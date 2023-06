Yeremy Pino, el rey de Lomo del Chinche: "Sería un sueño acabar mi carrera en la UD para hacer cosas importantes"

El Campo de El Pilar y desde donde comenzó todo. ¿Qué siente cuando vuelve a pisar este césped? Mira a su infancia como internacional y campeón de la Liga de las Naciones.

Siempre que regreso a casa pues siento un orgullo tremendo. La amabilidad de los vecinos, jugadores y monitores es impresionante. La gente me quiere y apoyan, me ven por la calle y me felicitan por los éxitos. Ver esta imagen [el póster con el título de la Liga de las Naciones] me pone los pelos de punta, y más con la bandera de Canarias. Representar a España y al Archipiélago es algo increíble, lo más bonito en el mundo del deporte. Lo más grande.

Junto a David Silva y Pedrito comparte el honor de formar parte de la legión de campeones con España.

Es un torneo bonito y difícil de conseguir, se disputó una final en la edición anterior y no se pudo ganar. Ahora estoy en un gran momento, como campeón de la Liga de Naciones en un momento de crecimiento, con gente joven y como canario, pues un sueño.

Y eso que llegó a la cita con un rol secundario y se destapó con un gol y dos titularidades. ¿Esperaba disponer de este rol en un nueva revolución del bloque de De la Fuente? En el Mundial con Luis Enrique se quedó sin minutos...

Al final, yo siempre estoy ahí. Lo doy todo. De rebote o no, siempre trato de sumar y aportar. El míster ya me conoce [De la Fuente], sabe que me dejo la piel. Estaré ahí para darlo todo.

¿Sueña con la Eurocopa?

Lo primero es tratar de clasificarnos, si me siguen llamando, pues estaremos para lo que precise el seleccionador. Y si puedo ganarla, pues sería maravilloso. ¿A quién no le gustaría? Y así poderme sacarme otra foto como esta [señalando el póster].

¿Qué balance hace de su campaña con el Villarreal de Setién? Completó 36 partidos con cuatro goles y seis asistencias.

Al principio costó un poco, pero luego nos rehicimos. El grupo fue cogiendo forma, y desde la unidad, logramos remontar para acabar en la quinta plaza. Con Setién estamos muy contentos, confía mucho en los jóvenes y eso lo demuestra el Villarreal. Va en su bandera. Talento y mucha gente joven. Definitivamente, estoy en el club más indicado.

Pau Torres ha sido traspasado al Aston Villa de Emery por 40 millones...¿Le gustaría seguir los pasos del central y jugar en la Premier League?

No sé si es oficial ya, he visto comentarios y si es cierto, pues me alegro por él. Si lo hace es porque es la mejor decisión para él. En relación a Emery, es un grandísimo entrenador y Pau sabe que competirá por grandes cosas, como lo hacemos en el Villarreal CF. Es un cambio de aires. La Premier es una buena liga, ya se verá en relación a mi futuro porque tengo contrato con el Villarreal.

Su nombre ha sonado también para el Nápoles.

No sé, vi alguna noticia publicada pero mis agentes no me han dicho nada. Soy muy feliz en Villarreal y solo estoy centrado en regresar al 100% el próximo 10 de julio para el inicio de la pretemporada.

¿Es especial medirse a la UD Las Palmas? ¿Le motiva medirse a los Viera, Kirian Rodríguez, Moleiro...?

Es el 13 de enero, lo tengo marcado en la agenda.

Se lo sabe de memoria.

Pues sí, la verdad que jugar en el Gran Canaria y ante la afición amarilla. Resto importancia al recibimiento, pero ya solo con estar en mi Isla, ver a mis amigos, familia...Será tremendamente emotivo.

La UD solo ha cerrado dos fichajes y se confía plenamente en la base canaria. ¿Vale con eso para salvarse? ¿Qué consejo les daría a los debutantes como Moleiro o Kirian?

Lo que ha hecho la UD en este año fue espectacular. Ese grupo de jugadores, que lleva varias temporadas unido, ha dado muestras de su valía. Es cierto que todos los equipos tienen momentos buenos, otros malos y hay que tener paciencia. Pero han conseguido el ascenso y por la vía directa. Hay que darle mucho valor, el que merece, porque es muy complicado. Y ahora, yo creo en estos jugadores.

¿Qué opina de Jonathan Viera? ¿Lo ve mayor con 32 años?

A Viera le queda cuerda para dar y regalar. Viera es mi ídolo. Yo crecí viéndolo en el Gran Canaria y aquí en el barrio. Un jugadorazo. Se fue a China y lo seguía. Es un jugador que refleja lo que es el fútbol canario. Para nosotros, Viera es un grande.

¿Le pedirá la camiseta?

En Los Alisios, le pedí la camiseta y me la dio. Recuerdo con cariño la anécdota.

La Primera y el fútbol mundial ha emprendido una lucha contra el racismo tras el episodio con Vinícius en Mestalla. ¿El balón y este negocio es racista?

El racismo y este tipo de delitos debe estar más controlado, no pueden darse ni gestos o gritos racistas en estadios de Primera. Ni en un estadio ni en cualquier orden de la vida o de la sociedad. Da igual el color de piel. Tengo amigos como Samu o Jackson y son mis hermanos. El racismo no puede tener cabida.

¿Qué le parece la sanción de cinco partidos que reclama el juez instructor a Fede Valverde por el incidente con Baena?

Es un problema pasado y ya está olvidado. Le han caído cinco partidos y si eso es lo estipulado por un juez, pues será lo más adecuado.

¿Si marca a la UD lo piensa celebrar?

No, para mí la UD Las Palmas es el equipo número uno.

¿Le gustaría acabar su carrera en la UD?

Ya veremos, quién sabe...Para mí acabar mi carrera en la UD sería un sueño. Algo muy bonito, pero terminar bien. No con la idea de regresar como un jugador acabado.