José Eduardo Ramírez: «Antes de acabar el año vamos a incorporar 30 nuevas guaguas»

Esta semana presentaron una campaña para mitigar agresiones en Halloween, pero durante el resto del año también se producen. ¿Qué es lo que se puede hacer?

Sin menospreciar los incidentes de estas características, quiero lanzar el mensaje de que la mayoría de nuestros usuarios son gente civilizada. Los incidentes son un 0,005 de los viajeros que movemos a lo largo del año. Dicho esto, queremos actuar con contundencia cada vez que ocurre alguna circunstancia de estas características. Estamos haciendo cursos para que nuestros conductores aprendan a manejarse ante este tipo de situaciones. Además, estamos instalando cámaras en todas las guaguas de la flota. Eso tiene un efecto disuasorio importante. También disponen de unos pisones, un dispositivo que el conductor pisa cuando detecta que hay un incidente y rápidamente salta una alarma en las cocheras. Con respecto concretamente a la campaña de Halloween, en las campañas que hacemos intentamos que la gente vea que tirarle un huevo a una guagua no es una broma. Todo lo contrario, puede llegar a ser peligroso e incluso delictivo. Creemos que está teniendo impacto, en 2019 se produjeron 105 incidentes esos días, en el año 21 fueron 26 y el año pasado 19.

¿Cómo va la renovación de la flota de guaguas? Todavía hay unas cuantas con una antigüedad de dos décadas.

Hemos tenido la estrategia de renovación de flota más ambiciosa que ha tenido Municipales en su historia. Antes de que acabe el año, principios del que viene como mucho, nos llegarán 30 guaguas nuevas, de las cuales diez serán de 21 metros. Van a ser las más grandes que tendrá Guaguas Municipales. Nuestra intención, antes de que se propusiera la gratuidad de las guaguas, era renovar, es decir, coger guaguas nuevas e ir sustituyéndo las viejas. Pero las circunstancias y el número de viajeros que estamos llevando hace que necesitemos algunas de las que íbamos a a retirar. Hasta septiembre movimos 34 millones de viajeros. Nuestro récord histórico fue en 2019 y fueron 38 millones y medio. Esperamos llegar a 42 o 43 millones. Estamos moviendo 170.000 personas al día. En días laborales hemos subido un 20% con respecto al 19, pero un 40 con respecto al año pasado. Con cargo al presupuesto del año que viene diseñaremos un nuevo plan de renovación de flota para incorporar otras 30 o 40.

Todavía habrá que esperar.

Algunas retiraremos, las que estén más deterioradas, pero vamos a tener que mantenerlas porque las necesitamos para poder prestar servicio. Cuando se anunció la gratuidad de las guaguas, ya dijimos que era una medida que podía estar bien para atraer viajeros y así ha sido, pero que tensionaba las empresas, porque se anunció casi de un día para otro. Ya hemos contratado 35 nuevos conductores. En los últimos meses hemos agotado la lista de reserva. El año que viene tendremos que hacer otra vez otro examen.

¿Cómo ha afectado la gratuidad a las cuentas de la empresa? Si se tiene en cuenta que una buena parte de los usuarios se han pasado al bono residente.

Lo que nosotros hicimos fue pactar con el Cabildo un adelanto del dinero, no esperar a que acabara el año. Entre abril y mayo recibimos el 80% de los fondos, con lo cual no se ha descapitalizado la empresa. Cuando acabe el año sabremos exactamente cuánto ha costado esta medida. Sabemos que la partida inicial es insuficiente. Cuando se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado había posibilidad de ampliarlo y habrá que hacerlo para recibir los recursos que nos faltarían para cubrir esta medida en su totalidad. Si al final esto se prorroga al año que viene, pues ya tendremos más precisión en cuanto a los recursos que son necesarios.

Carolina Darias señaló su intención de poner en marcha la MetroGuagua en 2024 entre el Teatro y el Puerto. ¿Cómo sería esto posible?

En eso estamos trabajando. Es verdad que hay un tramo pendiente que es el que va desde el Teatro hasta la calle Alicante, que es el que se pactó que hiciera el Gobierno de Canarias. Este nuevo ejecutivo asume la obra igualmente, pero dependemos más de su tiempo y de sus ritmos. La idea es hacerlo por fases y que la primera que se haga sea por donde va a circular la MetroGuagua, digamos que sería la fase tierra y la fase mar, el cuarto carril que se le va a añadir a la autovía en sentido norte, la harían después. En cualquier caso, tenemos plan B y es poder circular del Teatro a Manuel Becerra utilizando los carriles que ya están hechos, creando una línea que no será la MetroGuagua, pero que haga ese recorrido y que la gente perciba mejoras en la circulación. Estamos hablando de carriles exclusivos a lo largo de todo el recorrido para esa línea, con lo cual entendemos que será una gran velocidad comercial en puntualidad y que hasta que terminemos ese tramo de Vegueta ya la gente pueda empezar a disfrutar de las ventajas de tener un carril exclusivo.

Para eso habría que hacer el tramo de Rafael Cabrera.

Rafael Cabrera no es un tramo complicado porque no requiere obra, es básicamente pintura, es marcar carriles en el suelo, los dos carriles por donde va a ir la metroguagua y los carriles de circulación convencional y el carril que se reserve para cargas y descargas. Por eso se ha dejado para el final.

Aunque tendrán que ponerse de acuerdo con Global y tener en cuenta el resto de líneas de Guaguas.

La idea, está todavía en propuesta, es mantener un carril bus para global y las guaguas municipales y para los taxis los dos carriles de la metroguagua y todavía quedaría espacio para dos carriles para la circulación. Es una vía muy ancha.

¿Cómo van las conversaciones con el Gobierno de Canarias para el tramo de Vegueta?

Esas conversaciones las ha mantenido sobre todo el concejal de Urbanismo, porque al final quienes están coordinando la mayoría de los tramos menos el de Santa Catalina, que es el único tramo que gestiona y ejecuta Guaguas Municipales directamente. Todos los demás los está gestionando Urbanismo. La información que tengo es que por supuesto continúa adelante y que ellos tenían intención también de sacarlo a licitación a finales de este año, como muy tarde, a principios del año que viene. Toda esa, toda esa obra.

¿Están ya todos los permisos?

Creo que están pendientes de un permiso, justamente de la Demarcación de Costas, pero esa competencia ya es del propio Gobierno de Canarias. Por lo tanto, en principio no debería retrasarse mucho más.

¿Y el de Santa Catalina? Ese sí sería primordial de cara a 2024.

Ese sufrió retrasos porque nos encontramos que había una serie de servicios que había que desviar y ponerlos en otra zona para después hacer el soterramiento. Se encontraron elementos que no estaban en ningún plano. Han tenido que hacer una propuesta alternativa que parece ser más sencilla incluso, que es la que se va a empezar a acometer posiblemente a principios del año del año que viene.

Están preparando una ordenanza de zonas de bajas emisiones, ¿cuándo verá la ciudad la primera?

Veremos la ordenanza, que es al final lo más complejo, no la haces en un año, entre otras cosas porque la norma que regulaba la zona de bajas emisiones salió el 28 de diciembre del año pasado. Esa norma hace unos requerimientos que no son sencillos. La mayoría de las ciudades van al mismo ritmo que nosotros; zonas de bajas emisiones tienen a día de hoy quienes ya las tenían y lo que han hecho es adaptarse. Estamos a punto de finalizar el proceso de participación. Creo que podemos tenerla redactada antes de que acabe el año, pero la tramitación para aprobarla... conozco esta casa y no será rápida. Paralelamente, ya hemos ido trabajando a través de Sagulpa la parte tecnológica; la zona estará con cámaras controlando las entradas y las salidas. También estamos preparando los censos, los vecinos tendrán que apuntarse para que puedan acceder sin ningún tipo de problema, los transportes de mercancías, los servicios públicos. Después hay una parte que tiene que ver con señalización, el proyecto lo tenemos redactado porque ahí teníamos previsto hacer una mini manzana y lo que hemos hecho es adaptarlo. Al final se trata de sacar tráfico del barrio y convertirlo en un espacio más amable. Aquí lo complejo es la ordenanza y toda la serie de estudios que requiere.

¿No pueden implantarla sin tener la ordenanza?

Empezaremos enseñando a la gente qué es una zona de bajas emisiones y cómo hay que comportarse en ella. Haremos campañas de difusión. Si no hay ordenanza no se puede multar, no puedes exigir tú si puedes entrar, tú no puedes entrar. Espero tenerla a finales de este año redactada y empezar el camino dentro del ayuntamiento a principio de año.

¿Se quiere evitar la respuesta que dio la justicia en Barcelona a la superilla?

Hay que hilar fino y tenemos que tener una ordenanza bien hecha, con todos los requerimientos legales, porque como falles en cualquier cosa es muy posible que alguien la recurra y lo termine ganando. Zonas de bajas emisiones como plantea la norma del Ministerio, casi nadie en España la tiene. La norma es muy exigente y no conozco ningún ayuntamiento con el que estemos trabajando que tenga una.

Habla de Alcaravaneras, ¿pero hay otras previstas para este mandato?

A nosotros nos gustaría. La ordenanza es abierta y va a valer para toda la ciudad, no exclusivamente para las Alcaravaneras si no para regular todas las zonas de bajas emisiones que se vayan a implantar. Nuestra filosofía es ir liberando barrios de malos humos.

¿Pero tienen ya proyectos para otros barrios?

No, Alcaravaneras es nuestra prueba piloto. Nuestra ciudad es compleja, multicéntrica, por lo que vamos a ir liberando barrios y respetando los viales principales.

En el segundo mandato los carriles bici hacia la Ciudad Alta no arrancaron.

Hay dos, que son los del Barranquillo y la Minilla, que están por licitarse. Desde la concejalía redactamos los proyectos, pero pasan a Urbanismo que es quien ejecutan y lo que nos han dicho es que están en fase de licitación y espero que la adjudicación llegue antes de acabar el año.

¿Estos carriles darán un nuevo impulso a la Sítycleta?

Estamos creciendo. Se sigue usando, esperamos adquirir casi 250 bicicletas eléctricas para prestar servicio en la parte alta de la ciudad y complementar a la Sítyneta. Para nosotros son fundamentales los carriles bicis y vamos a jugar al máximo para que estén este mandato. Hicimos las ciclovias, que son vías de convivencia, pero lo que es definitivo es el carril bici. Tener un espacio segregado y seguro es lo que ha hecho disparar el número de usuarios.

¿Qué tal ha ido el primer mes de la Sítyneta?

Bien. Para que el sistema funcione del todo tenemos que expandirlo. Tenemos 13 estaciones, ahora a colocar dos más en Santa Catalina y en Triana. Hemos puesto 89 patinetas de un total de 260 y de 40 estaciones. Queremos tener antes de que acabe el primer trimestre del año que viene todo el sistema en marcha. Lo hemos hecho así para que la gente vaya acostumbrándose, sabemos que puede generar conflictividad; a pesar de que hemos tomado medidas, nuestra patinetas solo corren a 25 kilómetros por hora y tienen un sistema de geolocalización. Estamos teniendo una media de 20 usuarios al día.

¿Qué papel jugó Sagulpa para que los carnavales no fueran a El Rincón?

Nosotros no tomamos esa decisión. Lo que hicimos fue informar a Carnaval y a Alcaldía, que son quienes la tomaron, las consecuencias de hacer la fiesta en El Rincón. Hicimos un informe donde se planteaba desde la falta de rotación y aparcamientos en la zona, los cerca de 900 abonados en ese aparcamiento, gente que habría que reubicar porque tienen un derecho adquirido. Pero sobre todo la rotación de miles de personas, es un aparcamiento intermodal que usa mucha gente que viene del norte. Además de la repercusión económica dentro de Sagulpa. Nunca dijimos que no, ni que sí. Dimos la información y finalmente se tomó una decisión que agradecemos.

Finalmente se ha escogido Belén María, un punto conflictivo en la movilidad de la ciudad. ¿Habrá plan especial?

Estamos cerrando detalles, pero la idea es que durante el día y entre semana podremos utilizar Manuel Becerra independientemente de que haya escenarios. Ya ha ocurrido con fiestas de La Isleta y hemos utilizado un espacio delante del ambulatorio. Solo se cerrará cuando sea necesario, los fines de semana y en horario nocturno. Se está trabajando para reforzar líneas y operativos especiales, como se hace siempre.

El soterramiento de Belén María acaba de salir a licitación. Obras Públicas se ha reunido con la Autoridad Portuaria. ¿Con ustedes?

Hubo reuniones con el anterior gobierno. De manera oficial no ha habido ninguna en este mandato. Cuando ellos tengan fijado su plan de obra nos tendremos que sentar para ver cómo tendremos que operar. No solo porque afecta a Guaguas Municipales en Manuel Becerra y las cocheras, añade montón de gente que se mueve en ese espacio, los militares, la gente de El Sebadal, el Puerto, los vecinos de La Isleta. Tenemos que coordinarnos. Auguro que estamos hablando de un espacio que ya es complejo y una obra de esas características va a complicar todavía más la situación en esa zona.

Los expertos dicen que esta obra aislada valdrá de poco y que el problema real está en el nudo de Torre Las Palmas.

Siempre dijimos que siendo esa una obra necesaria creemos que es primordial actuar primero en Torre Las Palmas. La obra en Belén María lo que hará es que la gente llegue un poquito antes a la cola. Para nosotros esa es la solución. Nos consta que el Gobierno de Canarias tiene una propuesta para esta zona, que todavía está retocando y revisando y que además no tiene gran complejidad constructiva y se podría poner en marcha, ojalá, a lo largo del año que viene.

En este mandato deja atrás Ciudad de Mar y toma Empleo. ¿Qué planes tiene?

Estoy ilusionado, es un mundo del que vengo, trabajé hace años en lo que era el Inem y en el Servicio Canario de Empleo. Creo que el Imef es un instrumento fabuloso. Tenemos contactos con el Cabildo y el Gobierno de Canarias, que son los financiadores de la mayoría de programas, para buscar nuevos nichos de empleo. Ahora mismo damos formación para personal de hostelería, camareros, pero queremos ampliarlo a cocinas. Estamos teniendo reuniones con empresas del Puerto para captar cuáles son los empleos que ellos demandan y que podamos impartir esa formación dentro de nuestras posibilidades. También certificar cursos de formación de arreglos de bicicletas o patinetas porque hemos detectado que hay un nicho.