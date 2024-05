El festival 'O Son do Camiño' (30 de mayo-1 de junio) vuelve a ser el epicentro de la música y la gastronomía en Santiago de Compostela. Este año, los asistentes a los conciertos tendrán la oportunidad exclusiva de disfrutar de un bocata 'gourmet' diseñado por el renombrado chef Manuel Costiña, en colaboración con el granjero David Sueiro. Solo se elaborarán 5.000 unidades de este bocata, creado especialmente para la ocasión.

El bocata gourmet de Costiña es una verdadera obra de arte culinaria. Con una base de pan brioche de 100 gramos y una salchicha de pollo campero de 120 gramos, este bocata XL promete satisfacer los paladares más exigentes. Pero lo que realmente distingue a este bocado son sus tres salsas únicas: una mahonesa japonesa con toques de mostaza, pepinillos frescos con semillas de sésamo, cebolla crujiente y queso rallado. Para los amantes del picante, se ofrece la opción de añadir salsa kimchee, completando una explosión de sabores en cada bocado.

Un espacio único en el área de 'food trucks'

El 'Costiña Gourmet' estará ubicado en un container reciclado de color rojo pasión, situado en el área de 'food trucks' del recinto del Monte do Gozo. Este espacio ha sido diseñado para ofrecer una experiencia gastronómica excepcional a los más de 130.000 asistentes que se esperan en la edición 2024 del festival. El precio de este bocata 'gourmet' es de 12 euros, una inversión pequeña para un deleite culinario exclusivo.

'O Son do Camiño': Un festival de referencia

'O Son do Camiño' no solo es un festival de música, sino también un evento que celebra la cultura y la gastronomía de Galicia. Con más de 130. 000 asistentes en su edición de 2023, este festival se ha consolidado como una cita ineludible en el panorama musical y cultural de España. Ubicado en el emblemático Monte do Gozo, en Santiago de Compostela, 'O Son do Camiño' ofrece una experiencia única que combina lo mejor de la música en vivo con una oferta gastronómica de primer nivel.

La colaboración entre el chef Manuel Costiña y el productor David Sueiro refleja un compromiso con la calidad y la innovación. Costiña, conocido por su enfoque creativo y su pasión por los ingredientes locales, ha trabajado junto a Sueiro para crear un bocata que no solo es delicioso, sino también representativo de la rica tradición culinaria de Galicia. Cada elemento del bocata ha sido cuidadosamente seleccionado y preparado para ofrecer una experiencia gastronómica inigualable.

No te lo pierdas

El bocata 'gourmet' de Costiña no es solo un alimento, es una experiencia que forma parte del espíritu del festival 'O Son do Camiño'. Este evento es una celebración de la música, la cultura y la gastronomía gallega, y el bocata de edición limitada es una prueba de ello.