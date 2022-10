Pimienta: «Moleiro y Jonathan jugarán juntos; son pura magia»

García Pimienta, máximo responsable técnico de Las Palmas, respondió de forma gráfica a la cuestión de si era un pecado sentar a Viera. «Cuando tienes un grupo como este, con los futbolistas que hay, lo que es un pecado es que mucho de estos jugadores no participen. Sabía que teníamos que contar de forma notable con estos mimbres desde la tranquilidad de que la gente se merecía jugar. Se ha visto el nivel que tienen y todos tendrán oportunidades en esta Liga».

Además, insiste que el capitán de la UD merece descanso, y que no puede soportar toda la presión por el ascenso. «No le podemos exigir que cada partido sea el jugador diferencial porque no se lo merece». En relación a la desesperación de Sandro Ramírez, en busca de su segundo gol, sale en su defensa. «Cuando empiece a meter goles, no va a parar. Es muy bueno».

Sobre el debut de Enrique Clemente, le brindó toneladas de elogios. «Firmó un partido muy completo, con la sobrecarga normal por la exigencia del partido. Hay que recordar que no hizo pretemporada».

Sobre Florin Andone–retirado al descanso–, considera que «completó un trabajo excelente, viene de una pequeña lesión y de estar tres semanas parado. Ha aportado mucho en un momento complicado en el principio del partido y tenemos que sacar conclusiones positivas».

Proceso y renovación

Pimienta, cuestionado por Vitolo, que sí calentó en el Anxo Carro, desveló que estuvo cerca de debutar. «Quería que calentase ya que brinda un paso más. Si el equipo lo necesitaba él se veía para participar. Va dando pasos agigantados. Estamos más cerca que lejos de que Vitolo pueda sonreír en el verde».

Sobre su renovación contractual –el vínculo finaliza el próximo junio del 2023–, Pimienta eludió centrar el debate en su continuidad. «Ahora no es importante, tenemos que pensar e el próximo partido ante la Ponferradina. Será un rival tremendamente exigente, debemos centrarnos en lo importante. Y no es mi renovación».