El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria comienza a buscar ubicación para 2025.

La concejala del Carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, hizo un balance, en la rueda de prensa de este miércoles, de Los Carnavales del Mundo que, en palabras de la edil, este año ha sido "de los mejores". Tras efectuar una valoración de lo que supuso la celebración, la concejala reconoció que el Ayuntamiento capitalino aún no ha concretado el lugar del próximo Carnaval, aunque tiene claro que la zona baja de la ciudad es "la mejor" para hacer la fiesta.

"Tenemos que buscar el mejor espacio de la ciudad para la celebración. Que sea cómodo y accesible", aseveró Medina y agregó que, desde el grupo de gobierno, "se está trabajando en esto", pues ya se ha alertado de la posibilidad de que las obras en Belén María imposibiliten la celebración del Carnaval 2025 en el mismo lugar que este año.

El proyecto para soterrar la GC-1 en la entrada de El Sebadal, cuyo arranque está previsto para este verano, tiene un plazo de realización de 29 meses, por lo que la parcela se mantendrá ocupada. Además, cabe la posibilidad de que los trabajos de la parada subterránea de la Metroguagua en Santa Catalina no concluyan a tiempo para las fiestas del próximo año, por lo que el Consistorio deberá encontrar un nuevo emplazamiento. Medina, en cualquier caso, se mostró optimista tras la experiencia de este 2024: "Para este año teníamos la opción de no celebrar el Carnaval o irnos a los espacios del puerto", resaltó la edil y afirmó que "lo que está claro es que el año que viene la fiesta no se trasladará al Tívoli".

Público en el escenario de Belén María durante la gala drag de 2024. / JC Guerra / Andrés Cruz

Los circuitos, un modelo "existoso"

Asimismo, la concejala resaltó el descenso de las intervenciones policiales durante la fiesta: "En 25 días se han atendido 211 asistencias". El objetivo para futuras ediciones, aseguró Medina, es "velar por un Carnaval seguro" y "generar circuitos", algo que la edil señaló como "el modelo más exitoso" de esta edición. Según Inmaculada Medina, el recorrido permitió "una mayor movilidad y participación" en el de Manuel Becerra, la Feria en la Plaza de La Luz y Los Patos, espacios que se sumaron al escenario principal en Belén María y consolidaron el recorrido. En palabras de la concejala, la distribución de los espacios generó "masivas asistencias de público".

Para Inmaculada Medina, mantener los circuitos supone una forma de unificar el Carnaval. Este año, en palabras de la concejala, este mopdelo generó "un tránsito de personas que permitió mayor movilidad". Asimismo, la edil manifestó que "hay que seguir trabajando para hacer del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria uno de los mejores del mundo".