La UD, en la contracción entre los goles a favor y en contra

Llega el primero de los cuatro parones de la temporada por compromisos de las selecciones con la UD Las Palmas en puestos de descenso –empatado con el Mallorca–, con dos puntos de 12 posibles y con la certeza en el vestuario amarillo de que el camino que ha elegido en los partidos frente al Mallorca, el Valencia, la Real Sociedad y el Girona es el correcto, pero que los pequeños detalles en las área les han privado de sumar más. Los detalles a los que se refieren –también el entrenador– tienen que ver con haber marcado un sólo gol en lo que va de campeonato y con haber cometido dos errores que propiciaron sendas derrotas fuera de casa, en Mestalla y en Montilivi, sin embargo la evolución del equipo, que parecía haber alcanzado una buena cota ante el cuadro txuri-urdin, sufrió un bajón en el choque del domingo pasado. Sea como fuere, el equipo ha demostrado que aún debe hacerse a la categoría.

Xavi García Pimienta tiene ahora por delante dos semanas –el fin de semana él y todos lo tienen libre– en las que tratará de dar un giro al equipo para que por fin pueda lograr su primera victoria, tan necesaria para la confianza del grupo. Con el mercado cerrado y la plantilla completa hasta la apertura de la ventana de invierno, toca al técnico hacer de lo que tiene un equipo fiable, algo que todavía no ha conseguido. Con la idea innegociable, buscará de alguna manera que los errores, que siempre los habrá, sean lo menos dañinos posible.

Pero quizá alguno de los detalles tenga que ver con el juego, toda vez que la UD Las Palmas, en cuatro jornadas, apenas ha disparado 22 veces, el que menos de toda LaLiga EA Sports. En cambio, en el conjunto, sin contar con el Real Madrid y el Barcelona, que están varios niveles por encima, que más pases a dado, con 2.159. El siguiente ni siquiera alcanza los 1.900, el Villarreal de Quique Setién, otro de los equipos que tiene la posesión por bandera, aunque uno de sus partidos fue contra el cuadro azulgrana.

Los amarillos son los que más pases dan sin contar con el Barcelona y el Real Madrid, en otro nivel

Bajón

Hay algo, por tanto, que falla, más allá de la puntería que, desde luego, la UD ha demostrado no tener, por lo menos hasta ahora. De hecho, su dato de goles a favor, sólo uno, es el peor de la historia en 35 temporadas de la entidad amarilla en Primera División. El tanto, además, llegó desde el punto de penalti, logrado por Jonathan Viera en el choque inaugural frente al Mallorca, por lo que los más de dos millares de pases no han servido para que el equipo lograra un gol. No cuadra.

En los dos primeros encuentros, además, Las Palmas apenas inquietó al portero rival. En el tercero, en cambio, se desató: estrelló dos balones en el larguero y disfrutó de varias ocasiones claras, las justas como para haberse impuesto a la Real Sociedad. Pero en Gerona la tendencia cambió otra vez pese a que Pejiño, en la primera parte, y Araujo, en la segunda, desaprovecharon dos acciones de gol. Fallos estrepitosos.

En cualquier caso, la evidencia de los números demuestra que Las Palmas debe utilizar mucho mejor su gran virtud de saber manejar el balón para marcar goles; de lo contrario, tendría que plantearse la idoneidad de la fórmula en base a la plantilla que hay.

Valles, con 10 paradas, y uno de los mejores de la plantilla en el inicio, ha sido el slavador

Por contra, la misma posesión seguramente le ha ayudado a ser de los equipos menos goleados hasta ahora, con tres. Incluso el Barcelona ha recibido más, cuatro. Los únicos que tienen menos son los tres primeros, el Real Madrid y el Girona, con dos, y el Atlético de Madrid, con uno, si bien tiene un partido menos, el que se suspendió el domingo –frente al Sevilla– por el mal tiempo en la capital.

Sin embargo, los cuatro equipos que se han medido a la UD le crearon las suficientes ocasiones de gol como para que el cuadro amarillo llevara más tantos encajados. De hecho, Álvaro Valles es, quizá, el más destacado de todo el plantel en el arranque de la Liga. Sus paradas han sido salvadoras.

Toca a García Pimienta, por tanto, analizar lo que ha sucedido y encontrar una solución que, más allá de los detalles, puede radicar en algo mucho más profundo. La clasificación dicta sentencia.