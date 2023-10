La tarántula es una pieza de museo. Un Banksy con marco de oro. El Zamora de Primera figura en la agenda del Real Betis Balompié, club en el que se formó antes de dar el salto al filial de la UD Las Palmas (2018). Álvaro Valles Rosa (La Rinconada, Sevilla, 26 años) es el portero de moda de LaLiga EA Sports coleccionando recitales. De Siete Palmas a Villarreal. Ocho tantos recibidos en nueve jornadas y un rendimiento sobrenatural, le convierten en un activo codiciado. Y un buen negocio.

Finaliza contrato el próximo 30 de junio de 2024, aunque la dirección deportiva amarilla, liderada por Luis Helguera, cuenta con una opción de ampliación automática si alcanza los 25 partidos oficiales -ya suma nueve y alcanzará la renovación el próximo 25 de febrero ante Osasuna en Siete Palmas si no se lesiona-. Los datos son tremendos. Con un 82% de porcentaje de acierto en paradas, acumula 363 pases (198 cortos y 65 largos). 31 intervenciones y 18 despejes para lucirse ante Mallorca, Valencia, Real Sociedad, Girona, Sevilla y sobre todo, en el Real Madrid. En el Santiago Bernabéu, dio una lección de poderío. Un gigante bíblico con guantes. Más allá del viejo y conocido interés del Real Betis Balompié por repatriar a Valles, desde las altas esferas de la UD, están muy tranquilos. Café y puro. Licor y big data. Hay un pacto de caballeros para alcanzar la renovación automática -que amarraría a la araña hasta 2026 y elevaría su cláusula de rescisión-.

«Una vez cerrado el plazo de los fichajes, ya estamos con las renovaciones», valoró hace tan solo unos días, Luis Helguera en Radio Marca.Y es que, por encima de la renovación de los 25 partidos, la UD confía en dejar la ampliación contractual de Valles más que cerrada en las próxima fechas. Es una obligación. Su rendimiento ha despertado el interés de las ligas más potentes del Viejo Continente. Precisamente en Sevilla, en el Ramón Sánchez Pizjuán y ante el eterno rival, el arácnido de la Rinconada firmó una exhibición.

En el Betis, la situación en la portería invita a una renovación, al contar con el chileno Claudio Bravo, de 40 años, que ha disputado los últimos partidos de LaLiga, así como uno de la UEFA. Por su parte, el luso Rui Silva disputó las cinco primeras contiendas ligueras y se retiró lesionado en Cornellà ante el Barça. En el segundo tiempo, llegó el turno para Fran Vieites (24 años), y que recibió tres dianas en el (5-0) final.

La conexión grancanaria con el Villamarín es conocida. El director deportivo del Real Betis es Ramón Planes, ex del FC Barcelona, y que jugó un rol capital en el fichaje de Pedri por el gigante culé (2019). Además, Alexis Trujillo es el Team Manager el plantel verdiblanco, que está dirigido por Manuel Pellegrini. Tino Luis Cabrera, que la pasada temporada dirigió a Las Palmas Atlético, también forma parte del organigrama bético (dirige el Área de Metodología).

Ecosistema previsible

Desde la zona noble de la UD, asumen que Valles se ha convertido en una de los grandes sensaciones del campeonato. «Interés siempre hay por nuestros jugadores, no es algo nuevo. No vamos a perder ni un minuto en este caso». Producto de la factoría del Anexo, como Pedri, que gracias a una operación de ingeniería bendita, dejará algo más de 25 millones en la caja. Josep Martínez o Álex Domínguez también han generado beneficios. Guantes de oro, reflejos con dividendos. Pero el de La Rinconada, más allá del orgullo de firmar la temporada de su vida, no tiene la intención de moverse de la Isla.

El fichaje de Aarón

El plantel amarillo se vio reforzado con nueve rostros -a los que cabe sumar los ya conocidos como Sandro Ramírez o Marvin Park- para afrontar este año en la máxima categoría con el reto de sellar la permanencia. Con una elevada cuota de incertidumbre, en otra de las telenovelas del verano amarillo, llegó Aarón Escandell del Cartagena. El meta valenciano partía como titular en primer instancia desde su llegada a Marbella en pretemporada pero el terremoto de la araña Valles ha sido devastador. Coronado como Zamora.

Aarón Escandell es otra garantía. Aún no ha debutado en partido oficial y tendrá su oportunidad en la Copa del Rey. La entidad grancanaria tuvo que abonar un traspaso (sobre loas 250.000 euros) para quedarse en propiedad con el exmeta del Cartagena. Pero Valles, el héroe del ascenso ante el Alavés, con su parada mágica ante Villalibre, está tocado por los dioses. Si Araujo fue el lienzo del ascenso de 2015, el sevillano ha pasado a la historia como el autor intelectual del último ascenso. Ahora está en el radar del Betis y de varios equipos europeos. Pero la UD acelera para brindarlo.