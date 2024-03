Ramírez rechazó 20 millones del Nottingham Forest por Valles en enero

Álvaro Valles es presente de la UD, pero no futuro. Miguel Ángel Ramírez, presidente de la entidad, reveló que en el pasado mercado invernal rechazo 20 millones de un equipo inglés que, según pudo saber este medio, se trata del Nottingham Forest. "Nosotros en diciembre pudimos vender al portero, a Álvaro Vallles. Nos llegó una oferta de 20 millones de euros de un equipo inglés y yo no la acepté. También nos llegó una oferta por Alberto Moleiro que tampoco acepté. Me imagino que en verano vendrán ofertas por jugadores, pero nosotros no queremos desmantelar el equipo y ya lo demostramos en diciembre no vendiendo a nadie porque estaba en nuestras manos dar continuidad al trabajo que el míster está haciendo, pero el verano llegará y si alguien se tiene que ir porque alguien nos paga lo que nosotros entendemos que es justo pues se tendrá que ir porque el fútbol es así", declaró el máximo mandatario en la Ser.

La oferta a la que alude el presidente amarillo llegó pocas horas antes del cierre de la ventana de fichajes, sin margen de reacción para la UD, que se remitió a la cláusula de rescisión de 30 millones que el Nottingham Forest, que lucha por mantenerse en la Premier, rechazó pagar. Rechazadasu oferta por el portero de Las Palmas, el club inglés pagó aproximadamente la cantidad que quería abonar por Valles al Estrasburgo francés por el guardameta Matz Sels, de 32 años y titular en los últimos encuentros en el equipo que dirige Nuno Espirito Santo.

Asimismo, Ramírez da por perdido a Valles, que renovó de manera automática hasta 2025 por un mínimo de partidos que ya jugó, pero que no quiere ampliar su vínculo, por lo que será traspasado para evitar que se marche gratis como sucederá con Sergi Cardona. "El jugador lo tiene claro. Él quiere seguir evolucionando en su carrera deportiva y no es la UD Las Palmas quien le puede dar esa evolución que él pretende. El chico está haciendo su trabajo de forma fenomenal y poniéndose en valor para que la UD Las Palmas a final de temporada se beneficie. Nosotros hemos pretendido ampliarle el contrato, pero ha sido infructuosa nuestra labor y por lo tanto tampoco tenemos que volvernos locos", explicó.