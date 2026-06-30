La candidatura LPGC'31 sitúa las memorias silenciadas en el debate cultural

Las Palmas de Gran Canaria acogió este martes, 30 de junio, la jornada ‘La Rebelión del Relato: mediar ante el patrimonio cultural conflictivo’, un encuentro vinculado a la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031 y al proyecto europeo Training for the Contact Zone. La actividad reunió en el Museo Castillo de Mata experiencias canarias y agentes europeos para abordar la mediación cultural ante memorias difíciles, relatos silenciados y patrimonios en disputa.

La apertura contó con la intervención de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, quien defendió la necesidad de revisar los puntos de vista desde los que se interpretan los territorios y sus relatos. “Los relatos no son inocentes y las geografías tampoco”, afirmó durante el inicio de la jornada.

Darias vinculó el contenido del encuentro con ‘Rebelión de la Geografía’, el proyecto con el que la ciudad aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Según señaló, ‘La Rebelión del Relato’ plantea “cambiar el modo de interpretación” y entender la política cultural como un espacio que no se limite a conservar objetos o gestionar equipamientos, sino que permita a las comunidades narrarse desde sus conflictos, heridas y capacidades.

Memoria y mediación cultural

La jornada se celebró en el marco de Training for the Contact Zone, un proyecto europeo cofinanciado por el programa Erasmus+ Educación de Adultos. La iniciativa desarrolla un currículo europeo de mediación cultural en contextos de conflicto y patrimonios en disputa, con el objetivo de reforzar competencias profesionales desde una perspectiva práctica, social y situada.

El programa tuvo lugar en el Castillo de Mata, el Museo Canario y la Casa de Colón, con inscripción gratuita, plazas limitadas y certificación de asistencia. La actividad estuvo dirigida a mediadores culturales, profesionales del patrimonio, educadores, artistas vinculados a la innovación social, personal de museos y archivos, estudiantes, investigadores, organizaciones comunitarias y agentes relacionados con la candidatura LPGC’31.

Uno de los objetivos del encuentro fue incorporar experiencias canarias al banco de referencias que se está construyendo dentro del proyecto europeo. Para ello, el programa incluyó un diálogo público con participantes vinculadas a la memoria democrática, la igualdad, la diversidad cultural, la mediación comunitaria y el pensamiento decolonial.

Entre las voces presentes figuró Pino Sosa, de la Asociación Memoria Histórica de Arucas, junto a Yasmín Bouzaoui, educadora y agente de igualdad de origen canario-marroquí residente en la capital grancanaria. También participaron Aglahum Mahmud Alamin y María Heredia, integrantes del grupo interseccional vinculado a LPGC2031, con aportaciones relacionadas con la realidad saharaui, la cultura romaní y el proyecto Imaginario Decolonial.

Canarias ante los debates culturales europeos

El encuentro se conectó con una de las ideas principales de la candidatura LPGC’31: cuestionar los mapas heredados, los discursos únicos y las formas de centralidad cultural que han dejado al margen otras memorias, territorios y comunidades.

Desde esa perspectiva, la jornada situó a Canarias no solo como espacio de acogida de un proyecto europeo, sino como territorio desde el que aportar una mirada propia a debates compartidos en Europa. Su posición atlántica, insular y ultraperiférica, su proximidad geográfica con África, sus vínculos históricos y culturales con América y su pertenencia política a Europa fueron planteados como elementos relevantes para reflexionar sobre memoria, identidad, diversidad, colonialidad, migraciones y convivencia.

La iniciativa buscó visibilizar experiencias culturales, educativas, patrimoniales y comunitarias que trabajan desde hace tiempo en nuevas formas de recordar, mediar y generar espacios de encuentro. El enfoque local permitió abordar cuestiones europeas desde realidades periféricas y atlánticas.

Visitas al Museo Canario y la Casa de Colón

Durante la tarde, el programa se trasladó a instituciones patrimoniales de la ciudad. En El Museo Canario, estaban previstas visitas y conversaciones con Fernando Betancor, Teresa Delgado y María del Carmen Gil. En la Casa de Colón, el encuentro contó con la participación de su directora, Carmen Gloria Rodríguez.

Estas visitas técnicas abrieron un diálogo con responsables de instituciones culturales sobre los relatos presentes en la ciudad, las memorias conservadas, las narraciones transmitidas de forma parcial y aquellas que pueden ser revisadas desde perspectivas críticas, educativas y comunitarias.

La jornada incluyó además una actividad abierta a la ciudadanía. A las 19:00 horas, delante de la Casa de Colón, comenzó la visita ‘Memorias ocultas en Vegueta’, a cargo de Dieguito Flores, guía de rutas culturales y narrador oral.

La propuesta planteó un recorrido por la ciudad a partir de relatos menos visibles, vinculados a memorias silenciadas, conflictivas o poco presentes en el espacio público. Entre las líneas de lectura figuraron la memoria democrática, la memoria LGTBIQ+, la historia de las personas esclavizadas, los relatos coloniales, la presencia de mujeres y colectivos marginados y las huellas de episodios históricos con escaso reconocimiento urbano.

Un consorcio internacional

El proyecto Training for the Contact Zone reúne a un consorcio internacional formado por Culture Action Europe, con sede en Bruselas; Conexiones improbables, de Vitoria-Gasteiz; Etz Hayyim Synagogue, de Chania, en Creta; Goethe-Institut, de Bucarest; Humán Platform, de Budapest; PELE, de Oporto; y Stichting Herengracht 401, de Ámsterdam.

La participación de Las Palmas de Gran Canaria 2031 como entidad asociada conecta este marco europeo con la realidad cultural, histórica y comunitaria de Canarias. La jornada refuerza así una de las líneas de trabajo de la candidatura: situar la voz de los territorios atlánticos, insulares y periféricos en los debates culturales europeos sobre memoria, patrimonio y convivencia.