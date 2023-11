Pimienta sobre la redención de las estrellas en el ostracismo: "No lo sé, es un tema personal de cada uno"

No hay manera de que García Pimienta suelte prenda sobre la relación que mantiene con Jonathan Viera. Después de haber trasladado que no iba a hablar más sobre la situación del jugador, a pesar de que el presidente del club trasladase que el capitán había "empezado otro ciclo" y que iba "a volver a jugar en la UD", el técnico catalán continúa enrocado en que es una situación personal del jugador. Cuestionado en la previa sobre si las estrellas que están en el ostracismo debido a cuestiones extradeportivas pueden redimirse y volver a brillar jugando, el míster contestó: "No lo sé, es un tema personal de cada uno".

Porque a Pimienta ya no se le puede preguntar directamente sobre Jonathan Viera porque sus respuestas son continuas sobre la negativa a querer aclarar la gestión del jugador que más cobra en el vestuario, que es el capitán del mismo y que no juega desde el 8 de octubre. En este sentido, y a modo comparativo, se le cuestionó sobre la caída a los infiernos de Isco tras su salida del Real Madrid y Sevilla, ambas enturbiadas por cuestiones extradeportivas, y el catalán hizo hincapié en que el malagueño ha podido volver a ser el de antes porque ha encontrado "el sitio ideal". De la continuación de la respuesta se puede entrever que la figura del entrenador es determinante en la relación con los talentosos de los equipos. "Está con entrenador ideal que confía en él como es Pellegrini", subrayó Pimienta. Que si fue un mensaje entre líneas que quiso dejar en cuanto a Viera, ya es cuestión de interpretación de los interlocutores. Prefiere que esté Isco En cuanto al partido del domingo contra el Betis, el míster también dejó claro que prefiere que esté Isco a pesar de los problemas gástricos que le obligaron a retirarse del entrenamiento del jueves, porque quiere "que jueguen los mejores", aunque a su vez sacó a la palestra que si no juega el de Arroyo de la Miel tienen "a jugadores de máximo nivel como Ayoze, Willian José, Borja Iglesias, Abde...". Sobre el rival de este fin de semana dejó claro "que están por encima en la clasificación, que juegan Europa" y por tanto "va a ser más que difícil" a la vez que "muy vistoso para el fútbol" por la condición de los dos equipos de jugones. Incluso optó por el optimismo y expresó que si el equipo amarillo está a su nivel "tendrá opciones de sumar los tres puntos". Respecto a la mala racha que lleva Las Palmas en el Benito Villamarín, donde no es capaz de ganar desde 1978, el barcelonés quitó hierro al dato. "Las estadísticas están para romperse y todo pasa por competir", poniendo como ejemplo los partidos contra el Atlético y ante Osasuna en El Sadar. Además de recordarle a sus jugadores que "la presencia de 60.000 espectadores no les pese" y matizar que muchos de ellos "serán amarillos" porque van a viajar a Heliópolis. El Black Friday del rubio Jonathan Viera: no viaja a Sevilla y el guiño cariñoso de Setién Corroboró que también estarán presentes en el Villamarín, Sandro y Pejiño, dos baluartes en la delantera y que le crean ahora una gran incógnita sobre cómo conformar el ataque amarillo. "Cuando miro al banquillo todo el mundo está mirándome", desveló el entrenador, muestra de que todo su plantel está enchufado y con ganas de sumar minutos en Primera. Incluso, tuvo palabras de tranquilidad para Álvaro Valles al reencontrarse con el equipo del que salió de la cadena de formación y por tanto va a ser un partido con una alta carga emotiva. "Si queremos ser profesionales y estar muchos años en Primera tenemos que acostumbrarnos a jugar estos partidos", exclamó.



Finalmente, al preguntarle si hay pedido algún refuerzo para el mercado de invierno, Pimienta contestó con la negativa, dado que todavía queda más de un mes para que se abra la ventana de fichajes (del 2 de enero al 31 del mismo mes) y se acordó de un jugador que tiene la ficha desactivada. "Hay un compromiso para que Fabio se reincorpore al equipo", incidió sobre el mediocentro de Ingenio, que ya comenzó a hacer trabajo sobre el césped de Barranco Seco, que cabe resaltar, renovado en el campo central de la Ciudad Deportiva amarilla durante la mañana del viernes.