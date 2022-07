Anabel Pantoja ha concedido en Conexión Honduras su primera y esperada entrevista tras poner fin a su participación en Supervivientes.

La 'influencer' sevillana se enfrentó, en su noche más difícil, a todo lo que ha ocurrido en España mientras la joven peleaba por convertirse en la ganadora del formato de supervivencia extrema de Mediaset España.

La guerra abierta sin solución de la familia Pantoja, la entrevista de Kiko Rivera en la que sentencia a su hermana y su madre, la reacción de la madre de Yulen Pereira a la relación de su hijo con la 'Pantojita de Canarias', el estrepitoso accidente de Belén Esteban y un largo etcétera de temas se le acumulaban a la joven durante su entrevista con Ion Aramendi.

Sin embargo, el momento más esperado de la noche fue cuando la residente en Arguineguín vio, por primera vez, todas las imágenes de las diferentes entrevistas que ha concedido su ex marido, el grancanario Omar Sánchez, mientras la sobrina de Isabel Pantoja estaba en Honduras.

En "shock" y sin poder creer lo que veían sus ojos, Anabel Pantoja se armó de valor para responder a las afirmaciones que ha ido compartiendo el de Pozo Izquierdo durante los tres meses de concurso de la colaboradora de Sálvame y, muy disgustada y sorprendida, la hispalense lanzó un duro reproche al grancanario con el que (esta vez sí) cierra definitivamente cualquier posibilidad de reconciliación con el monitor de surf.

Un reproche y un perdón

"No sé por donde empezar" decía con los ojos llenos de lágrimas Anabel Pantoja tras ver el vídeo que le preparó el programa con algunos cortes de las entrevistas de Omar.

"Nunca he intentado hacer daño, he oído una frase que me ha bloqueado mucho. Jamás estaría aquí y haría daño a nadie. Entiendo que haya parecido, que cuente su versión de cómo se siente (...) Me despedí en el aeropuerto con la esperanza de que todo podría volver a la normalidad y cuando llegué aquí pasó lo que tuvo que pasar. No tengo que estar justificándome", apostillaba la joven.

Además, la sevillana lanzó un reproche a Omar al no entender muchos de sus comentarios y le pidió perdón por el daño que le pudiera haber causado. "Que una persona que me conoce tanto diga ciertas cosas, me duelen, la verdad. Tiene que ser doloroso. Le respeto y sabía que me iba a encontrar con esto, está en su derecho. Lo respeto, lo respetaré y siempre le voy a desear lo mejor. Es una persona excepcional, él y su familia, y las personas que sé me que quieren a mí que no le roce el aire. Si considera que le he faltado el respeto le pido disculpas, podría haberme ahorrado cosas pero nos separamos en enero", zanjó.