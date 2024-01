Sin Julián Araujo hasta el partido frente al Valencia en el Gran Canaria el fin de semana del 10 y 11 de febrero. Un mes sin un titular por error de graves consecuencias. El Comité de Apelación desestimó el recurso que presentó la UD Las Palmas por la sanción de cuatro partidos al lateral mexicano al considerar que "de conformidad con el artículo aplicable al presente caso, esto es, el 103.1 del Código Disciplinario RFEF, la sanción mínima es de 4 partidos, sanción que ha sido la finalmente impuesta. Las circunstancias atenuantes concurrentes han sido valoradas a la hora de imponer la sanción mínima posible".

El citado comité recuerda a la entidad amarilla que el vídeo que aportó para tratar de rebajar la sanción del jugador al menos un partido para que la misma tuviera efecto en la Copa del Rey y no en la Liga no vale como prueba, al no haberlo presentado en el plazo preclusivo, tal y como recoge el artículo 26.3 del Ordenamiento. Para haber podido tener en cuenta la mencionada prueba videográfica, esta tenía que haberla aportado en instancia porque ya estaba disponible para presentarla.

Además, Apelación tampoco concede la suspensión cautelar de la sanción: «Conocido y resuelto el fondo del asunto por este Comité y ante la petición interesada de suspender de forma cautelar la resolución dictada, es preciso señalar que la misma decae y carece de objeto alguno».

De esta forma, Julián Araujo se perderá los encuentros frente al Villarreal, el Rayo Vallecano, el Real Madrid y el Granada por haber propinado un cabezazo a Nacho, lateral izquierdo del Tenerife, en el derbi copero del pasado domingo.