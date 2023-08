Lo insólito en el carrusel de presentaciones -van nueve- en este verano de la reconstrucción total en la UD. Sory Kaba, al término de las preguntas de los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, aprovechó para hacer mención especial al analista José Rodríguez. El isleño, que ahora trabaja para el Aston Villa a las órdenes de Unai Emery y del extécnico de la UD Las Palmas Pako Ayestarán, coincidió con el delantero en la disciplina del FC Midtjylland de la Superliga de Dinamarca -club que llegó a la Champions-.

«Gracias de forma especial a mi amigo José, que es canario, y también ha jugado un papel importante», dijo el nuevo príncipe de pólvora. Kaba y el analista mantienen una estrecha amistad y estuvo de vacaciones en Gran Canaria. Durante el periplo del artillero en el Cardiff City Football Club, con José Rodríguez trabajando para el Aston Villa en la pasada campaña, aprovechaban para verse. Las opiniones de Rodríguez sobre la conveniencia de vestir de amarillo jugaron un aspecto fundamental para convencer a Kaba, sobre todo en los momentos más críticos.

Ibiza, centro de operaciones

El ariete resaltó la charla con Viera en Ibiza el pasado julio. «Poder charlar con una persona que es leyenda de la UD Las Palmas como Jonathan Viera siempre te impacta. Me pidió que viniese y fue importante para poder estar en este gran club». Agradeció también el esmero del asistente de la dirección deportiva Deivid, que lo presentó ayer ante los medios. «Todos los días me mandaba fotos de aquí y de Gran Canaria. A todos nos gusta sentirnos queridos. Todas las personas del club lo han hecho, que me sienta importante. Capitán, técnico y sobre todo, los aficionados». Aliados para convencer al tanque.