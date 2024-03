Viera-Pimienta, reencuentro en el Gran Canaria 89 días después: silencios, verdades, mentiras y toneladas de morbo

17-M, el duelo con más morbo en la historia reciente de la UD Las Palmas. Jonathan Viera Ramos, excapitán amarillo y el gran icono de este siglo, vuelve al Gran Canaria y lo hace con el colista Almería de José Mel Pérez -128 partidos dirigidos. El último duelo oficial del mediapunta del barrio de La Feria con la UD se remonta al 8 de octubre de 2023 en el Estadio de La Cerámica ante el Villarreal CF.

Viera, en su rueda de prensa del 19 de diciembre, ante el plantel, consejo de administración y Pimienta (d). / LA PROVINCIA / DLP

En lo referente, a sus últimas pisadas de amarillo en el recinto de Siete Palmas, fue el 2 de octubre ante el Celta de Vigo. El domingo (17 de marzo) y desde las 15.15 horas (Movistar LaLiga), 167 días después, de aquel terremoto con tanto y asistencia, se las verá de nuevo con García Pimienta.

Pimienta dialoga con Viera, en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

El 19 de diciembre de 2023, Viera (265 partidos, 75 goles) cerraba su ciclo con una rueda de prensa y el cobro de once millones de finiquito. La mayor indemnización en la historia del club pío pío. El atacante de 34 años, cuatro partidos con el Almería y dos asistencias, achacó a la falta de tacto del entrenador con su esposa Estefanía, que había sido intervenida quirúrgicamente de un cáncer, como factor fundamental del divorcio.

"Me voy a marchar. Sé el problema que tengo con el entrenador. Fue de índole personal y muy grave con mi mujer, pero ya está resuelto. Si hay alguien que fue justo y valiente en los peores momentos con el entrenador he sido yo. Y ahora yo tuve un bajón, pero esperaba que estuviera conmigo, que se acercara y me preguntara cómo está mi mujer [fue intervenida de un cáncer]".

La foto del saludo entre Viera y Pimienta vale mil millones de euros. Sería el cierre al culebrón, que apura, por fin, su recta final. El técnico habla este viernes, de cara a la previa al pulso ante el Almería de Mel y el Mesías. Un colista con pasado amarillo. Y mañana, desde las 12.00 horas, lo hará el '8' del conjunto indálico, que contabiliza diez empates en la disputa de 28 jornadas.