Valles dice 'yes' a la opción de jugar en la Premier: "Si se diese algún día, estaría encantado y no habría problema"

Valles says yes. Let's gol to the Premier League. De La Rinconada al imperio de la libre. Álvaro Valles, portero de la UD Las Palmas y Zamora de la máxima categoría, analizó con franqueza la opción de dar el salto a la competición inglesa el próximo verano. Tiene contrato con el cuadro grancanario hasta junio de 2025, pero su salida bajo la fórmula de un traspaso parece cantada una vez concluya la edición liguera actual.

Alvaro Valles saluda a un sector de la grada de Tribuna, al término del partido ante el Getafe en Siete Palmas. / E. P.

"Son experiencias y a mí me gusta vivir experiencias nuevas. Si se diese algún día [jugar en un equipo de la Premier League], pues estaría encantado y no habría ningún tipo de problema. Forma parte de nuestra profesión y nunca se sabe", aseguró en una entrevista concedida al área de comunicación del Ayuntamiento de La Rinconada -localidad natal del portero de 26 años y con 128 duelos con Las Palmas en cinco temporadas-. Además, también analizó el ferviente interés del Real Betis, club en el que se formó, antes de luego recalar en Las Palmas Atlético.

"Tengo un año más con Las Palmas y, como siempre he dicho, estoy bastante a gusto aquí y no pienso ahora mismo en el futuro, sino en seguir el día a día con mis compañeros. Quiero seguir cada fin de semana jugando partidos con la UD Las Palmas para poder conquistar los máximos puntos posibles y acabar la temporada lo más alto posible, que es el objetivo que nos hemos marcado y lo que queremos llevar a cabo", incide el Superman del Gran Canaria.

Reconoce que está viviendo un sueño. "Si te digo que esperaba que todo fuese así de bien, te mentiría. Pero bueno, las cosas están sucediendo así, y muy contento de todo lo que estoy consiguiendo, tanto a nivel individual como a nivel de equipo", realza Valles, que también figura en la lista de futuribles del Real Madrid.