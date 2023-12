Antonio Santana Miranda: «Ha sido el momento más delicado del Metropole en 90 años de historia»

Muy satisfechos. Deportistas, socios, trabajadores y, por supuesto, la junta directiva. Ha sido un año de mucho trabajo, con momentos muy delicados, pero lleno de ilusión y de esperanza. Si algo positivo ha tenido este año, es ver lo importante y grande que es el Metropole, lo querido que es por instituciones y ciudadanía. Y todo eso se ha demostrado a lo largo de este proceso, donde muchas personas han aportado su granito de arena para salir de esta fase. Probablemente, haya sido el momento más delicado del Club en 90 años de historia.

¿Pensó en algún momento que no se lograría?

Hubo momentos muy difíciles. Primero, para salvar el Ere de manera satisfactoria para el Club y los trabajadores, creando un marco que permitiera la viabilidad del Metropole desde el diálogo y la negociación. Fueron meses de negociaciones y mucha incertidumbre. No haber logrado ese acuerdo ponía al Club en una situación muy, muy delicada. Y, sin duda, es de agradecérselo también a la parte negociadora de los trabajadores. En paralelo, se realizaba el plan de viabilidad, se recortaban gastos y se hacía un estudio en profundidad del Club. Fueron también meses de negociaciones con los acreedores. Hubo una implicación importante de instituciones Canarias y estatales, sobre todo en la negociación con los bancos. Supimos a través de una entidad que ni mucho menos nos lo estaban poniendo fácil. Había interés de dos grupos empresariales por comprar la deuda hipotecaria del Club e hicimos todo lo posible para que no fuera así. Aquí hay que agradecer también a representantes públicos, canarios en distintas administraciones, con distintos colores políticos, su apoyo. Hasta final de mayo no conseguimos las adhesiones necesarias al convenio de acreedores. Fueron unos meses de mucho esfuerzo y de que la junta durmiera muy poco. Pero ha habido grandes profesionales que han hecho posible este éxito como la economista y el abogado contratados por el Club para el concurso y la administración concursal. Sin duda, el esfuerzo ha valido la pena. Y, en medio de todo esto, había que gestionar el Club, reorganizarlo de manera más eficaz y eficiente, avanzar en la digitalización y en la atención al socio. En definitiva, hacer una gestión más moderna, así como poner en marcha la promoción que permitiera la entrada de socios nuevos o el reenganche de algunos que se habían ido.

Con la sentencia ya en la mano, ¿cuál es el siguiente paso?

Pues el primero de los pasos es cumplir fielmente con los pagos comprometidos con los acreedores. Y en eso estamos.

La idea de que cada socio trajera una persona para incrementar la masa social ha sido un éxito ¿Continúa la campaña o tiene fecha de finalización?

Sí, la campaña Vive Metropole, que es como la hemos denominado, va funcionando bien hasta ahora. Hemos superado los 800 socios nuevos desde el 20 de marzo, que es cuando comenzó. Es una oportunidad única, ya que permite adquirir el derecho a ser socio sin cuota de entrada. También se han diversificado las tarifas para gente joven y hemos aumentado los beneficios de los socios. Ha sido un éxito, pero creo que ahora va a tener un aumento exponencial, puesto que muchas personas estaban algo reticentes por la situación en la que estaba el Club. Como decía, es una oportunidad, y sí tiene límite el número de socios. A este paso no lo alcanzaremos muy tarde. En estas Navidades lanzaremos una campaña para que los socios regalen Metropole. Así que aprovecho para invitar a formar parte de la familia Metropole. El Club está en pleno proceso de renovación y quien apueste ahora por el Metropole no se arrepentirá mañana.

Reducir los gastos era otro de los objetivos marcados para salir del bache económico ¿Ha supuesto mucho para el Club?

Hemos reducido el gasto en muchas partidas. Priorizando gastos imprescindibles y, por supuesto, el bienestar de socios y deportistas. Hay gastos como el energético, que lo hemos reducido mucho, haciendo cambios en la gestión, y lo mismo pasa, con otras partidas que, con igual servicio, están suponiendo un ahorro de más de 60-70 % para el Club. Al igual que en cualquier hogar, se trata de consumir mejor y priorizar bien en que se gasta y en que no.

¿Han pedido ayudas o subvenciones a las administraciones públicas para que esta situación de crisis económica no vuelva a darse?

Sí, nos hemos sentado con las tres administraciones Canarias: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias. La voluntad política es manifiesta y la posibilidad técnica evidente. Ya tenemos alguna subvención concedida para este año por el Cabildo de Gran Canaria y estamos en diálogos de cara al año que viene. El Metropole necesita inversión. Hay una parte que puede hacerse con inversión pública, ya que el Club presta un servicio a la ciudadanía en una ciudad y una isla, donde carecemos de piscinas. Hay otra parte de inversión que tiene que ser claramente privada, y en eso estamos ahora mismo, estudiando distintas posibilidades.

¿Qué proyectos inmediatos tienen en marcha?

Primero, la recuperación de la vida deportiva del Club, dando especial importancia a la cantera, para lo cual hemos cambiado la metodología de trabajo en la escuela, incorporando nuevos profesionales que está dando mucho éxito. Asimismo, la apertura total al deporte inclusivo en las distintas disciplinas, comenzando con la natación, como no podría ser de otra manera. La ampliación de las secciones, con la nueva incorporación de salvamento y socorrismo y el regreso del waterpolo al Club. Todo esto, desde un planteamiento de apertura a la ciudadanía canaria, bajando mucho los precios y haciendo así más asequible la práctica del deporte como salud o deporte federado. Segundo, recuperar la vida social, devolviendo al Club la importancia que tenía como dinamizador de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Recuperando eventos y fiestas, conciertos, etcétera. A la vez que se amplía la oferta en la cuota para los socios. En tercer lugar, la modernización de la gestión del club, en lo cual ya se ha avanzado bastante y, en cuarto lugar, la renovación de las instalaciones, actualizando el club, distinguiendo bien las zonas según su uso.

El próximo año harán 90 años ¿Qué han programado?

En abril se cumplirán los 90 años del Club. Estamos programando distintos eventos y acciones para celebrarlo, mucho más ahora, después de lo que hemos pasado. Se recuperan eventos sociales y eventos deportivos como la Diving Cup y Master Cup, de saltos y natación Master. Ambos internacionales, y de arraigo en el Club. Pero hay otras ideas que están fraguándose.

¿Qué balance hace de este año tan intenso?

El balance es muy positivo. Cuando un grupo de personas nos metimos en esta difícil labor hace un año, teníamos alguna noción de lo que venía, pero ha sido bastante más difícil de lo previsto. Contentos porque el Metropole, en el último relevo, ganó probablemente la más importante de sus competiciones en toda la historia. Hay cansancio, pero ver la positividad que hay ahora mismo en el Club, la cantidad de menores, familias, deportistas y mayores que llenan de alegría las instalaciones y el gran equipo de trabajadores que hay detrás, sin los cuales no hubiese sido imposible poner al Club en el camino que está, sigue dando aliento para mirar con ganas al futuro. Como me decía hace unas semanas el administrador concursal: he tenido muchos concursos, pero sin duda este es el que más me ha llenado. Es un concurso para enmarcar. Ahora, el niño tutelado vuelve a ser autónomo y con la lección aprendida. Entre todos, tenemos el regalo de seguir disfrutando del Metropole y, por lo tanto, agradecerlo y hacer que las generaciones que vengan lo sigan disfrutando.