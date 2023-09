UD-Granada: el peor ataque contra la peor defensa

El partido del domingo en Siete Palmas (17.30 horas, DAZN) se le presenta a la UD como el mejor plato posible para que se quite el regusto amargo de no ver portería desde hace ya más de un mes y 421 minutos después en partidos oficiales desde que Jonathan Viera anotase de penalti frente al RCD Mallorca en el estreno liguero. Este fin de semana a Las Palmas le visita la peor defensa de la categoría. Una oportunidad idónea para que se quite el sambenito del gol de encima y descorche el champán de las celebraciones de nuevo ante una afición que las reclama.

Se jugará un duelo de polos opuestos. Tras cinco jornadas disputadas, el equipo de García Pimienta es el peor ataque de la categoría. No consigue traspasar la línea de la meta rival los jugadores de amarillo. De los 32 disparos que han efectuado los jugadores amarillos, sólo uno, y hay que recordar que fue de penalti, ha conseguido subir al marcador. La efectividad insular brilla por su ausencia. El nivel de acierto que ha tenido la UD para meter un gol en los cinco partidos disputados es de 0,03125%. Un dato que deja helado a la vista de que este deporte como dijo Pimienta tras el resultado del pasado domingo en su visita al Ramón Sánchez Pizjuán es esclarecedor: «Hemos mejorado, pero esto va de meter goles y toca ganar ya sea el Granada o el Real Madrid». En este sentido, el conjunto nazarí es el que se le presenta antes de que Las Palmas tenga que ir a la consulta con el dentista merengue el próximo miércoles. El equipo dirigido por Paco López está dejando muestras de ser endeble en la retaguardia en este arranque liguero y ya en la última jornada dio síntomas de las dos vertientes que tiene el conjunto andaluz. Jonathan Viera, con seis disparos, y Sandro, con cinco, sobresalen de los 32 intentos totales «En la primera parte nos han superado y en la segunda hay que valorar el esfuerzo que ha hecho el equipo y cómo ha tratado de darle la vuelta con un 0-3. Somos los que somos. Podemos plantar cara a cualquier equipo si damos nuestro máximo nivel. Si no lo damos, va a ser mucho más difícil. Tenemos nuestras limitaciones en la parte de atrás y en el centro del campo», indicó Paco López sobre lo que se le vino encima con el Girona la pasada jornada. El choque concluyó 2-4 después de un primer tiempo en el que a Raúl Fernández le vino un aluvión de disparos para que Tsygankov, Savio y David López adelantaran a los gerundenses. Uzuni y Lucas Boyé apretaron el luminoso en la segunda parte y Yan Couto puso la sentencia. En este sentido se ven las dos caras del rival de la UD el domingo. En defensa no pudieron contener a tres jugadores que se estrenaron en el campeonato; mientras que en la zona ofensiva sacó a relucir su arsenal. Tanto Uzuni como Boyé ya suman dos tantos y ambos llevan más goles que toda Las Palmas junta. Y es que la endeblez nazarí le ha hecho encajar dieciséis goles en lo que va de campeonato. A los cuatro del Girona hay que sumar cinco de la Real Sociedad la jornada anterior; dos del Mallorca en la tercera fecha en el único triunfo andaluz por 3-2; dos más que le endosó el Rayo Vallecano; y tres por parte del Atlético de Madrid en la apertura de LaLiga EA Sports. Seriedad defensiva Todo lo contrario a lo que ha hecho el equipo de García Pimienta, que al menos le queda el consuelo de que si no mete goles, tampoco es que tenga un problema defensivo. En esta parcela, el escuadrón amarillo sólo ha encajado cuatro en las cinco jornadas resueltas hasta la fecha. Las derrotas con Valencia, Girona y Sevilla han llegado por un sólo tanto. Cuestión al margen merece mirar al cronómetro para saber cuándo han llegado esos goles que ha recibido Las Palmas. El cabezazo del malloquín Raíllo fue en el 70’; el penalti transformado por Pepelu en Mestalla se labró en el 74’; el jarro de agua helada de Portu en Montilivi llegó en el 88’; y finalmente en el Sánchez Pizjuan la cuchillada sevillista fue en el 71’. Una incógnita que se plantea sobre el tablero en cuanto a saber si a los jugadores de la Unión Deportiva le está pesando el ritmo físico y le faltan pulmones en los tramos finales de los partidos o es cuestión de la política de sustitucoiones llevadas a cabo por el técnico para administrar las fuerzas en los partidos. Pero volviendo a la asignatura pendiente que tiene Las Palmas en las porterías contrarias, el debe que refleja también la plantilla insular es que la responsabilidad de los remates contra los arcos rivales están muy repartidos. El equipo de Paco López ha anotado once goles: Uzuni, Bryan Zaragoza y Boyé llevan dos De los 32 disparos que lleva el equipo amarillo en Liga, destacan los seis de Jonathan Viera y los cinco de Sandro Ramírez, hasta ahí, aparecen once jugadores más que han tirado alguna vez, con Araujo, Pejiño y Munir con tres en su haber. Siendo más preocupante la cuantía de Sory Kaba, el delantero referencia de Pimienta y que tan solo ha rematado dos veces en lo que va de campeonato. Por parte nazarí la tarea de los artilleros de Paco López está más concentrada en sus referencias ofensivas. Tanto Bryan Zaragoza como Myrto Uzuni contabilizan ocho disparos cada uno, mientras que Ignasi Miquel y Gerard Gumbau suman tantos como Sandro, cinco; Lucas Boyé sigue con cuatro, uno más que José Callejón. Cabe tener en cuenta también que el Granada es el equipo que más goles recibe desde fuera del área, con tres encajados de los dieciséis que ha tenido que recoger entre Raúl Fernández, que ha sido batido en once ocasiones, y André Ferreira, que lleva cinco. Un aviso de lo que podría también intentar Las Palmas el domingo, disparar desde fuera del área como han hecho últimamente Araujo, Perrone, Kirian o Coco, sin éxito ninguno, pero que al menos terminan las jugadas con el balón por la línea de fondo. Competición mantiene la amarilla a Kirian

El Comité de Competición y Disciplina decidió mantener la tarjeta amarilla que reclamó la UD sobre la acción que sancionó Martínez Munuera el pasado domingo en el choque disputado entre Las Palmas y el Sevilla en el Sánchez Pizjuan en el que Kirian cayó en el área andaluza tras tropezar con Pedrosa sin que el colegiado intepretase penalti para los amarillos, sino que además sancionó al de Candelaria con la tarjeta por simular la infracción. «Este Comité considera que las imágenes aportadas por el club alegante no logran desvirtuar su existencia. No se aprecia de modo indubitado el supuesto contacto que habría hecho caer al jugador amonestado ni que dicha caída fuese en efecto consecuencia de aquel contacto. El repetido visionado de las imágenes no ha permitido concluir, más allá de toda duda, la ausencia de dicho golpe y, en definitiva, probar el error material manifiesto en el relato arbitral. Debe tenerse en cuenta, además, que el colegiado se encuentra en ese momento ciertamente cerca de ambos jugadores», justifica el órgano. | D. R.