El Black Friday del rubio Jonathan Viera: no viaja a Sevilla y el guiño cariñoso de Setién

El Black Friday del '21' pasa por la Managers League. El capitán y mediapunta de la UD Las Palmas no formará mañana de la relación de citados de cara al pulso ante el Real Betis (domingo, 20.00 horas, DAZN) y bautizado como el encuentro de los mil alicientes. Tras ejercitarse durante toda la semana, no hay novedades.

Lo normal de lo anormal. Viera seguirá lejos de los planes de Xavi García Pimienta, que ha logrado cuatro victorias en las últimas seis jornadas. El último pulso del genio de La Feria se remonta al pasado 8 de octubre. A esta ausencia, de índole técnica, cabe sumar las de Eric Curbelo y Álvaro Lemos por lesión, para terminar con la maldición del Villamarín. Van 45 años sin profanar un templo que está de celebración por los 40 años del 12-1 de España a Malta.

En los últimos días, de Quique Setién a José Mel Pérez, así como Alexis Trujillo, si obviar a Javi Muñoz, todos han dejado su opinión por el culebrón eterno de la 'V'. El más cariñoso fue el preparador cántabro, que confía en una acuerdo próximo entre el capitán y el entrenador.

"Desconozco cuál es la situación, pero un buen entrenador y un buen futbolista seguro que acaban entendiéndose. Pero estas cosas pasan, no es fácil para ninguno. Yo mismo fui bastante difícil para los entrenadores que no me entendían. Ahora desde el otro lado es diferente, lo importante es hablar claro y ser sincero. Cuando Jony fue al rincón de pensar [en 2017], pudo ver muchas cosas que nadie antes le había dicho. Reaccionó muy bien, le encanta el fútbol. Le tengo en muy buena estima".