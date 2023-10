García Pimienta: "Jonathan no ha jugado; han jugado otros compañeros y lo han hecho muy bien" "No puedes venir aquí y jugar de esta manera y competir si la gente no está bien: los tres del medio, los cuatro de atrás, los tres de arriba, la gente que ha salido después...", comenta el técnico de la UD. "somos capaces de jugar contra cualquiera y en este caso también ganar si estamos bien", valora el catalán