García Pimienta no esconde que a su equipo le entró el acongoje contra el Málaga, antepenúltimo de la clasificación, y que llegaba a Gran Canaria "en una situación difícil", según si visión. "Hemos tenido miedo a ganar" admitió el técnico sobre el empate frente al equipo andaluz, a la vez que aceptaba que el equipo "no hizo un buen partido" y que le costó dos puntos tras el empate de Álex Calvo con su gol en el minuto 87. "No se puede colar entre los dos mejores defensores", reclamó el catalán en referencia a Álex Suárez y Curbelo, que no frenaron la serie de regates del juvenil boquerón.

Cuestionado sobre si el equipo está pasando un bache de juego, Pimienta admitió que hay ciertas dudas en la plantilla. "No diría que no estemos jugando bien, pero no como en otros momentos de la temporada", expresó con gesto torcido, para a su vez subrayar que "al final de temporada a todos los equipos les aparecen los nervios por todo lo que se están jugando". En cuanto al planteamiento del encuentro, García Pimienta no sabía muy bien cómo ahondar en el análisis. "Tuvimos paciencia cuando se escuchaba el rún-rún en el estadio y en la segunda parte sabíamos que si estábamos fuerte mentalmente iba a llegar el gol", añadió. Sin embargo, con el tanto de Pejiño y sin "controlar la salida de balón" el míster pone el punto de mira en los "tres minutos en los que se descontroló el partido y se perdió todo el trabajo". Todo ello a pesar de que el estratega también quiere dejar claro que la plantilla "no tiene ningún bajón físico", porque "el equipo no perdió la cara del encuentro en ningún momento" e incluso tras el empate malaguista, "se tuvo el tiro alto de Clemente y el chut final de Jony que casi supone el 3-2". En esta línea, al preguntarle sobre las sustituciones de Mfulu, al descanso, y de Moleiro en el minuto72, el barcelonés desveló los motivos. El cambio de Nuke es sencillamente porque tenía una tarjeta, pero no porque pensara en el derbi. Si nos fijamos, Sergi jugó con esa tarjeta. Pensamos que con Fabio íbamos a tener un poco más de velocidad y así se demostró porque estuvo mejor colocado defensivamente". Mientras que sobre el tinerfeño dijo que "fue el único que notó cansancio" porque "durante la semana pasada tuvo fiebre y seguía con mucha tos. Finalmente , sobre la titularidad de Andone, Pimienta explicó su decisión: "No tenemos a Sandro, ni a Marc. Loren estuvo unos días también fiebre y de Florin me gustaron mucho los 30 minutos que jugó contra el Andorra. Se lo ha ganado. El partido era difícil. Dejó balones de cara, peleó de espaldas", remató.