Cambio de guardia para lavar el escudo: Valles, Mika...

La recriminación y los gritos de ‘¡así no!’ de los 600 incondicionales pío pío, desplazados al feudo chicharrero, en ese quesito amarillo entre las gradas de Herradura y San Sebastián, marca un punto de inflexión. Cabe remontarse al derbi de las natillas, el 7 de marzo de 2004, que concluyó con derrota (2-0), con tantos de Raúl Martín y La Paglia, para encontrar escenas de rechazo popular en feudo chicharrero. Aquel curso acabó en descenso a Segunda División B y ahora el contexto es bien distinto.

Con 25 unidades en el casillero, la UD cierra la primera vuelta con un notable alto con 15 goles a favor y 17 en contra. Hay una renta de diez puntos con el descenso y ante el Barça se registró la mayor afluencia en la historia de Las Palmas en un pulso de local en la máxima categoría con 31.712 fieles. Declarado día del club, abonados y no abonados pasaron por taquilla y dieron una lección de amor el escudo. La retransmisión televisiva contó con un seguimiento del 7,8 % de cuota de pantalla que se tradujo en algo más de un millón de telespectadores (1.004.000).

La bronca del Heliodoro es un toque de atención ante la visita del Submarino Amarillo en un enero terrorífico. Repleto de exámenes de fuego. Villarreal, Rayo Vallecano (día 20 de este mes y desde las 13.00 horas) y Real Madrid (domingo 28 y a las 17.30 horas). Es la primera ocasión que los amarillos encadenan tres derrotas consecutivas en duelos oficiales esta campaña, aunque en el inicio liguero, estuvieron cinco fechas sin ganar –dos empates y tres derrotas–. Hay que remontarse a noviembre de 2021 para detectar tres reveses seguidos. Dirigidos por José Mel Pérez, la UD perdió ante Zaragoza (1-2), Málaga (2-1) y Leganés (4-1).

En relación a Pimienta, firmó el pasado domingo una de sus peores noches como técnico amarillo. Hay seis capítulos siniestros en su trayectoria en Las Palmas. Con 86 duelos dirigidos y un año, once meses y 15 días en el cargo en el banquillo pío pío, el 24 de enero cumple dos años en el cargo.

El técnico computa un total de 38 victorias, 27 empates y 21 derrotas en este periplo de éxito en la Isla. Pero en toda su trayectoria, hay seis derrotas especialmente dolorosas. Con el ascenso del 27-M como aval y una primera vuelta destacada, el estratega barcelonés recibió su tercer bofetón en el Heliodoro. Un campo maldito. Más allá de las tres derrotas en Tenerife, hay otras tres fechas negras. La UD se vio superada en todo momento por el nervio e ímpetu chicharrero. «Nos han pasado por encima, no encuentro explicaciones futbolísticos», valoró el técnico.

Cuando el barcelonés pisa Tenerife, tiembla la pizarra. Además, también perdió con el Tete en la vuelta del playoff de las semifinales por el ascenso en la Isla.

Además, fue eliminado por un Primera RFEF como La Nucía y en el Gran Canaria fue silbado por un sector de la afición en un descalabro (1-3) ante el Girona –fue el duelo de la roja al ariete Rafa Mujica–.

Esa derrota ante el cuadro catalán de Míchel activó la maquinaria de la leyenda. Gracias al revés, la UD escenificó el mejor cierre de la historia de curso en Segunda con nueve victorias y dos empates –once jornadas perfectas para jugar el playoff de ascenso como tercero en junio de 2022 y tras remontar nueve posiciones en la tabla–.

Y es que tras el (1-3) ante el Girona del 19 de marzo de 2022, el cuadro isleño recortó 17 puntos con la tercera plaza. Un vuelo para la historia. En relación al (4-1) de marzo de 2023, también se levantó de la lona. Restaban diez jornadas para el final y se mantuvo firme en su cruzada por besar la Primera cinco años después. Lo hizo y se coronó el 27 de mayo ante el Deportivo Alavés con tres victorias foráneas en Albacete, Cartagena y Eibar. Ahora, toca cicatrizar el esperpento copero con una segunda vuelta para soñar. Primero en busca de certificar la permanencia, un objetivo encaminado. La salvación está fijada sobre los 39 puntos y únicamente faltarían cuatro victorias.

La vuelta de Valles modifica el panorama. Se retoma el modo Liga de Las Palmas. Indiscutible, es el meta con más porcentajes de paradas de la competición. También vuelve Mika Mármol, una adquisición de lujo en este campeonato por la dirección deportiva que dirige Luis Helguera. En la medular, Máximo Perrone, Kirian Rodríguez y Javi Muñoz. El argentino saltó en el tiempo añadido en el derbi por el percance de Pejiño. El ‘20’ disputó los últimos 25 minutos, un escenario idéntico al de Alberto Moleiro.

Por su parte, Sandro y Munir, cero minutos ante los chicharreros. De esa manera, se define el once que debe tumbar al Villarreal para que vuelva a salir el sol. Turno para el Superman de La Rinconada, Julián Araujo, Suárez, Mika Mármol y Sergi. Máximo Perrone, Javi Muñoz y Kirian. En el frente ofensivo: Sandro Ramírez, Munir y Alberto Moleiro. Los Mosqueteros de Pimienta y la orden del mérito. Objetivo, limpiar el escudo de la UD tras el naufragio en un domingo negro copero.

La crisis de Marcelino

Con once partidos al frente del Submarino Amarillo, la contratación del técnico Marcelino García Toral no ha terminado de significar el salto cualitativo esperado por los dirigentes amarillos. Ha logrado conquistar cinco triunfos, tres empates y tres derrotas. Además, sufrió una humillante eliminación de la Copa del Rey ante el Unionistas CF de la Primera RFEF en los penaltis. La última alegría liguera fue ante el Celta de Vigo (20 de dicembre). Ha recibido doce dianas en la disputa de las últimas cuatro jornadas de competición. Con un grave problema defensivo, acudirán al mercado de contrataciones invernales. La dirección deportiva del Submarino Amarillo se lanza a por Guedes, ex del Valencia, y que ahora milita en las filas del Benfica. Llega un Villarreal (sábado, 13.00) tocado y en llamas. | P. C.