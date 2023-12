El Servicio municipal de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria destinará el próximo año 208.069 euros a pagar sentencias por reclamaciones judiciales que interponen los trabajadores por incumplimiento en el pago de la nocturnidad, realizar funciones de superior categoría o la retribución de las ayudas sociales pendientes desde 2013.

En el presupuesto de 2024 se han consignado 75.785 euros para pagar pleitos en Recogida de Residuos, 107.284 euros en Limpieza Viaria y 25.000 euros a gastos jurídicos. La cantidad es superior a los 204.000 euros que se destinan este año por el mismo concepto.

Los representantes de UGT en el servicio de Recogida de Residuos, Rafael Hernández y Pedro Vega, denunciaron este viernes la «escasa voluntad» de los responsables del servicio para resolver los incumplimientos de las condiciones laborales de los trabajadores que, en algunos casos, como el plus de nocturnidad se deben a errores en la elaboración y revisión de las fichas de trabajo.

Los afectados van a los tribunales, ganan y el Ayuntamiento debe pagarles el plus reclamado, más los intereses de demora y los gastos judiciales.

Está ocurriendo lo mismo con las ayudas sociales, que dejaron de percibirse en 2013 por los recortes y que sólo se ha devuelto a la mitad de la plantilla el periodo entre 2013 y 2018. Además, quedan pendientes las correspondientes al periodo de 2018 hasta ahora.

Vega reiteró la considerable falta de personal que tiene el servicio y que afecta a los que hacen la recogida, la inspección y la administración, al tiempo que se mostraron esperanzados con la actitud del nuevo gerente de Limpieza Antonio Santana González, quien nada más llegar ha iniciado una decena de expedientes para contratar a trabajadores que sustituyan a los que están de baja. «Se están empezando a hacer revisiones médicas y se ha pedio el listado de vacaciones para sustituir el próximo año. Vemos que está buscando soluciones, pero si no mete en vereda a los técnicos del servicio, no hay nada que hacer», señaló el sindicato quien aclaró que ni siquiera se trata de cubrir las 180 vacantes que hay sino de cubrir las bajas de larga duración.

"Los contratos que se van a hacer no van a aumentar la plantilla, sólo a cubrir las bajas de larga duración y las vacaciones. Estos últimos años nos han dicho que no se podía contratar y este gerente ha demostrado que sí se puede. Ahora lo que hace falta es que esos expedientes de contratación salgan adelante, porque les ponen traba los técnicos que tiene al lado y en el Ayuntamiento. Hay que reducir todo este papeleo. Siempre se han escudado en los límites de la tasa de reposición para no contratar, pero si en los últimos ocho años hubieran convocado oposiciones en función de lo que permitía la tasa, ahora tendríamos 60 trabajadores más", sostuvo Vega.

Añadió que "la mala gestión que ha habido durante los últimos ocho años ha dejado al servicio sin recursos humanos. Hacen falta también técnicos que saquen adelante los expedientes. Tiene que haber cuarenta inspectores y ahora hay 20 porque muchos están haciendo funciones de gestor. No hay encargado de mantenimiento de flota y para paliar eso ponen dos oficiales, que no cumplen los requisitos. También se da el caso de nombrar operativos de Limpieza como encargado de Recogida. En Talleres hay tres turnos, pero sólo se cubre el de mañana y el de tarde, cuando se puede. El taller de Jinámar se ha cerrado y sólo queda el de Las Torres. Todo esto produce desequilibrios".

A todo ello se une la antigüedad de los medios con los que trabajan, con camiones de más de 20 años. "Aunque estamos en el siglo XXI, en el servicio de recogida seguimos en la Edad de Piedra", sostuvo Hernández.