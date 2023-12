María Patiño y Mediaset España han roto sus relaciones como ya se había hablado. La presentadora y la cadena corroboran las informaciones que han surgido en los últimos días que apuntaban a un cese de la periodista tras el cambio de dirección de la directiva de la cadena y el final de 'Sálvame' y su productora 'La Fábrica de la Tele'.

Al no existir relación contractual entre María Patiño y Mediaset sino entre la presentadora y La Fábrica de la Tele, la compañía de comunicación ha decidido no contar con ella para el nuevo 'Socialité', al que quiere dar un cambio de formato.

La decisión de Mediaset se habría conocido este viernes, cuando se ha comunicado a La Fábrica de la Tele que María Patiño no continuará. De la misma forma, también se ha anunciado que se prescindirá de la copresentadora Nuria Marín, aunque todavía no ha sido confirmado.

Pero, como no podía ser de otra forma, la presentadora ya ha roto su silencio y ha hablado para una conocida revista en exclusiva de sus primeras impresiones tras su adiós de la cadena.

"Es algo que ya estaba hablado"

En declaraciones exclusivas para la revista SEMANA, Patiño ha confesado que no le ha cogido de sorpresa y que, además, ya tiene nuevos e ilusionantes proyectos en el frente.

"Estoy muy bien (...) No me ha pillado por sorpresa. Es algo que ya estaba hablado" adelanta a la citada publicación". Sobre cómo se enfrenta a su nueva etapa, María ha confesado que "siempre he dicho que soy una mujer afortunada y una privilegiada. No puedo decir nada, de verdad, pero sí: tengo un gran proyecto que me hace muchísima ilusión. Ya os enteraréis de todo".