Arencibia da la cara por Thaïs Henríquez: "No debe dimitir; se ha visto metida en este problema y es una persona entrañable"

José Juan Arencibia le dijo a la cara a Rubiales que su ciclo estaba agotado -el pasado viernes en al Asamblea del 'no voy a dimitir'-. Comanda la regeneración del fútbol español tras el escándalo sexista el expresidente de la RFEF. Pide paciencia y plena confianza sobre Rocha. Con la salida de Antonio Suárez como vicepresidente y el silencio de Thaïs Henríquez -que forma parte del Observatorio de Igualdad-, es el único que se moja. Pide la marcha de Vilda y Andreu Camps, el secretario del 'régimen Vidales'. "Este tsunami es una revolución, el fútbol debe ser más progresista y más transparante".

Usted ahora condena abiertamente a Luis Rubiales, apartado por la FIFA durante 90 días e investigado por el CSD, así como por la Fiscalía, por su conducta machista e inapropiada tras la final de Sídney. Sin embargo, aplaudió la gestión del expresidente de la RFEF a nivel económico de forma reiterada hace apenas unas semanas. ¿En qué quedamos?

Durante el tiempo que llevo en la RFEF, en estos 14 meses, Rubiales me ha atendido muy bien. Con mucho cariño a todo lo que le hemos solicitado. Una máxima atención. La RFEF, a nivel económico, es casi imposible que vuelva a tener un presidente de la talla de Rubiales. Eso no evita que cuando las personas cometemos errores, como ha podido cometer, como el caso de Jenni y el asunto del palco por conducta indecorosa, debemos asumir las responsabilidades. Tenía que haber dado un paso a un lado. Defenderse y si lo gana, tiene pleno derecho a regresar. La institución ha sido dañada por el tiempo que ha pasado hasta que se tomaron las decisiones, y que desde el primer momento, el mismo jueves, que llegué Madrid, yo lo tenía claro. Me acosté pensando lo que debía hacer por conciencia y por valores (...) En este tema sería inflexible, si se sacaba una votación, no lo apoyaría. Solo fui a la Asamblea pero verle presentar la dimisión, no aplaudí en ningún momento. Luego pasó lo que pasó. Presenté mi dimisión. Y me vine. Desconocía el alcance que tendría, pero lo tengo muy claro. Tenemos que defender a la mujer y todos los avances de la sociedad en estos últimos cuatro años, los más importantes en dos décadas. Hay un protocolo de actuación de la RFEF. Ahí entramos todos. Rubiales se equivoca en el vídeo, podía haber sido más contundente. Lo de la Asamblea no me gustó nada.

¿La reconstrucción pasa por Rocha? ¿Está limpio?

Lo que hizo bien Rubiales fue cesar a todos los vicepresidentes y dejar a uno solo. Así no podíamos estar peleándonos. Rocha es un hombre honorable, no se dejará mangonear. Pidió el apoyo de la mayoría para ser presidente interino en busca del consenso. El Gobierno lo ve muy bien, lo ven capacitado. La del lunes es la primera reunión de muchas, tiene que salir mucha gente. Jorge Vilda lo hará de un día a otro. Aunque eso compete a la Comisión Deportiva.

¿Usted se cargaría al seleccionador nacional femenino y campeón del mundo?

Voy a respetar la decisión de la Comisión Deportiva, que no quiere que Vilda siga. Les compete a ellos. Pero si me pregunta, les voy a apoyar en su determinación de prescindir de sus servicios.

¿Y qué haría con De la Fuente?

Decide la Comisión Deportiva porque tiene más información. Pero tenemos que tomar decisiones, en función de lo que ha pasado y de nuestro código de conducta. No solo por la sociedad, lo pide el mundo del fútbol. Todos hemos recibido presiones, por las subvenciones, la gran mayoría por su ceguera y estirar su apoyo a Rubiales.

¿Usted ha recibido presiones?

Yo, no. Pero a la la Asturiana le han dicho que les podían retirar cualquier tema vinculado a las subvenciones. Otras Federaciones han sufrido concentraciones de protesta de 40 manifestantes.

¿Qué ha sido lo que más asco le ha dado de lo acontecido en estas últimas dos semanas?

No utilizaría ese término. Hay tres puntos claves: lo que pasó en la final, el vídeo y la Asamblea. Lo que más me preocupó de Luis fue el no aceptar su error. Que pensase que fuese un problema que le afectase únicamente a él y no a la Federación. Los cargos públicos debemos dar un paso al costado, defendernos, pero ante todo velar por la integridad de la institución. Ha sufrido un daño irreparable.

¿Hay más Rubiales en el fútbol español?

Eso no lo puedo valorar, pero sí votaría en contra de que viniese alguien de fuera para ser presidente.

¿Adelantaría las elecciones?

Me he pronunciado de forma categórica. Los presidentes de las Territoriales debemos trabajar en tre ejes fundamentales: en lo económico, en lo deportivo y en los institucional. Mo voy a votar a favor de que venga alguien de fuera a gobernarnos. Tenemos gente capacitada para ser presidente. Y y si no, ¿qué estamos haciendo los de las Territoriales? Dispones de todos los mecanismos y recursos jurídicos.

Quiere que el fútbol no sea intervenido.

Que no sea intervenido por nuestros propios egos.

Y evitar que llegue el caos.

Sí, claro

¿Este terremoto ha dinamitado las opciones de ser sede mundialista para Gran Canaria en la Copa del Mundo de 2030?

No darlo por perdido, pero sí que es verdad que tras la carta que mandó a FIFA y UEFA, a todos nos ha molestado. Puso el fútbol en contra del Gobierno español. Una coacción. Hemos mandado a retirar la carta. En lo referente al Mundial, con más o menos posibilidades, debe irse gente que vino con Luis o que se han posicionado a favor

¿Qué opina del silencio de Thaïs Henríquez, que forma parte del Observatorio de Integridad de la RFEF?

Emitirá en breve un comunicado. La llevan varias personas, entre ellas, Alejandro Blanco (presidente del COE). Están pendientes de hacer algo.

¿Debe dimitir?

No, se ha visto metida en este problema...Es entrañable.

Resulta insostenible su continuidad si la puso Rubiales y forma parte del Observatorio de Igualdad...

Insisto que llega por la vía de Alejandro Blanco. No conviene confundir términos.

¿Qué opina de los que valoran que todo el 'caso Rubiales' y la defensa a ultranza de la mujer es producto de un feminimo desmesurado? ¿Y de los que critican que se ha politizado en exceso tras la intervención de Montero y Díaz?

No, por ahi no. Tenemos una obligación que es defender a la mujer por encima de todo. Tengo cuatro hermanas, mi madre, mi mujer, mi hija, nietas, sobrinas (...) La sociedad debe entender que los derechos de la mujer hay que defenderlos por encima de todo, por encima del fútbol, de la UEFA, FIFA...Y si no hay partidos de Champions...pues que no existan. Tenemos que defender a las mujeres a capa y espada.

¿Por qué no se lo dijo a Rubiales?

Le dije que no le apoyaría.

El viernes, cuando se había pronunciado la FIFA, el primer comunicado de Jennifer Hermoso...

No me enteré de nada, hasta que llegué a Madrid. Lo del vídeo de Rubiales fue una cagada. Cuando vi el tema, solicité reunirnos de urgencia y se creó un grupo especial. No podemos estar de espaldas a la realidad, esto no se trata de cariño o de amistad. Se trata de asumir responsabilidades.

¿Y una presidenta en la RFEF?

¿Y por qué no? No soy machista.

¿Cómo se le qued el cuerpo cuando ve a la madre de Rubiales en una iglesia de Motril con su huelga de hambre?

De una mujer que es madre, todo lo que diga será poco. Era innecesario. Le brinda el apoyo en su sentido más puro. Una concepción moral. Como madre de su hijo, pues lo dará todo. Qué quiere que le diga.

¿Se ve presidente de la RFEF?

Ya está Rocha. No se presentará en la reelección, solo estará en esta fase de transición. Igual que con Rubiales, si no se va, le presentaremos una moción de censura. Todos están dispuestos a hacerlo.

Aplicará el jabón Lagarto. De Vilda a De la Fuente. La revolución es urgente.

Eso depende de la Comisión Deportiva

No despeje balones fuera. ¿De la Fuente debe dimitir o ser destituido por su aplauso en la Asamblea?

Es un factor que conlleva un final. Luego sacó un escrito. Cada caso es diferente y existen atenuantes. Sí es cierto que hay hacer muchos cambios. La RFEF debe gritar al planeta que 'vamos a cambiar'.

¿A qué cambios se refiere?

Ser más progesistas, ser más transparentes. Ya se impone una cuota de paridad de hombres y mujeres del cuarenta por ciento. 40 % de hombres, 40 % de mujeres. Y el resto, ya se dividirá como se pueda. Esa cuota del 40 % de mujeres se aplica en los equipos de fútbol base, así como en las territoriales y las federaciones. Tanto para tener más presidentas de clubes como de federaciones. Un giro hacia la modernidad. Así como insistir en un acercamiento a las instituciones.

¿Llegó el momento de equilibrar salarios?

Pues sí, pero en el caso del fútbol, debe estar vinculado a la cuota de los derechos de TV. Salario por los derechos de TV. Pero en la rama o en el área de ejecutivos, abogo porque todos cobren lo mismo, biea sea hombre o mujer.

¿Y si falla la gestión de las Territoriales?

Debe mandar un presidente de los nuestros, nadie debe venir a gobernarnos. Nada de Comisiones. Muchos trabajadoers llegaron con Luis y son personas válidas. Pedro tiene pleno derecho a tener su propia gente de confianza. El secretario de la RFEF Andreu Camps debe salir, llegó con él.

El colectivo arbitral guarda silencio.

El Comité de Árbitros debe hablar; soy conciliador y claro, Medina Cantalejo tiene que salir a opinar. No nos podemos esconder, tenemos que ser valientes. No fui valiente el viernes, solo hice lo que me obligaba mi conciencia y valores. Cualquiera de la Territorial está capacitado puede presidir la RFEF. Nadie de fuera nos puede venir a mandar. Desde los cuatro estamentos, clubes, futbolistas, árbitros y entrenadores, contamos con la habilidad precisa para gestionar el fútbol.

Estuvo en la Asamblea, ¿qué pensó cuando comenzaron a aplaudir la mayoría de los ejecutivos?

No fue lo más correcto.