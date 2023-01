La cruzada legal del exjugador de Las Palmas Javi Castellano Betancor contra el agente Carmelo Vicente Parra es solo la punta del iceberg. El que fuese centrocampista amarillo, 250 partidos y un ascenso a Primera (2015), disputó su último partido con la UD Logroñés de la Primera RFEF el 5 de junio de 2022. Está sin equipo y denuncia a Carmelo Vicente Parra de un delito de estafa por un importe que supera los 60.000 euros. Pero su historia no es la única. Hay casi cien casos. Otros jugadores, con pasado amarillo como Yeremi Valerón -ahora en las filas de la UD San Fernando y que pasó por Las Palmas Atlético en dos ocasiones- o Víctor Brian Oliva Rodríguez, conocido como el 'Cebolla', también sufrido los engaños y las tretas, según la denuncia judicial, del profesional sevillano de la representación. La web Relevo adelantó ayer el calvario de Javi Castellano, pero detrás de este dolor, hay un volcán de testimonios. Es el culebrón de los sueños rotos de Carmelo.

Desde el entorno de Javi Castellano, al que Carmelo Parra le cerró un contrato del Málaga CF para este curso y así luego dar el salto a la máxima categoría de Emiratos Árabes, la lista de víctimas roza la centena. Una lluvia de tragedias humanas y relatos desgarradores. Según el centrocampista, todo está en manos de los abogados. En esa relación de jugadores que han sido llevados por Carmelo, se encuentra Kirian Rodríguez -hace un par de temporadas y antes de firmar con su agencia actual Wasserman. En el caso del jugador de Candelaria, se generó un perjuicio documental y no de índole monetaria.

"No solo figuran futbolistas en la relación de perjudicados por este señor. Existen muchas familias, padres de niños en edad de formación, una mujer que regenta un restaurante...Todos le han dado dinero y han jodido a muchos futbolistas. Una gran cantidad son canarios. Como Yeremy, el Cebolla, Kirian...", valoran desde el entorno judicial de Javi Castellano. Además, resalta que un grupo de perjudicados quieren mantener su nombre en silencio. "No quieren que salga su nombre y otros no denuncian por miedo". Según el relato de Castellano, Carmelo Vicente Parra hacía firmar un documento con una cláusula de confidencialidad de por vida y con un importe de castigo de 600.000 euros. "Era para que no hablases, y totalmente abusivo".

El rol de David Rodríguez 'Deivid' en la película

David Rodríguez 'Deivid', asesor de la dirección deportiva de la UD, figura en el relato de Javi Castellano como uno de los enlaces para fichar por el Logroñés. El ejecutivo amarillo y exjugador de la UD aclara que no conoce de nada a Carmelo Vicente. "Sí tengo trato con Jorge Santomé, que me presentó muchas ofertas en el extranjero en mi etapa de jugador profesional. Santomé trabaja con Carmelo y éste segundo me contacta para que le facilite el número de Javi Castellano. Me preguntó si lo conocía, le dije que claro. Solo le pasé el contacto".