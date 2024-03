José María García a Xavi García Pimienta: "Sería un honor para Las Palmas que tú siguieras; y al jefe (Ramírez), que debe estirarse un poquito"

La petición de Jose María García a Xavi García Pimienta. "Sería una maravilla poder volver aquí el año que viene y estar tú de entrenador", comentó el afamado periodista al entrenador de la UD Las Palmas, sentado en la primera fila del salón de actos de la Universidad Fernando Pessoa de Guía, donde tuvo lugar un coloquio titulado El Periodismo Deportivo de ayer y hoy en el que también participó el periodista José Ramón de la Morena. La alocución fue justo al término del evento, no sin que después añadiera: "Y al jefe (Miguel Ángel Ramírez, presente también), que tiene que estirarse un poquito".

Las referencias a la continuidad de García Pimienta supusieron uno de los puntos álgidos del acto. Antes de esa última, ante la pregunta del moderador a José María García de qué le diría al entrenador, el Butanito arrancó: "Sería un un honor para Las Palmas que tú siguieras. Hace mucho que la Unión Deportiva Las Palmas no se veía así.

Anteayer fui a ver el entrenamiento y me quedé impresionado. El jugador canario que ha tenido siempre muchísima, muchísima calidad ha brillado más por su indolencia que por su bravura, pero él se ha hecho con el equipo. Hay unas máximas que los entrenadores, tengan más o menos nombre, conocen absolutamente con la experiencia. Hablaba con los chicos al terminar el entrenamiento y estaban encantados. Algunos decían: 'Hace tres años, cómo estábamos'.

De la Morena, por su parte, continuó: "Hay una cosa que es importante en un entrenador. Ahora un entrenador llega a un club y pide la carta a los Reyes Magos: necesitamos un lateral, necesitamos un centrocampista, necesitamos, necesitamos, necesitamos... Y claro, no quiero ponerme el traje de José María García y empezar a repartir, pero es verdad (interrumpe José María García: 'Ah, que tú no has repartido') que curiosamente muchos de ellos tienen un representante que luego trae a esos jugadores. Y cuando se van, dejan ahí un corral lleno. Sin embargo, hay otros que vienen y hacen cantera y luego cuando se van dejan a lo mejor una hornada de futbolistas.

Momento del acto en la Universidad Fernando Pessoa. / laprovincia.es

Justo después García interrumpió para referirse a la posibilidad de que la UD participe en Europa. "El problema es la suerte que tienen con el presidente, porque hay presidentes que a mí me han razonado que no les interesa estar en Europa. Con lo que tengo no me interesa estar en Europa. ¿Por qué? Porque me suben el 30% las primas, porque no sé qué y desarticula absolutamente todo. Y al segundo día dicen: 'Presi, estamos en Europa y tenemos que viajar en avión privado', y yo no puedo pagaros un avión privado".

Y concluyó García: "Y luego tienes otro problema: le dices (al entrenador) 'quédate, quédate' y tiene que decir que no a ofertas muchísimo más generosas que el poder real de la UD Las Palmas. Se queda, vienen mal dadas y a los 15 días, adiós y a otra cosa".

Pimienta se quita la careta

Al término del acto, García Pimienta, en una breve intervención en los canales oficiales, dejó una sentencia relativa a su continuidad: "Ojalá estemos aquí mucho".