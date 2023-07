Pimienta y la espera por los fichajes: "Me gustaría que ya estuviesen aquí, pero hasta el 31 de agosto puede pasar de todo"

Xavi García Pimienta, máximo responsable técnico de la UD Las Palmas, hizo balance de las dos semanas de trabajo en el Marbella Center que se saldan con dos victorias ante el Al-Wakrah (2-0) y Cádiz (0-1), así como un empate ante el Almería (0-0) y una derrota (1-2) ante el RCD Espanyol. Además, confía en la llegada urgente de los cinco fichajes que restan para completar el plantel. El debut liguero llega el próximo sábado 12 de agosto ante el RCD Mallorca en el Gran Canaria.

"Me gustaría que hoy [respondió sobre la fecha del aterrizaje de las incorporaciones], pero nunca sabremos lo que va a pasar. Hasta el 31 de agosto [fecha del cierre del mercado], puede pasar de todo. Lo que tenemos claro es a quién queremos, no vendrá nadie por rellenar. Y si no, tenemos los chicos del filial. Pero el perfil de lo que venga tiene que ser muy concreto", determinó minutos después de tumbar a la formación de Sergio González con un tanto de bella factura de Sandro Ramírez.

A la hora valorar las dos semanas tarea física y táctica en Marbella, pone en valor la implicación de los jóvenes que llegan del División de Honor y Las Palmas Atlético. "Todo ha ido bien, tras unos días en Marbella, acumulado entrenamientos y con la disputa de cinco partidos que resultaron bastante exigentes. Vienen fenomenal para lo que queremos, que es competir. La UD tiene muchas posibilidades y estoy muy contento porque los jugadores han dado la talla en todo momento. Tanto a nivel de entrenamiento como de partidos, incluido los chicos del fiial".

Sobre el estilo de juego, admite la incorporación de pequeños matices en una clara evolución en su tercera temporada al frente del conjunto amarillo. "Veníamos con una idea muy clara de juego, que no vamos a cambiar nunca, salvo la inclusión de algún matiz. Contamos con una hoja de ruta muy clara, en cuanto a minutaje de los jugadores. No nos hemos salido del patrón, salvo por alguna lesión; todo el mundo sabía lo que iba a jugar en relación a la carga de trabajo y los entrenamientos. Creo que se ha visto a la perfección, salvo por alguna baja por molestias. Nos hemos medido a rivales de todo tipo, que nos han exigido muchísimo. Son equipos de mucho nivel, granes rivales. Pero estamos aún en pretemporada y el resultado importa poco".

Tareas a mejorar

En relación a las cuestiones tácticas a mejorar, reconoció deficiencias en la salida de balón. "Sí, naturalmente, es un partido de entrenamiento y el resultado no influye. Para mí no es importante y hacemos vídeos de estos encuentros cuando terminan para corregir errores, cosas concretas que han sido muchísimas. Asumimos riesgos, pero no podemos conceder ocasiones tan claras por errores nuestros. Tenemos rivales de gran entidad y si te equivocas, no te van a perdonar. Tenemos que corregir todas esas cosas".

La dinámica de trabajo con los 'platanitos'

Pimienta mantendrá, desde el lunes y en la cuarta semana de trabajo, a los canteranos bajo la dinámica profesional. "Ya los conocía y han disputado amistosos con tensión, lo han entendido a la perfección. No es lo mismo jugar contra el juvenil del Celta o del Almería que ante un rival de Primera. El riesgo es mucho más alto, la calidad del rival es mayor, pero forma parte del proceso de aprendizaje. La aportación fue muy valiosa. No descarto que pueden ser jugadores necesarios". Superan el examen: "Si no pasa nada raro, desde el lunes seguirán con el primer equipo. Tenemos un partidazo en Alemania [sábado y desde las 14.30 horas ante el Red Bull Leipzig en el Red Bull Arena] y necesitamos una plantilla amplia".

Nuevo inquilino en el banquillo

Se le cuestionó por la figura de Albert Peris, que ejerce de asistente técnico y conforma la principal novedad en el banquillo de la UD de cara a la vuelta a Primera División. "Es una persona magnífica. Ejerce de segundo entrenador y asistente como Álex. Tiene una función concreta del diseño de las tareas de entrenamiento, la conozco a la perfección. Precisábamos una persona de ese perfil para seguir creciendo, los pequeños detalles son muy importantes para Primera. Se ha adaptado a la perfección y el grupo lo ha aceptado".