es una enseña en esta ciudad». De los viejos tiempos indicó que lo vivía como es «refugio en el que las personas que vivíamos en el Puerto íbamos a jugar a las cartas o al dominó». Tampoco faltaban las verbenas en las fiestas.

Santana apuntó que vive «con emoción» recibir esta distinción. Al tiempo que rememoró aquellas fiestas de La Naval y, especialmente, la romería, «recuerdo las carreras de bicicleta, eso traía gente de todos lados».

Caballero Norro

Los hermanos Roberto y Adolfo Caballero Norro llegaron al club a través de un hermano mayor, «nos inculcó meternos en el club, él jugó en el Victoria de fútbol y siempre le gustó, todos sus amigos eran victoristas». Por lo que, como relata Roberto, allí se afincaron «toda la vida» y durante años han celebrado carnavales, cumpleaños, santos y mil y una fiestas.

«Mis hermanos me llamaban para tomar una cerveza y charlar, al final trabajábamos todos y era la forma de vernos», resaltó Roberto. Y es que el Victoria era lugar por excelencia de reunión de la gente del barrio, de los isleteros, «estoy muy agradecido al club».

«Yo a mi hermano no lo conocí en otro sitio», añadió por su parte Adolfo. «Cada vez que había una fiesta él me sacaba una invitación y en un momento dado me propuso ser socio y como ya tenía mi trabajo dije que sí», contó al tiempo que resaltaba aquellos años de juergas en la mítica institución isletera. Al principio, apuntó, vivió principalmente esos momentos, pero, «ahora ya estoy más integrado porque estoy jubilado».

«El club ha sido muy esencial en La Isleta, ha hecho historia», subrayó sin tapujos. En sus buenos tiempos participó en los campeonatos de ajedrez, «recuerdo cuando se jugaban en la avenida en la época de los campeones famosos».