Pimienta no se corta y ya apunta a la actuación arbitral

García Pimienta ya no tiene tapujos para hablar sobre la actuación de los colegiados. Si por norma el entrenador ha tenido la tónica de no entrar a valorar a los árbitros, en la quinta jornada de su primera experiencia en Primera División ya no se corta. Para el técnico amarillo hubo "tres jugadas" punibles en el Ramón Sánchez Pizjuan que perjudicaron a la Unión Deportiva y por tanto condicionaron el resultado en el feudo sevillista. Si el domingo pasado no quiso hablar, ahora cinco días después sí contesta a los medios de comunicación, "en frío" y después de haber analizado los percances.

La primera acción que reclama Pimienta apunta a la agresión que efectuó Rafa Mir sobre Mika Mármol en la primera parte del encuentro. "Es roja de Mir por el codazo que le da a Mika", indicó el técnico, que no aloja la concepción de que el ex delantero de Las Palmas estuviera luchando por la posición con el central catalán y por tanto no debió ser tarjeta amarilla como le enseñó Martínez Muniera al murciano.

La segunda que sacó a relucir el estratega barcelonés fue el posible penalti que pudo ser pitado sobre Kirian cuando Pedrosa se interpuso en su camino. "Para mí es penalti a Kirian porque se queda solo delante del portero. Es cierto que cuando nota el contacto él se deja caer porque si no es imposible porque se presentaba sólo delante del portero", aludió Pimienta una vez revisada la jugada con detenimiento.

Por último, para el entrenador de Las Palmas la que no entiende que no se pitara a favor de su equipo es la que hubo entre Sergio Ramos y Sory Kaba. Pimienta apunta directamente al videoarbitraje como el responsable de la acción. "Para mí es penalti claro. Es inocente porque estaba en el pico del área, pero es una acción de contacto y es penalti. El árbitro no lo pita o no lo puede ver, pero el VAR tampoco le corrige. Eso no lo entiendo. Ahora en frío cuando lo he visto son dos penaltis y una roja", sentenció el responsable del banquillo amarillo.