Las redes sociales las carga el diablo. Y si no, que se lo digan a la queridísima presentadora y reportera de Televisión Canaria, Rosi Polín, que ha tenido que hacer frente a un usuario al que parece no haberle sentado muy bien su último logro profesional.

Hace unos días, la dicharachera comunicadora se alzó con la victoria de la última entrega del programa presentado por el humorista Kike Pérez, Tupper Club, después de enfrentarse a la cantante Dácil Santana y el periodista Javier López.

Sin embargo, parece que su triunfo frente a los otros dos participantes contra los que luchó para llevarse a casa el tupper de oro no le ha sentado muy bien a un usuario de las redes sociales que soltó una grosera opinión sobre la comunicadora.

Si bien dice el dicho popular que 'nunca llueve a gusto de todos', en este caso este tuitero quiso ponerlo de manifiesto llamando a Polín "petarda" y "tonta".

"El programa está gracioso y eso la verdad. Pero no lleven a más petardas como la de anoche, la que llevó la estampilla de la Virgen de la Peña. Más tonta que..." escribía enfadado el 'hater' de la presentadora.

Ñoss! El programa está gracioso y eso la verdad. Pero no lleves más a petardas como la de anoche, la que llevó la estampilla de la Virgen de la Peña. Más tonta que.... — Joss (@jose_martin74) 13 de abril de 2023

Ante este comentario, la hija de Rosi Polín, Paola Suárez, no pudo contener su rabia al leer este injusto comentario hacia la también locutora de radio y respondió con un elegante y respetuoso corte al usuario que ha recibido el aplauso y apoyo de otros internautas por la importancia de sus palabras ante el odio en las redes sociales.

"Antes de hacer este tipo de comentarios, reflexiona"

Con unas palabras que han sorprendido a todos por la educada forma en la que se han enfrentado a las criticas hacia su madre, Paola respondió al usuario apuntando que "no soy de responder este tipo de comentarios sin sentido y dañinos, pero esta vez lo haré. Esa mujer a la que llamas "petarda" es mi madre. Respeto que no sea de tu agrado, que no compartas su tipo de humor pero dirigirte hacía ella con descalificativos es bastante vergonzoso".

Además, antes de dar por zanjada la polémica, le lanzaba una propuesta al tuitero. "Antes de hacer este tipo de comentarios reflexiona. Mi madre, Rosi Polín, es una persona igual que tú, con familia y amigos que la adoramos y no merecemos leer esto. Ojalá algún día puedas entender que este acto solo crea odio e inseguridades y que las rrss tienen otro objetivo", sentenciaba.