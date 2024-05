Diez años de cárcel para un hombre que abusó de su hermanastra en Vecindario

Un hombre acusado de abusar sexualmente de su hermanastra menor de edad en la vivienda de su padre en Vecindario ha reconocido los hechos en el juicio celebrado este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Las partes han alcanzado una conformidad por la que el encausado cumplirá una condena de diez años y un día de prisión como autor de un delito de abusos sexuales. La Fiscalía solicitaba en su escrito de acusación una pena de doce años, pero ha aceptado una rebaja de dos años al valorar que se encontraba borracho en el momento de los hechos.

"Solo quiero añadir para la madre y la víctima que, si hubiera estado en mis plenos sentidos, seguro que no hubieran ocurrido las cosas como pasaron. Me equivoqué ahí y acepto mis culpas", aseguró Jonathan R. A. en su turno para la última palabra. La magistrada ponente, Pilar Verástegui, anunció una sentencia in voce en los términos de la conformidad alcanzada por las partes.

El acuerdo también incluye la inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión y oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad, así como una orden de alejamiento hacia la menor. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar una cuantía de 30.000 euros a la perjudicada. El fiscal interesó en su escrito que, en caso de una sentencia condenatoria, las penas de prisión impuestas se sustituyan por la expulsión del penado del territorio español, si se le concede, o en su caso la libertad condicional al ser un ciudadano de nacionalidad colombiana.

La denunciante acudió a la vista oral acompañada de su madre y ratificó la declaración que prestó en fase de Instrucción. Su testimonio quedó recogido en el escrito de acusación de la Fiscalía, que describe que el encausado se encontraba el 24 de mayo de 2020, durante la madrugada, en el interior del domicilio de su padre, ubicado en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, junto a su hermanastra de 14 años de edad.

Secuelas psicológicas

"Con ánimo libidinoso y aprovechando su relación de parentesco, le tocó y chupó un pecho, le introdujo los dedos por la vagina, le penetró y chupó la vagina y le colocó su mano en el pene para que le masturbara", recoge el fiscal en su escrito. Por último, el encausado reconoció que "le tocó el ano y le penetró analmente".

Como consecuencia de estos hechos, la menor presentó una sintomatología compatible con un trastorno de estrés postraumático de nivel moderado, quedándole secuelas psicológicas que quedaron reflejadas en los informes periciales.