¿Cómo afecta la presencia de 'Baifo e Hijos' de Quevedo a los comerciantes del Mercado de Altavista?

La llegada de la tienda pop-up de Quevedo al Mercado de Altavista, en Las Palmas de Gran Canaria, no solo ha revolucionado a los fans del artista grancanario.

También ha colocado en el foco a los comerciantes del mercado, que ven en este fenómeno una oportunidad para darse a conocer, atraer a nuevos públicos y reivindicar el papel de los mercados tradicionales frente al auge de los supermercados y las grandes superficies.

Desde primera hora, el entorno del mercado se ha llenado de jóvenes que hacen cola para conseguir el merchandising de El Baifo, el nuevo álbum del cantante. Camisetas, vasos, tote bags, toallas y sombreros han llevado hasta Altavista a seguidores llegados desde distintos puntos de la Isla. Pero, más allá del puesto temporal de Quevedo, algunos vendedores locales también han decidido aprovechar el tirón del artista.

Dulces con la cara de Quevedo

Es el caso de la Pastelería Mendoza, ubicada en el interior del Mercado de Altavista. Allí han preparado tartas y muffins con la cara de Quevedo para llamar la atención de quienes se acercan estos días al recinto.

Yesenia, dependienta del establecimiento, explica que la idea surgió precisamente por la presencia de la pop-up en el mercado. “Como está el puesto del artista, decidimos hacer estos dulces de chocolate y dulce de leche para atraer al público”, cuenta.

Dulces de Quevedo en el Mercado de Altavista. / Briseida Viera

La trabajadora considera que la iniciativa puede tener un efecto positivo para los negocios del mercado, especialmente por la visibilidad que genera. “Yo creo que nos beneficia porque así la gente conoce dónde estamos ubicados, ya que mucha gente no conoce el Mercado de Altavista”, afirma.

La oportunidad para los mercados tradicionales

Una opinión similar comparten desde la frutería situada frente a la tienda temporal de Quevedo. Su responsable define la llegada de la pop-up como “un evento súper atractivo” y cree que este tipo de iniciativas ayudan a poner en valor los mercados tradicionales.

“Nos beneficia tener visibilidad, porque en nuestro sector nos han perjudicado los supermercados”, señala.

Frutería del Mercado de Altavista. / Briseida Viera

La comerciante destaca, además, que la presencia de tantos jóvenes en el mercado puede servir para acercarlos a una forma de compra más tradicional y a los productos locales. “Es una forma de que la gente joven se acerque a nuestra cultura y a nuestros productos canarios”, apunta.

Aun así, reconoce que el impacto directo en las ventas no siempre es inmediato: “Esto nos abre puertas, aunque es verdad que la gente viene a lo que viene. Y eso que me encantaría que viniesen y se llevasen una bandejita de fresas”.

"Esto posiciona y permite visibilizar el Mercado de Altavista de una manera exponencial”

Al fondo del mercado, desde Ana Regina Accesorios, la valoración es todavía más contundente. Su responsable asegura que la presencia de la pop-up es “al 200% beneficiosa” para los comerciantes, ya que “posiciona y permite visibilizar el Mercado de Altavista de una manera exponencial”. En su opinión, “todas las dinámicas de este tipo ayudan a las ventas”, aunque el principal valor está en conseguir que el mercado vuelva a estar en la conversación.

La pregunta, por tanto, no es solo si la tienda temporal de Quevedo incrementa las ventas de los puestos durante estos días, sino si logra algo más difícil: que muchas personas que nunca habían entrado al Mercado de Altavista lo descubran por primera vez. Para los comerciantes, ese primer contacto ya supone una oportunidad.

Quevedo es la esperanza de Altavista

Entre tartas con la cara del artista, jóvenes haciendo cola y vendedores que miran con esperanza el movimiento generado por la pop-up, Altavista vive estos días una sacudida poco habitual.

Puede que muchos lleguen buscando una camiseta de Quevedo, pero los comerciantes confían en que algunos se marchen también con el recuerdo de un mercado que quiere seguir teniendo vida más allá del fenómeno musical.