La Copa del Rey apareció en el calendario de la UD como si fuera un incordio, una impertinencia a sólo de días de la Nochebuena. Sólo bajo ese prisma puede entenderse que el cuadro amarillo completara una actuación muy pobre frente a un equipo de la mitad de la tabla de Primera RFEF, el CF La Nucía, un equipo bien ordenado, pero sin mucho más que un buen entrenador, César Ferrando, experimentado en este tipo de batallas. Ni siquiera el público, callado la mayor parte del choque seguramente por el frío y la humedad que flotaban en el Olímpic Camilo Cano supuso un problema para Las Palmas. Simplemente, pareció querer bajarse del torneo y al final obtuvo lo que quiso, porque ni siquiera le sonrió la suerte en la tanda de penaltis. Porque esta suele sonreír a los más audaces.

Ni con los suplentes en la primera parte ni con varios de los titulares en la segunda la UD fue capaz de gobernar por completo a su rival de inferior categoría. Y cuando se quedó con uno menos en el minuto 78 por la roja directa, justa, de Enrique Clemente por una entrada a destiempo, directamente se echó atrás y si no recibió un gol fue porque Álex Domínguez estuvo brillante y los delanteros locales imprecisos. La prórroga fue un sufrimiento y únicamente dejó de serlo cuando Rubén Saiz también fue expulsado, pero ya no había tiempo. La eliminatoria habría de decidirse en la tanda de penaltis en la que nadie falló menos Fabio, en el sexto tiro. Luego, Adri León marcó y el estadio estalló. La Nucía lo había merecido mucho más. Y las Palmas no podía apelar a la suerte si ni siquiera había jugado.

El técnico catalán había advertido de que iba a haber debutantes en el campo alicantino y los premiados con el estreno en la UD Las Palmas fueron Joaquín González y Saliou Mandiang. El primero, interior, sumaba ya unas cuantas convocatorias con el primer equipo; el segundo, extremo derecho, completó la pretemporada con buena nota e incluso con algún gol. Por lo demás, las rotaciones previstas.

Los cambios en el equipo titular estaban previstos, sin embargo, lo que no estaba en el guion es que el cuadro amarillo saliera con la apatía con la que lo hizo, a un ritmo lentísimo, al paso, ni siquiera al trote. El manejo de la pelota era vacuo, sin profundidad, sin intensidad, y con esa actitud Las Palmas hizo mucho por que La Nucía se creyera que podía ganar. Parecía como si la UD confiara en que luego, con los mejores en el campo, resolvería la eliminatoria, lo que, por otra parte, dejaba en muy mal lugar a los encargados de encarrilar el duelo.

Casi nada hizo el conjunto de Xavi García Pimienta, impertérrito en la banda del Camilo Cano, seguramente sin entender la actuación de los suyos, para irse al vestuario en ventaja. Todo lo contrario: propició por su dejadez que el rival gozara de dos grandes ocasiones de gol.

En la primera, que llegó en el minuto 21 para despertar a los más de 2.000 espectadores que se dieron cita en el Camilo Cano, el mediapunta Fer Pina recibió un balón filtrado entre los centrales y se quedó sólo ante Álex Domínguez, pero en vez de tirar prefirió pasar hacia atrás y dejó pasar la oportunidad, aunque luego le cayó el rebote y chutó, pero Sidnei se deslizó por el suelo para taponarle y desviar la pelota.

De nada sirvió el aviso, porque a la media hora Lemos, con un disparo malo estrellado contra un rival casi en el área contraria, originó un contraataque que pudo ser mortal. Sidnei y Enrique Clemente corrieron a toda velocidad hacia atrás para alcanzar al atacante y lo hicieron, pero se pasaron de frenada y rompieron el fuera de juego, y de esa acción de benefició Ismael para tirar delante de Álex Domínguez, sereno para rechazar el balón que le fue a las manos.

De la UD se sabía muy poco en ataque. Todos tocaban, pero sin maldad. Sólo Saliou por la derecha trató de percutir en varias ocasiones, pero fue Andone el que cayó por allí y puso un centro raso que Joaquín, que llegaba desde atrás, remató sin acierto. Era la primera ocasión de los amarillos, en el minuto 38. Mucho debía cambiar el equipo si quería pasar a la siguiente eliminatoria. O eso, o esperar a que el rival, bien concentrado y colocado en todo momento, cometiera un desliz que no se preveía.

García Pimienta lo entendió y dio entrada desde el inicio de la segunda parte a Pejiño y a Moleiro, por Saliou y Óscar Clemente. Nuevos extremos para buscar más profundidad. El cambio se notó de entrada, porque a los dos minutos Moleiro ya había tirado a puerta, aunque demasiado centrado, después de recibir un pase atrás desde la derecha, donde se situó el barbateño que muy poco después amenazó con un disparo que se fue demasiado alto.

Fue un aviso de intenciones que no tuvo continuidad, porque si bien la UD era mejor que la de la primera parte, no terminaba de meter el ritmo necesario al partido. Lemos y Joel apenas de dejaban ver en el ataque, los centrales y el centro del campo no generaban juego y sólo algún chispazo de Moleiro activaba a los amarillos, necesitados urgentemente de la participación de Loiodice.

El que entró pasada la hora de juego fue Sergi Cardona, por Joel, que bien haría en marcharse cedido en el mercado invernal si quiere jugar más. No hubo impacto inicial con el movimiento. La Nucía, por su parte, se estiraba cada vez menos, pero sumaba oxígeno con los cambios. Mejor se le pusieron las cosas al cuadro local cuando Enrique Clemente, que ya tenía una tarjeta amarilla, vio la roja directa porque al entrar en el área se resbaló y se llevó por delante a un rival, lo que obligó a García Pimienta a introducir a Coco por Joaquín, desaparecido en el segundo acto.

El técnico aprovechó la circunstancia para cambiar la táctica y replegarse. Entregó la pelota a La Nucía para ver si cuadraba un robo de balón y una contra mortal, pero los de César Ferrando no cayeron en la trampa: tocaron y tocaron en la línea del centro del campo sin profundizar porque su objetivo era no descolocarse detrás. En la primera arrancada de la UD tras la expulsión, ocho minutos después, Moleiro combinó con Fabio y esperó la devolución, pero el de Ingenio prefirió tirar y el esférico se fue por encima del larguero (86').

Los últimos intentos por evitar que el choque se fuera a la prórroga los hizo La Nucía con balones colgados, pero sin precisión. Ya habían hecho demasiado. El técnico de la UD sacó del campo a Andone, otro desaparecido, para dar entrada a Marc Cardona; la bala de Enzo seguía en la recámara. Un centro del lateral Romera desde la derecha habría acabado en gol de no ser porque Lemos evitó el remate final con un deslizamiento por el suelo (92'). De alguna manera, Las Palmas había asumido que, con uno menos, iba a meterse atrás y buscar la suerte. Por supuesto, había riesgos.

Sucedió que los de César Ferrando comenzaron a mirar más hacia arriba, pero ahora con más cabeza, más intención. Así consiguió crear dos ocasiones por méritos propios, primero con un chut de Mariano Sanz con la zurda que se fue rozando el poste izquierdo de Álex Domínguez y luego con otro zurdazo, esta vez de Borja García, que se marchó alto.

Loiodice por fin entró, por Mfulu, en el descanso de la prórroga, pero nada cambió, sino todo lo contrario: Mariano perdonó el 1-0 al rematar al cuerpo de Lemos cuando tenía a Álex Domínguez batido. La única manera en la que la UD logró igualar el choque fue gracias a la patada que Rubén Saiz pegó a Pejiño por detrás y que le provocó la roja directa. Quedaban siete minutos para llegar a los penaltis. Marc Cardona estuvo a punto de conseguir lo que en ese momento hubiera sido ya una gesta, pero Valens detuvo bien si chut. La tanda de penaltis posterior hizo justicia.

Ficha técnica.-

(0) CF La Nucía: Valens; Romera, Dasquet, Adri León, Toner; Bustillo (Eneko, 99'), Ismael (Borja, 105'); Javi Cabezas (Mariano Sanz, 62'), Fer Pina, Josema (Jorge García, 62'); y Javi Martín (Ruén Saiz, 73').

(0) UD Las Palmas: Álex Domínguez; Lemos, Sidnei, Enrique Clemente; Joel (Sergi Cardona, 67'); Mfulu (Loiodice, 106'), Fabio, Joaquín (Coco, 79'); Saliou (Pejiño, 46') Andone (Marc Cardona, 91') y Óscar Clemente (Moleiro, 46').

Tanda de penaltis: Marc Cardona: gol (0-1); Borja: gol (1-1); Lemos: gol (1-2); Eneko: gol (2-2); Pejiño: gol (2-3); Fer Pina: gol (3-3); Loiodice: gol (3-4); Jorge García (4-4); Moleiro: gol (4-5); Dasquet (5-5); Fabio: falla (5-5); Adri León: gol (6-5).

Árbitro: Sánchez López (C. Murciano). Expulsó a Enrique Clemente, de la UD (78'), y a Rubén Saiz, de La Nucía (113'), ambos por roja directa. Amonestó a los locales Josema y Prieta (fuera del campo), y a los visitantes Enrique Clemente, Pejiño y Sergi Cardona.

Incidencias: partido correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, disputado en el estadio Olímpic Camilo Cano de La Nucía (Alicante), ante unos 2.000 espectadores.