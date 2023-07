Sandro: "Entre Jonathan Viera y yo no hace falta hablar, nos basta sólo con mirarnos"

Sandro Ramírez (Las Palmas de Gran Canaria, 1995), cumplió su sueño de jugar en la UD Las Palmas y ascender. Ahora quiere dar su mejor versión en Primera División. Del campo de entrenamiento del cuadro amarillo en Estepona tras la primera sesión del día, se sincera con LA PROVINCIA.

Lo primero, ¿cómo está después de casi dos semanas de trabajo? ¿Muy sobrecargado?

Bien, la verdad. Tengo sensaciones muy buenas personalmente. Hacía bastantes años, si no me equivoco cinco, que no hacía la pretemporada entera porque estaba entre salir y quedarme en los equipos. No tenía esa continuidad que al final se agradece en el tramo de la temporada. Para mí es importante hacer la pretemporada y tener buenas sensaciones que es lo que estoy teniendo. Hay que seguir metiendo carga al cuerpo y coger minutos con los amistosos.

¿Después de tanto tiempo sin hacer una pretemporada, se siente, por tanto, extraño?

Sí, la verdad. Siéndote sincero, sí. El otro día lo hablaba con mi mujer, que era una sensación rara no tener que hacer maletas, buscar casa y buscar equipo. Sensación rara pero feliz a la vez, y más si es en el equipo de mi casa. Este año la puedo completar y ahora estoy cogiendo sensaciones.

Soy una persona que se cuida al máximo, tengo una vida muy tranquila y no tengo problemas fuera del fútbol. Soy muy feliz y no entendíamos el porqué de esas lesiones

¿La explicación a las numerosas lesiones musculares que sufrió el curso pasado puede ser esa, no haber completado la pretemporada?

Posiblemente, y ya no es la temporada pasada, sino que llevo varios años teniendo lesiones musculares. Entonces, puede ser que haya sido por eso, porque en todos estos años he buscado maneras y soluciones de por qué me pasaban estas lesiones musculares. Soy una persona que se cuida al máximo, tengo una vida muy tranquila y no tengo problemas fuera del fútbol. Soy muy feliz y no entendíamos el porqué de esas lesiones. Puede ser que sea por no haber hecho las pretemporadas, porque al final ayudan muchísimo a coger el ritmo.

El año pasado pasó una serie de pruebas para ver si descubrían el origen de sus continuas lesiones, como Vitolo. ¿Llegaron a alguna conclusión?

Sí y no. Tampoco fuimos tan exhaustivos en ese tema. Intentamos cambiar cosas del entrenamiento. A lo mejor tenía que hacer menos cosas en el campo y más en el gimnasio. Cambiamos una serie de cosas que al final nos vinieron bien y bueno, se vio en el tramo final que pude tener una continuidad y ser importante para el equipo.

Finalmente, todo el mundo pudo ver al mejor Sandro.

Bueno, algo del mejor Sandro.

¿A cuánto estaba, a un 70%?

Sí, bueno, confío muchísimo en mí y soy capaz de dar muchísimo más. Llegué en el tramo importante, pero no hay que olvidarse de todo el trabajo que hizo el equipo a lo largo de toda la temporada, que fue muy larga ya no sólo para los jugadores, sino para todos. Para nosotros fue un año importantísimo y en lo personal fue duro porque no tener esa continuidad que uno necesita y que un futbolista quiere, y eso es complicado. Encima, no sabes por qué. Pero yo siempre he dicho: Dios siempre tiene algo guardado y me lo dio a final de temporada.

¿Es muy creyente?

Sí, soy algo creyente la verdad.

¿Sin practicar demasiado?

Sin practicar demasiado, pero sí, sí creo en Dios.

Hubo gente que incluso, imagino que le habrá llegado por redes sociales y demás, que decía que usted se borraba en algunos viajes, como que dudaban de las lesiones.

No me llegó, la verdad, porque no soy mucho de leer las redes sociales, pero entiendo y respeto cualquier tipo de crítica y opinión que tenga la gente porque para eso nosotros también jugamos al fútbol y somos un poco un referente para el público, para esa gente que paga su entrada y quiere ver el espectáculo.

Pero habrá unos límites, ¿no?

Bueno, asumo las críticas y lo entiendo. No fue así, porque al final quien piense eso de mí no me conoce, no sabe cómo soy, y menos jugando en el equipo de mi tierra y de mi vida.

Muchas veces mis compañeros me dicen que no le pegue tan fuerte y que sólo la meta entre los tres palos

¿Recuerda con qué le pegó en la falta que significó el gol de la victoria en Éibar, en un partido clave porque el equipo pasó del quinto al primer puesto?

Para nosotros era un partido vital. Si ellos ganaban tenían prácticamente hecho el ascenso y nosotros si perdíamos teníamos que jugar el playoff. Los números estaban ahí, pero era lo que nos tocaba. Estuvimos jodidos porque en los primeros minutos nos quedamos sin nuestro capitán, sin nuestro referente, sin Jonathan, y sin él todo es un poco más difícil. Pero bueno, hicimos un buen partido completo, tuvimos esa falta y gracias a Dios pudo entrar. Muchas veces mis compañeros me dicen que no le pegue tan fuerte y que sólo la meta entre los tres palos, y eso fue en lo que pensé. Pensé en no echarla por arriba ni fuera, sino en meterla en la portería y gracias a Dios pudo entrar.

Es el que más tira de la UD, pero claro, muchos fueron entre palos y otros muchos fuera. ¿Le pidieron más calma a la hora de disparar?

Calma no, sino consejos y cosas que la gente ve desde fuera. Uno está aquí para aprender y mejorar, está claro, uno no lo sabe todo, y en ese momento tuve esa tranquilidad de decir 'vamos a meterla entre los tres palos y que sea lo que tenga que ser'.

Vino a Las Palmas relativamente joven, con 27 años, como lo hizo Viera en su día porque quería jugar aquí, aunque luego se fue. ¿Tiene la intención de seguir muchos años en la UD Las Palmas o de marcharse alguna vez?

Mi intención ahora mismo es ponerme bien físicamente, hacer una buena pretemporada y disfrutar del año que viene en Primera División con el equipo de mi tierra. Las Palmas ha hecho un grandísimo esfuerzo este año por comprarme, por tener tres años más de contrato, entonces no pienso en salir ni en otra cosa que no sea disfrutar en mi casa y en el club de mi vida.

¿Ese millón de euros que la UD pagó al Huesca le supone una presión extra?

No, para nada. Sé de lo que soy capaz, tengo confianza en mí y como te digo, si me respetan las lesiones van a ver al mejor Sandro.

¿Ha tenido ofertas este verano?

Sinceramente, ni lo sé ni me ha interesado saber nada. Yo sólo quería que Las Palmas ejecutase la opción de compra, quedarme aquí, disfrutar en mi casa y disfrutar en Primera División con el equipo de mi vida. Ya después no quiero saber nada más.

Su conexión con Jonathan Viera asombra. No sé si lo hablan antes. ¿Qué le dice Jony, 'tú desmárcate que yo te veo'?

No hace falta. Quien conoce a Jonathan Viera sabe que tiene ojos hasta en la nuca y sabe cómo juega. Llevo muchos años viéndolo jugar porque siempre he sido seguidor suyo y de Las Palmas, nos entendemos sólo con mirarnos.

Se demostró el otro día, con un pase del capitán que le dejó solo a usted.

Sí, como te digo, entre nosotros no hace falta hablar. Sólo con mirarnos nos basta, en los entrenamientos también. Nos conocemos a la perfección, entonces, es un lujo poder tener un jugador como él en el equipo.

Si quitamos a usted y a Viera, entre el resto de los que están ahora suman muy pocos partidos en Primera División. ¿Eso es bueno, es malo, importa, no importa?

Bueno, es una plantilla muy joven y lo sabemos. El club anda buscando algún fichaje, seguro, pero es importante también que los jóvenes compitan y más si es en Primera. Muchos partidos en Segunda son más difíciles que en Primera porque en Primera te dejan jugar. Es cierto que hay equipos de mayor nivel, pero no hay tantos que se encierran, que no te dejan jugar, que no te permiten tener esa continuidad en el juego. Tenemos muy buenos jugadores para competir, para hacer un buen año, con tranquilidad, con ilusión. Y a disfrutar, que es lo importante.

Tenemos un entrenador que es una figura importantísima para nosotros y trae un ADN que yo viví desde que soy un niño

Como dice el entrenador, ¿cree también que para Las Palmas es mejor enfrentarse a esos equipos que no se encierran tanto?

Sí, obviamente. Tenemos jugadores muy buenos. El club lleva muchos años haciendo una muy buena labor en la cantera para tener jugadores de un perfil que se asemeje a los que están en el primer equipo. Tenemos un entrenador que es una figura importantísima para nosotros y trae un ADN que yo viví desde que soy un niño. Entonces, eso es muy importante para competir. Vamos a hacer un buen año seguro.

Hábleme del Xavi García Pimienta del Barça. ¿Cómo era?

Hace muchos años que lo conozco, yo era un niño, no lo recuerdo mucho, pero más o menos era como ahora, una persona muy cercana, muy, muy buena gente, una persona muy legal, cariñosa, pendiente del futbolista... Y como entrenador, pues bueno, lo conozco a la perfección. Tiene un ADN que encaja a la perfección en este club y por eso tenemos jugadores de ese perfil, de perfil Barcelona. Estoy seguro de que va a ser un buen año en Primera porque lleva un año y medio en la UD y ha hecho un trabajo muy bueno al que seguro le dará continuidad.

Cuando escucha que Guardiola ha hecho mucho daño al fútbol, ¿qué se le pasa por la cabeza?

En el fútbol hay muchas maneras de jugar y todas son lícitas. A mí la manera que tiene Guardiola de jugar al fútbol me encanta, pero a lo mejor será por mi forma de jugar, por el prototipo de futbolista que soy. A lo mejor, a otro futbolista que sea alto, fuerte, más de aguantar los balones no le guste mucho ese estilo de juego. Cada uno tiene su opinión y es respetable.

Pero de ahí a decir que ha hecho daño al fútbol con todo lo que ha ganado...

Ahí están los número que ha hecho y los títulos que tiene. No hay nada más que decir [se ríe].

Usted formó parte de ese Barça al mando de Guardiola. ¿Qué supone que la Liga haya perdido a Messi, a Cristiano Ronaldo?

Un pena, porque eran los dos mejores jugadores del mundo y yo creo que de la historia.

Yo sabía que era joven y no quería estar en el Barcelona solamente por ganar títulos

¿Le queda alguna espinita clavada por no haber podido continuar en ese equipo, o en aquel momento lo mejor para usted era salir?

No, no, sinceramente. Disfrute durante esos dos años que estuve. En el primero hicimos un triplete y en el otro un doblete. Aprendí, estuve con los mejores, pero sabía mi rol y sabía que iba a ser muy difícil jugar. Tenía por delante a tres jugadores que era prácticamente imposible sacarlos: Leo -Messi-, Neymar y Luis -Suárez-. Qué te voy a decir. Es imposible tener minutos. Yo sabía que era joven y no quería estar en el Barcelona solamente por ganar títulos. Eso está muy bien, los tengo en casa, pero eso no me hace feliz. Lo que me hace feliz es estar en el campo, jugar, asociarme, marcar goles, tener continuidad y ser feliz. Por eso decidí salir.

En la etapa anterior de la UD Las Palmas en Primera pudo haber llegado. ¿Qué pasó?

Hubo varios años en los que hicimos el intento de venir, pero al final los otros clubes no me dejaban salir, otros querían que fuese a otros equipos... Siempre fue difícil, pero la temporada pasada cuando Las Palmas cae eliminada con el Tenerife en el playoff, hablé con mis padres y les dije que pasase lo que pasase yo iba a jugar en Las Palmas. Para mí estar aquí es un sueño y pudimos conseguir el objetivo, que es lo más grande.

¿Una cifra de goles en Primera?

Yo no te la voy a decir [se ríe], me la voy a quedar para mí. La hablo en casa, con mi familia, con mis amigos, con mi mujer. Siempre nos ponemos una meta y un número, pero prefiero no decirlo