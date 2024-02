Osasuna para volver a agradar

Ganar a Osasuna para olvidar Madrid. El traspié del fin de semana pasado en el Metropolitano, donde la UD cayó goleada víctima sobre todo de sus propios errores y también de una cierta sobradez impropia ante un equipo de Champions como el Atlético y en su casa, no supuso un drama, pero sí un toque de atención. Perder el prestigio ganado con autoridad en el terreno de juego en una gran temporada en la que el equipo ha rendido muy por encima de lo esperado empañaría una buena labor, por lo que el cuadro amarillo busca (17.30 horas, Movistar) en su cita ante Osasuna recuperar la imagen, la solidez y la fiabilidad que tanto éxito le han dado. El Gran Canaria quiere vivir otra fiesta.

Una victoria, además, significaría dar un paso más hacia la permanencia matemática, porque la que no lo es ya está conseguida, y eso es lo importante, ya que significa que el objetivo se ha cumplido. En cualquier caso, la certificación de la ciencia servirá, por ejemplo, para calibrar si una nueva meta como la clasificación para jugar en Europa el curso que viene es factible, o para que Xavi García Pimienta aclare de una vez sus planes de futuro, si quiere participar en el siguiente proyecto que ya ha empezado con la renovación de Álex Suárez, la ampliación de contrato de Kirian y el fichaje de Campaña –si su rodilla responde en estos meses, firmará al menos por un año– o si, por el contrario, prefiere dar un salto en su carrera porque considera que ha tocado techo con la UD. El Barça es un sueño; la Premier, un premio.

Al menos un cambio

Mientras eso llega el partido a partido marca el día a día de Las Palmas, que si vence sumaría 38 puntos con 12 encuentros aún por delante, motivo para ir sobrado, pero no conviene demostrarlo en el campo. El técnico catalán tiene que introducir un cambio obligatorio por la baja de Perrone por sanción en el once que intentará ganar a Osasuna. Está por ver si hay más modificaciones, algo que suele hacer el barcelonés después de una derrota, o si repite el resto por aquello de no señalar a nadie y de demostrar que los mismos que recibieron una manita son también capaces de vencer.

Alberto Moleiro, en Barranco Seco. / laprovincia.es

El que más posibilidades tiene de volver a la titularidad es Moleiro, suplente en los dos últimos compromisos y cuya entrada significaría la salida de Marvin, cuyo efecto sorpresa por su velocidad se ha diluido porque cada vez está más vigilado, como reconoció el entrenador. Araujo, por su parte, también podría tener una opción en el lateral derecho, en el que no juega de inicio desde el duelo de San Mamés a finales de diciembre. Pero eso implicaría que Álex Suárez o Coco, que están en forma –aun con el error garrafal del internacional por Guinea Ecuatorial en el segundo gol del Atlético–. La decisión no será fácil.

Campaña

Por lo demás, Loiodice aparece como el candidato principal a sustituir a Perrone, un fijo en el pivote desde hace tiempo. Kirian daría un paso atrás para dirigir el juego, pero Fabio tiene alguna opción de vivir su primera titularidad. Campaña, el último en llegar, podría entrar por primera vez en una convocatoria, aunque todavía no está para jugar. Le falta ritmo. Mientras, Lemos y Curbelo ya están listos, pero uno se caerá de la lista, o quizá los dos. El único lesionado es Pejiño, baja segura.

Enfrente, Jagoba Arrasate no podrá contar con tres hombres habituales en la defensa: el capitán David García, sancionado, Rubén Peña y Juan Cruz. Tampoco podrá contar con José Arnaiz, pero sí con Budimir, la gran amenaza, Oroz y compañía. Pura energía en un duelo de contrastes en el que la UD quiere volver a agradar.

Alineaciones probables:

UD Las Palmas: Valles; Araujo, Coco, Mika Mármol, Sergi Cardona; Kirian, Javi Muñoz, Loiodice; Munir, Sandro y Moleiro.

CA Osasuna: Herrera; Areso, Unai García, Catena, Herrando, Mojica; Moncayola, Muñoz; Oroz, Budimir y Moi Gómez.