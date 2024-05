A juicio el simpatizante de Vox que acosó a Pablo Iglesias e Irene Montero y grabó en vídeo su chalé: "garrapata, no pararemos hasta que os vayáis a Venezuela"

Solicitó su absolución pero no se la han concedido. Miguel Frontera, el vecino de Pablo Iglesias e Irene Montero, líder de las protestas frente a su chalet, se sentará el próximo lunes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid acusado de acosar e injuriar a la pareja a las puertas de su casa en Galapagar. La Fiscalía pide tres años de prisión para Frontera por acoso, descubrimiento de secretos y dos delitos continuados de injurias graves a la autoridad con publicidad.

Cacerolada en los alrededores de la vivienda de Iglesias y Montero en Galapagar (Madrid). / EPE

Los hechos

"Entre el 15 de mayo y el 12 de diciembre de 2020", arranca el escrito de acusación del fiscal al que ha accedido el portal de sucesos e investigación de este grupo editorial, Miguel Frontera, que en sus redes sociales se pronuncia a favor de las políticas de Vox, "disconforme con la gestión por parte del Gobierno de la crisis derivada de la pandemia del COVID 19, y con la finalidad de protestar contra la misma -enfocando su malestar en las figuras del entonces Vicepresidente Segundo del Gobierno D. Pablo Iglesias, su pareja, la Ministra de Igualdad Doña Irene María Montero Gil, y sus tres hijos de corta edad-, estuvo acudiendo a las inmediaciones del domicilio familiar de éstos situado en Galapagar".

"Chepas", "garrapata", la Fiscalía describe insultos a voces a Pablo Iglesias en la puerta de su casa, y por escrito a Irene Montero, con una pancarta que rezaba: "Irene Montero, Ministra analfabeta cuyo mérito es tener las rodilleras gastadas"

La fiscalía tilda de pacíficas sus visitas al principio, "se limitó a sumarse a las concentraciones diarias que se producían al final de la tarde por parte de algunos ciudadanos", algo que cambió despúes. "En pocos días", describe el fiscal, "incrementó su actividad comenzando a portar un aparato de música con altavoces en el que se reproducía con el volumen alto el himno nacional y a proferir gritos dirigidos al Vicepresidente Segundo denominándole "chepas", "garrapata", o diciendo "no vamos a parar hasta que os vayáis a Venezuela" , o realizando caceroladas con las consiguientes molestias para los allí residentes".

En junio añadió insultos por escrito, amplía el escrito del fiscal: "con fecha 2 de junio de 2020 el acusado acudió portando una pancarta que exhibió ante los allí concentrados en la que había escrito el texto: "Pablo Iglesias…..hijo de terrorista", pancarta que portó los siguientes días 3 y 4, y a la que, el 5 de junio de 2020, añadió, en su cara posterior otro texto dirigido contra la Ministra de Igualdad". Decía, apunta el ministerio público: "'Irene Montero, Ministra analfabeta cuyo mérito es tener las rodilleras gastadas', pancarta con doble faz que portó hasta el 7 de junio en las concentraciones".

Cumpleaños y grabación

"Felicidades, hijo de puta". Ocurrió, según describe el fiscal, delante de su hijos, a gritos y de nuevo, en la puerta del chalet. El 20 de octubre de 2020, día del cumpleaños de Pablo Iglesias, el acusado "se acercó a su domicilio y, cuando el citado salía con sus hijos del mismo, se acercó intentando llegar hasta él, lo que le fue impedido por parte de los agentes que allí se encontraban". Al no conseguirlo le gritó la felicitación con el insulto también. Días antes, "por el campo, en la parte trasera de la propiedad, donde se encuentra una roca de gran tamaño a unos 10 metros de la vivienda, Miguel Frontera se subió", asegura el fiscal, "y pudo ver el porche trasero de la vivienda y parte del jardín". Desde la roca, "comenzó a realizar una grabación de dicha zona con su teléfono móvil, hasta que fue sorprendido por los ocupantes de la vivienda", describe el ministerio fiscal.

Absolución

Iglesias y Montero denunciaron el acoso. En un escrito remitido por la defensa del acusado, ejercida por Polonia Castellanos ('Abogados Cristianos'), al juez de Collado Villalba (Madrid) -que abrió juicio oral contra él- , Miguel Frontera aseguró que "no llevó a cabo las conductas que le imputan tanto la Fiscalía como los abogados del ex líder de Podemos y la ministra de Igualdad", que solitan un año y medio de prisión.

En su escrito de defensa, el acusado insiste en que "no puede hablarse de la existencia de delito" ni de "participación alguna" en hechos de carácter delictivo, por lo que su abogada solicitó su "libre absolución". Miguel Frontera, activo en redes, ha esperado la resolución sin ocultar su simpatía por VOX.

No tuvo efecto. Apunta el fiscal que la conducta del acusado fue de menos a más. "Llegaron a tramitársele hasta el mes de julio un total de 33 denuncias administrativas por saltarse el estado de alarma, puesto que su domicilio estaba en la localidad de Brunete, y por intentar sobrepasar los límites del perímetro de seguridad que se montaba en torno al domicilio de la pareja, 9 por infringir la normativa de ruidos, y otras por no llevar mascarilla". Además "no cesó de insistir en sus intentos de buscar la cercanía con los allí residentes y comunicarles su aversión, siendo plenamente consciente de los cargos que ostentaban y de la presencia de menores de corta edad".

El 29 de diciembre de 2020, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Collado Villalba acordó la medida cautelar de prohibición al acusado de aproximarse a "D. Pablo Iglesias Turrión y Doña Irene María Montero Gil, a su domicilio, lugares de trabajo o cualesquiera otros que éstos frecuenten a una distancia inferior a 500 metros".

Desestimada su absolución, Miguel Frontera se sentará en el banquillo el próximo lunes. Afronta tres años de prisión.