El juicio a Viera del Gran Canaria: "Pitarle sería como pitarle a un hijo, forma parte del escudo"

Juicio sumarísimo a la leyenda. Amor, indiferencia o gramos de rechazo al Mesías. 17-M, habla alto y claro el Gran Canaria. Los comicios del alma por el activo con mayor glamour del siglo del planeta UD. Del reconocimiento extremo por los servicios prestados -dos ascensos a Primera y más de 25 millones de beneficio por sus dos traspasos-, a un sentido crítico por la forma de dejar el pasado diciembre el vestuario amarillo.

Diez abonados, simpatizantes y seguidores de la UD Las Palmas describen como piensan recibir a Jonathan Viera Ramos el próximo 17 de marzo en la visita de la UD Almería de Pepe Mel -también ex del club amarillo-.

Paco Martel

Paco Martel, empresario de Telde y abonado de la Sur, alza el telón del sondeo más polémico. "Aplaudiré hasta que sangren las manos, se trata de un jugador diferente. El Estadio está lleno de malagradecidos, pocos recuerdan que gracias al traspaso de Viera al Beijing de la Superliga de China, con esos 22 millones, se pudo sufragar y costear la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Nos llevó a Primera en dos ocasiones, dejó dinero en la caja, unos 25 millones [los 22 del club chino más los tres por su venta al Valencia] y siempre ayudó a Miguel Ángel Ramírez para volver y subirnos. Lo hizo perdiendo dinero. Merece una alfombra".

María León

Hija de la leyenda Mamé León y exjugador de la UD Las Palmas Femenino, María León se abona a la "indiferencia". "Ni pito ni aplauso", detalla esta entendida del mundo del balón y que es abonada en la grada de Tribuna. "No supo gestionar su situación en el equipo, la suplencia, además de no gustar sus formas ante el entrenador, por ejemplo, en la pausa de hidratación en La Cerámica, entre otras, en definitiva, retar y querer estar por encima de Pimienta. Es un jugador top, pero le pierden sus formas. Nunca pito al equipo contrario cuando sale al terreno de juego, ni durante el partido ni al final".

Texenery Quintana

Abonado a la grada Sur, Texenery Quintana fue una promesa balompié grancanario y destacó por su elegancia a la hora de sacar el balón. Trabaja de operario de carreteras para el Cabildo de Gran Canaria. Se viste de suizo, legionario de la diplomacia. "Si fuese por mí, le pitaba por su forma de irse. No estoy nada de acuerdo por lo que se gestó detrás de su marcha. Pero como soy diplomático, seguro que le aplaudiré. O me abstengo, no lo etngo claro. Según por como me coja ese domingo", valora este sufridor de larga de duración, y que precisa de su jornada de reflexión.

Paco Guerra

A Guerra la va la guerra. El extécnico de filiales de la UD y AD Huracán reclama justicia con Viera y detecta mecanismos de García Pimienta que son precisamente justos con el meritaje del resto de la caseta amarilla. "Jony es uno de mis niños, es de esos jugadores por los que profesa una admiración eterna. Hace las delicias de aficionados y entrenadores, es cierto que más allá del malentendido con el técnico, no se fue de la manera más adecuada. Por supuesto que le pienso aplaudir". Paco Guerra, repartdir y trabajador del SPAR en Los Giles, confía que el Gran Canaria esté a la altura de Jonathan Viera. "Pitarlo no es lo correcto, ha dado mucho por el equipo".

Además, no comparte la decisión de Pimienta de apostar por Campaña. "Creo que no se ha sido justo con Fabio o Nuke", apostilla este fiel simpatizando de la grada de Tribuna.

Andrés Auyanet

Abonado a la grada de Naciente, Andrés Auyanet Lázaro es el más pragmático. "No le voy a pitar, ha hecho todo lo que tenía que hacer por la UD Las Palmas. Unas ocasiones con más acierto que otras. Ahora bien, juega en el equipo contrario de mi UD Las Palmas, por ahí sí entiendo que le pueda caer algún pitido. Pero no por nada en especial, simplemente porque juega en el rival y queremos que gane el amarillo". Sobre la figura de Viera y la polémica con Pimienta, insiste que no cree que tenga un mal recibimiento. "El Gran Canaria tiene memoria y es una afición muy sabia".

Samuel de la Calle

Urticaria a Viera y a los 'vieristas'. Samuel de la Calle, abonado a la grada Sur, admite el talento y la magia de un rostro diferencial, aunque no forma parte de su orden religiosa. "Viera ha sido junto al Turu y Valerón lo mejor que hemos visto indiscutiblemente en esta Isla de amarillo. Y por lo menos a mí, no me llena. No me representa". "No le pito por respeto, pero era para pitarle", completa el ingeniero.

José Figueira Benítez

Abonado de Tribuna y de 61 años. José Figueira Benítez se marca una premisa, los de amarillo son los que cuentan. Al resto, ni agua. "Animo al que está en el equipo; y el que no está, ni pitos ni aplausos.

Juan Peña

El socio de la Sur de 38 años Juan Peña guarda las pistolas. No le pitará. Los años de vino y rosas del mítico '21' ejercen de esposas mágicas. Manos atadas a la cultura del caño. "Le ha dado mucho a la UD". Pero lanza otro punto para el debate. "Es Viera el que debe darle las gracias a la UD, porque no ha triunfado en ningún otro club. Merece mis respetos al menos como futbolista. No le pitaré".

Jonathan Rodríguez

Abonado, grada Sur y de 37 años. Rodríguez late en la duda constante. No se aclara. "Puede que sí...que le aplauda. Pero por ciertas declaraciobes ahora por último con el tema de la afición; ya veré si aplaudo o no. Pero pitarle, seguro que no".

Juan Galván

La voz de la experiencia, con 83 años, este abonado de Tribuna receta decoro y respeto. Pero con ciertos límites. "Le aplaudiré al inicio y punto. Ha dado mucho, ahí estamos todos de acuerdo, pero forma parte de la legión enemiga. También creo que merece un detalle el señor José Mel Pérez. Un entrenador que forma parte de la historia de la UD por su labor oscura y formativa con los Kirian, Moleiro, Sergi, Valles, Coco...Merecen una insignia antes del pulso. En la grandeza de Las Palmas figura reconocer a sus ilustres. Aplaudiré, pero de forma controlada, que no estamos en la gala de los Óscar".