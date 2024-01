El palito de Xavi García Pimienta a Joan Laporta. Con tacto e ironía, pero lo dejó. Cuestionado por si había vuelto a tener contacto con la persona que le echó del FC Barcelona en 2021 después de dos décadas como entrenador en las categorías inferiores, y por si le dolió la manera en que se produjo el cese, tres meses después de que el presidente ganara las elecciones y explicara después que el motivo era que no veía "al Barça B integrado con la línea del fútbol base", el actual técnico amarillo fue rotundo: "Ya ha pasado mucho tiempo de eso y no he vuelto a tener contacto, pero bueno, mira, quiero darle las gracias porque gracias a esa decisión estoy aquí. A los seis meses de mi salida del Barcelona tuve la opción de venir a Las Palmas. Para mí es una historia inmejorable. Estoy muy a gusto aquí, me siento muy querido y creo que estoy en el sitio ideal, y gracias a aquella decisión estoy ahora mismo entrenando a Las Palmas". Palabra de entrenador dolido y levantado.

Precisamente por su pasado barcelonista para García Pimienta la cita ante el cuadro azulgrana "es especial". "No sé cómo me voy a sentir. Lo estamos preparando exactamente igual que el resto de partidos, sabiendo que quizá tengamos el balón menos de lo que nos gustaría, por lo que tenemos que insistir en otras cuestiones como la defensiva, pero tenemos que ser valientes, protagonistas. Si nos venimos atrás seguro que no vamos a sacar nada. Todo pasa por ir a competir el partido, como siempre", comentó el catalán en la previa del choque.

Preguntado por cómo enfoca el duelo desde sus sensaciones personales más allá de lo deportivo, el barcelonés, añadió: "Me estoy dando cuenta sobre todo de lo difícil que lo tenían los entrenadores rivales cuando jugaban contra nosotros, por la calidad que tienen los jugadores del Barça. A mí jugar contra el Barça no me condiciona porque yo soy de Las Palmas y quiero ganar el partido, pero sí tengo claro que cuando un club tiene una línea muy marcada como es la del Barça todavía cuesta mucho más, si encima tiene las individualidades que en un mal día pueden ganar los partidos".

"Partido perfecto"

García Pimienta insistió varias veces en la misma idea, y aclaró que para hacer daño al equipo de Xavi Hernández la UD debe "hacer un partido perfecto". "Estamos hablando de uno de los mejores equipos del mundo, con una idea muy marcada desde hace ya muchos años y que cuando no juega del todo bien tiene esas individualidades que solucionan partidos", aseguró antes de añadir: "Aunque parezca que están en un mal momento tienen futbolistas que pueden hacer el partido buen en cualquier momento. Si pensamos que porque el Barça está en la situación que está vamos a ganarle estamos equivocados".

"Vamos a intentar quitarles el balón, pero porque el Barça si no lo tiene sufre y nosotros si no lo tenemos también sufrimos"

En cualquier caso, el técnico amarillo dejó claro que su equipo no va a variar su filosofía de juego por mucho que se enfrente a un rival del mismo estilo. "Vamos a intentar quitarles el balón, pero porque el Barça si no lo tiene sufre y nosotros si no lo tenemos también sufrimos. Va a ser difícil, pero la intención es tenerlo nosotros", comentó.

Moleiro y Pedri

El entrenador de la UD también se refirió a Alberto Moleiro, recuperado en tiempo récord tras lesionarse el hombro y la clavícula en el partido frente al Cádiz a mediados de diciembre. "Está muy motivado, como no puede ser de otra manera. No imaginábamos que fuera a ir tan rápido. Tiene la molestia ahí y corre un poquito raro, pero me atrevo a decir que va a ir convocado y podría participar". En cuanto a Fabio, que recupera su ficha en este mercado, aseguró que está "muy cerca" de ser uno más. Además, lamentó la política del FC Barcelona de no permitir que sus jugadores cedidos se enfrenten a ellos y que afecta a Araujo: "Yo la evitaría; si un jugador va cedido a un club, que juegue".

García Pimienta también tuvo palabras para Pedri, ausente por lesión, al igual que Ter Stegen, Gavi y Marcos Alonso. "Es una pena. A mí siempre me gusta que todo el mundo esté disponible. Seguro que le hacía mucha ilusión jugar aquí. Las lesiones le están marcando demasiado, pero todavía le queda muchísimo recorrido. Además, todo el mundo me ha dicho que como persona es un encanto. Le deseo lo mejor y que se recupere lo antes posible", señaló.

Por la afición

Por último, cuestionado por si un triunfo ante el Barça le colocaría todavía mejor en el escaparate de los banquillos, comentó después de pensar la respuesta: "Yo creo que a nivel personal daré un paso adelante si Las Palmas consigue la salvación. El hecho de ganarle al Barcelona o no, no supone nada. Yo estoy muy contento porque el día que ganamos al Atlético de Madrid la gente fue muy feliz y eso a mí me llena de orgullo. Me gustaría que eso pasase también, pero más de cara a la afición y de cara a nosotros que a nivel personal".