Saúl Coco suplirá al sancionado Mika Mármol, un fijo para Pimienta

Xavi García Pimienta está obligado a hacer un cambio en el once titular que saltará mañana (18.00 horas) al Santiago Bernabéu para medirse con el Real Madrid CF, que perdió el liderato el domingo pasado tras caer en el derbi frente al Atlético en el Metropolitano (3-1). El técnico no podrá contar con uno de sus fijos, Mika Mármol, expulsado por doble amarilla en la última cita frente al Granada CF, por lo que deberá ponerle un sustituto. El mismo tiene nombre y apellido: Saúl Coco.

El lanzaroteño, de hecho, fue el que entró al terreno de juego –en sustitución de Perrone– justo después de que el barcelonés agarrara a Lucas Boyé y recibiera su segunda amonestación –la primera, discutible, había sido por protestar–. Así, el entrenador reconfiguró la línea de cuatro atrás y puso otra por delante con un sólo delantero, fórmula con la que el cuadro amarillo superó al nazarí hasta el punto de marcar un gol y llevarse el partido.

Así, Coco, si García Pimienta no hace rotaciones en el templo blanco, actuará junto a Álex Suárez, en un gran estado de forma, en el centro de la defensa, con Julián Araujo y Sergi Cardona en los laterales. Esa sería la defensa titular de la UD siempre que el técnico no guarde a los que considera mejores para la segunda parte, pero como el siguiente partido, contra el Celta de Vigo, es el lunes siguiente, habría tiempo de descanso suficiente. Habrá que ver la decisión final del barcelonés, no dado habitualmente a rotar futbolistas porque sí.

De insustituible a suplente

Cabe destacar que Coco fue un fijo para el entrenador hasta que Mika Mármol estuvo disponible en la segunda jornada de la presente temporada. Antes, tanto en el curso que terminó para la UD en el playoff como en el del ascenso, había sido insustituible por su rapidez y su capacidad para sacar el balón jugado desde atrás, sin embargo, el futbolista procedente del Andorra, solicitado expresamente por el técnico y que reúne las mismas características, le quitó el puesto y ahora es el tercer central.

El cuarto es Eric Curbelo, que no ha jugado un sólo minuto en seis jornadas. Quizá en el Bernabéu le llegue el turno en algún momento del choque.