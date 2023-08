Fabio da su ficha a Perrone

Fabio González y la reconstrucción total de la UD. El mediocentro de Ingenio de 26 años, lesionado el pasado 27 de mayo, en la disputa de la última jornada de LaLiga, ante el Deportivo Alavés y que certificó el salto de categoría, renuncia a su ficha federativa hasta el próximo mercado invernal –del 1 al 31 de enero–. Debido a su grave lesión de tobillo (recayó en la pasada pretemporada en Marbella), que le hizo pasar por el quirófano, el sureño recibe el alta médica en noviembre. De esta manera, el plantel grancanario tiene 23 licencias profesionales ocupadas y dos libres (el ‘8’ del canterano con 117 duelos de amarillo y el ‘25’ que está reservado para un central, la undécima incorporación del verano).

El talentoso centrocampista argentino Máximo Perrone, de 20 años y que llega cedido por el Manchester City, ya se encuentra en Gran Canaria y superó el reconocimiento médico en el Hospital Perpetuo Socorro. Será presentado de forma inmediata y puede lucir licencia del filial al contar con 20 años. Si la dirección deportiva, encabezada por Luis Helguera, y que cuenta con David Rodríguez ‘Deivid’ y Vicente Gómez de asesores, opta por el 12º fichaje, podría ubicarlo en el dorsal que libera Fabio González por lesión hasta el próximo enero de 2024.

La relación de contrataciones la conforman: Aarón Escandell, Cristian Herrera, Javi Muñoz, Mika Mármol, Sinkgraven, Julián Araujo, Marvin Park, Munir El Haddadi, Sory Kaba y el argentino Máximo Perrone. Falta el central, que llegaría cedido, tal como puntualizó el principal mandatario de la entidad amarilla Miguel Ángel Ramírez. De la citada lista de diez fichajes, cinco aún no se han estrenado –Aarón, Cristian Herrera, Sory Kaba, Máximo Perrone y el lesionado en un tobillo Marvin Park–.

Muñoz, pleno de 180 minutos

En lo referente a los mimbres empleados, han computado un total de 484 minutos. Javi Muñoz es el líder con 180 minutos en estas dos primeras jornadas, mientras que Munir suma 90’, por los 87’ de Sinkgraven, que se retiró lesionado en Mestalla, los 82’ de un debut sideral de Mika Mármol y los 45’ de Julián Araujo. En el caso del lateral mexicano, también se estrenó a lo grande y dejando gratísimas sensaciones. Apunta a titular este viernes ante la Real Sociedad de Imanol Alguacil (18.30 horas, Movistar LaLiga) en el Estadio de Gran Canaria. El salto de calidad de las incorporaciones está por llegar, sobre todo en la figura de Sory Kaba. El pistolero guineano tratará de emular a Willian José (nueve dianas) y a Prince Boateng (10), claves en las dos últimas permanencias de la UD en Primera.

Con los tres millones del coste de la operación Sory Kaba, la entidad grancanaria se ha gastado una cifra próxima a los 7,3 millones en el apartado de los refuerzos. El citado montante es para adquirir el 70% de los derechos federativos del estilete guineano. De igual manera, por Mika Mármol, la UD abonó 1,9 millones al Andorra para hacerse con el 50% del zaguero zurdo –el resto pertenece al FC Barcelona–. Además, fue necesario desembolsar un millón por la compra obligatoria de Sandro Ramírez a la SD Huesca con el ascenso. Por el meta Aarón Escandell se abonó 400.000 euros al Cartagena por el traspaso. En último lugar, sobre el lateral y extremo derecho Marvin Park, la UD tiene que pagar un millón de euros al Real Madrid si se conquista la permanencia en Primera en junio de 2024. El presidente Miguel Ángel Ramírez, que llevó personalmente las negociaciones, rebajó de forma considerable el precio del club merengue –que era de dos millones–.

Benito Ramírez y Kirian Rodríguez también perdieron el dorsal la pasada temporada

El tema de ceder la ficha del primer equipo por parte de un canterano no es algo novedoso en el vestuario amarillo. Benito Ramírez, en la pasada ventana de mercado –enero de 2023–, hizo lo propio ante la obligatoriedad de pasar por el quirófano para ser intervenido quirúrgicamente de su lesión en la columna lumbar. Loren Morón heredó el once y logró un tanto. Su aparición no colmó las expectativas y resulto un fiasco.

La anterior ocasión que un jugador de la factoría se quedó sin ficha fue el mediapunta Kirian Rodríguez en el verano de 2022 por el linfoma de Hodgkin. Superado el cáncer, en una de las imágenes más emotivas de este siglo, recuperó el dorsal ‘20’ en enero de 2023. Luego resultaría clave para la conquista del ascenso del 27-M. Su irrupción en el tramo final del curso fue bendita. Contabilizó 349 minutos, desde su regreso en La Romareda el 30 de abril ante el Zaragoza, con cuatro titularidades. Fue uno de los héroes pío pío.

Marcado por la fatalidad

Fabio González parece que quedó marcado por la durísima entrada de Guridi el 27 de mayo. Tuvo que ser retirado al descanso. El tobillo quedó destrozado. «Tengo que recuperarme lo antes posible para ayudar a la UD (...) Son lances del juego, lo entiendo, pero me perdí el encuentro de mi vida. Y ahora hasta enero no volveré a jugar».

El centrocampista desvela el rutómetro de su recuperación. «Me queda todo el mes de agosto escayolado y en septiembre comienzo con la recuperación. En noviembre ya creen los servicios médicos que estaré con el equipo en Barranco Seco para cumplir con los plazos establecidos».

Julián Araujo, Sergi Cardona y Sory Kaba se perfilan como novedades ante la Real Sociedad

El percance físico le privó a Fabio González de volver a saborear las mieles de Primera. El de Ingenio cuenta con un partido a las órdenes del técnico Manolo Márquez ante el Atlético del Cholo Simeone en el Gran Canaria con derrota (1-5) el 27 de agosto de 2017. Pero el canterano parece maldito. Primero, un final de Liga con molestias en la rodilla y luego el calvario del tobillo. Un demonio llamado Guridi y el infierno. «Lloré porque sabía que no iba a poder continuar. Juan Naranjo [jefe de los fisios] me dijo, en la primera exploración, que el tobillo tenía algo que me impedía seguir. Las lágrimas fueron más por el corazón que por la cabeza».

Combatir la falta de gol

Con Fabio fuera de combate y Moleiro entre algodones, Julián Araujo se perfila como titular en el lateral derecho en detrimento del gallego Álvaro Lemos. Álex Suárez y Mika Mármol repite en el eje central de la retaguardia con Sergi Cardona, como segunda alteración, en el costado zurdo. El catalán ocupa la plaza del holandés Sinkgraven, que padece una lesión muscular y se pierde los pulsos ante la Real Sociedad y el Girona en el estadio de Montilivi (domingo 3 de septiembre).

En la medular, Kirian, Enzo y Javi Muñoz podría repetir con Viera y Sandro en los costados. La candidatura de Sory Kaba como delantero titular está ganando peso con el devenir de las horas. Pimienta tiene que resolver la problemática del gol. Lo del falso nueve con Viera solo dio resultado en el primer acto ante el Mallorca. Contra la Real Sociedad, se acabaron los fuegos de artificio.